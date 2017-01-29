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Чего хотел Закхей?

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"Почему же Господь принял деньги от Закхея-мытаря и благословил его?.. По мирским меркам он поступил как неудачник. Растратил добро и разорил наследство детей. Потерял все", - проповедь священника Константина Камышанова на Евангелие о Закхее.
Чего хотел Закхей?

Заплатил и свободен

Сегодня в храмах читали Евангелие о Закхее Мытаре.

Вот Иисус идет по Иерихону и видит, как на инжире сидит местный начальник налоговой полиции и смотрит на Него. Христос зовет его, и они вместе отправляются к чиновнику в гости на обед. За обедом налоговик вдруг решает отдать тем, кого он обидел, вчетверо, а половину имения раздать нищим

Это что получается: заплатил и свободен? Дал денег и откупился? За деньги купил себе Царство Небесное?

Это история нам знакома. Мы все знаем, как в лихие бандитские времена грабители и убийцы носили на себе кресты и давали денег на храм. И что, они спаслись?

Не знаю

Знаю одного священника, который отказался принять помощь от таких людей. Он отказал им в праве строить храм на грязные деньги

Знаю место из Евангелия, когда один колдун хотел купить у апостола Петра благодать и силу Божию. Звали колдуна Симон. А грех покупки должностей в церкви с той поры зовется «симония».

Закхей ничего не просил

Почему же Господь принял деньги от Закхея-мытаря и благословил его, а в случае с Симоном убил колдуна?

На самом деле Закхей ничего не просил. Ни Царства Божьего, ни царства земного. По мирским меркам он поступил как неудачник. Растратил добро и разорил наследство детей. Потерял все. Стал епископом в Кесарии. Потом, по слову Климента Римского, пошел вместе с апостолом Петром в Рим и там принял мученическую смерть

Для любого из нас такой обмен имущества на лютую смерть в чужой стране есть искушение, страсть, горе и верх несчастья. Мы-то наоборот молимся, чтобы не терять ни имущества, ни здоровья, ни жизни. Утрата всего этого для нас – личная катастрофа. А для апостола Закхея лютая смерть и жизнь, полная лишений, оказалась тем желанным житием, которое он выкупил у Бога своей жертвой нищим и обиженным.

Так чего хотел Закхей и на что он надеялся?

В Евангелии говорится, что Закхей встал посреди обеденного зала и просто в восторге души решил избавиться от того, что угнетало его душу всю жизнь – от любви к деньгам.

Закхей-мытарь прекрасно давал себе отчет в том, что он обижал людей, зарабатывая себе состояние. И очевидно это понимание томило и угнетало его сердце.

Находясь рядом с Христом, он сердцем испытал сильнейший прилив благодати и уяснил, что благодать и сласть мира спорят и враждуют между собой в сердце человека. Мы ведь  это тоже знаем. Например, мы постимся не из любви к изуверству над собой, а потому что ясно осознаем, что власть тучного тела, удовлетворение страстей усыпляет сердце. Сердце сытого брюха к духу глухо. Пост подобен расчистке родника от мусора. Пост ослабляет над нами власть темной и косной материи, и мы становимся легче сердцем. И ради того чтобы сердцу стало легче подняться к небу, мы сбрасываем балласт, и оно устремляется к Богу без помех

Закхей сбросил балласт не так, как мы – в год по чайной ложке. А сбросил все и сразу. Он был умный человек и умел считать. Мы тоже, казалось бы, умные люди. Но про такой ум и про таких людей говорят:

-Умный-то он умный, а ум-то у него – дурак

Закхей ничего не покупал и не просил. Он просто бросил к ногам Христа свои денежные цепи и стал свободен. Тело его стало менее свободным без денег. Зато душа стала абсолютно свободна от земли. Она уподобилась Богу в свободе. Потому что свобода – один из важнейших атрибутов Бога. Все мы ищем эту божественную свободу, да не там.

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Всегда мало, всегда жалко

Греха в богатстве нет. Богатый человек в норме – есть Божий бухгалтер. Бог дает человеку, ум, упрямство, здоровье, силу, делает его немного преглуповатым, потому что умный человек не может любить деньги и вручает богатому казну.

Сам на себя потрать, оставь людям и дай на Божье дело. Старый Завет требовал десятину. Христос просил полюбить ближнего, как самого себя. То есть, следует отдать половину. Но кто это делает?

Мы, в основном, люди бедные и думаем, что нам давать нечего.

Так все говорят. И отчасти, правильно. Сам Христос не принял жертву на храм – корван, когда ее принес человек, у которого отец прозябал в скорби.

Недавно приходил здоровый мужчина и просил работы в церкви. Оказывается, у него жена и трое детей живут в нищете, а он пришел в церковь, где почти ничего не платят. Пришлось отправить домой

– Иди. Напитай семью, детей, жену, родителей. Заработай денег и если будет избыток, пожертвуй на Божие дело и на дела милосердия. Выдай дочерей замуж. Упокой родителей. А уж тогда и иди в монахи. Но, раз ошибся в себе и женился, будь добр содержать свою малую церковь в порядке. Малая церковь не может быть в запустении. От тебя в миру будет больше пользы. С таким нехорошим отношением к любимым людям тебе не будет пользы в церкви. В церковь идут от любви, а не бегут от нее

Мы не даем ничего бедным и слабым, потому что нам все время мало.

Бедные с трудом находят деньги на уплату налогов за квартиру. Им едва хватает на питание и на лекарства

Чуть деньжата появились, уже не хватает на хорошее жилье. На хороших врачей. На хороших учителей и на хорошую одежду

Еще разбогател человек. Уже не желает лечиться в России, едет в Германию. Отдыхает в Альпах или Испании. Дом уже требуется приличный, не хуже, чем у людей.

И так до бесконечности.

Сидит бедолага в гостинице в Альпах перед камином. Греется после лыжной прогулки. Пьет красное вино и, глядя на огонь, страдает и скучает. Сердце-то деньгами не накормишь. И денег всегда мало, и их всегда жалко.

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Христос или деньги?

Христос сказал не пустые слова: удобней канату войти в игольное ушко, чем богатому в Царство Небесное. Не потому Он так сказал, что искал, как марксист, социальной справедливости, а просто обозначал опасность ситуации. Христос не ругал богатых, а только подсказывал путь к счастью и показывал ловушку на этом пути.

Ловушка эта находится в сердце, потому что и Царство небесное тоже находится в сердце, и путь к нему пролегает по сердцу. Большие деньги часто уродуют людей. Часто с такими людьми не то что невозможно жить, с ними невозможно даже общаться по-человечески. Богатые люди нередко высокомерны, заносчивы, эгоистичные, гневливы, наглы, следовательно, просто глупы. Они мучают людей вокруг себя и мучаются сами. Они словно в огне живут сами и жгут этим огнем всех, кто им попадается на пути

Но вот Закхей Мытарь догадался, и выбирая между деньгами и Христом, выбрал Христа.

Христос или деньги? Любить ближнего как себя, или каждый должен любить сам себя, и пусть Бог помогает каждому по мере его праведности? Праведнику пусть даст много. Грешнику пусть не даст ничего А мы сами по себе. Нам и так трудно

Хорошо, пусть человек не дорос до Евангелия. Пусть бы тогда соблюдал легкую меру Старого Завета, выполнил бы простые заповеди и оставил бы десятину. Но и этого нет. Хорошо, а что мы тогда делаем в церкви? Что мы в ней ищем?

Закхей искал Христову любовь. Он ее находил в Кесарии и Риме. Искал любовь, а нашел смерть. Но смерти нет, и умереть нам не удастся. Он искал и нашел внутри себя Царство Божие, и в нем Христа

Помолимся апостолу Закхею чтобы он помог нам уяснить слова Христа:

– Ищите прежде всего Царствия Божьего, а остальное все приложится

Приложится и благодать, и сила, и дух, и радость, и смысл жизни – и откроется сердцу небо

Господь, ведь тоже рад раздать нам то, что имеет. Так что мы не одиноки в жертве любви. Этой жертвой существуют даже лица Троицы.

Бог не терпит быть в должниках

Сегодня на утрене читалось парное Евангелие, в котором описывался чудесный лов рыбы. В конце ночи, на заре, рыбачившие апостолы увидели человека на берегу, который научил их бросить сети в нужном месте. И они поймали сто пятьдесят три рыбы.

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Закхей Мытарь пожертвовал Христу деньги. Господь пожертвовал апостолам рыбу. Мы Богу. А Бог – нам. И Бог не терпит быть в должниках. Апостолам досталось по двенадцать рыб на душу. Но что она им? Петр, бросив рыбу, поплыл ко Христу. На берегу его ждал Господь, костер, хлеб и печеная рыба. Христос ждал их и запекал им рыбу. И они сидели и ели, и видели, как Он преломляет хлеб знакомым движением рук, и не смели ни о чем спросить воскресшего Бога. Им было все ясно

Помолимся и мы Богу, чтобы Он нам даровал эту ясность. Пусть мы не так сильны духом. Пусть нам часто открывается Бог не в умной молитве, а через земные чудеса, даже через такие простые, как двенадцать рыб в наших руках. Но мы такие как есть: любим Бога и просим и рыб, и чуда, и преломления хлеба на Литургии, и, главное, любви, ради которой все это делается, и в которой только и есть смысл нашей жизни. И каждому из нас хочется услышать слова Христа, обращенные к нам:

– Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее

А раз хочется, то так и будет. Ради того и написано Евангелие, чтобы мы смотрели, как поступали божьи люди, и учились у них жить и умирать в Боге.

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