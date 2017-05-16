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Чего надо, а чего не надо бояться от законопроектов №4128 и №4511

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Протоиерей Игорь Рябко – о принятии законопроектов об особом статусе Украинской православной церкви
Чего надо, а чего не надо бояться от законопроектов №4128 и №4511
Протоиерей Игорь Рябко

Автор:  Протоиерей Игорь Рябко

НЕ БОЙТЕСЬ. Иисус Христос

Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам и к простым людям, часто говорил: «Не бойтесь». Так мать говорит своим детям. «Не бойся, я с тобой, не бойся, все будет хорошо». И я сегодня хочу напомнить всем нам эти слова: «Не бойтесь», с нами Бог!

Надо бояться не нам, а тем, кто идет против Бога. Вот у кого должна стыть кровь в жилах. У тех, кто, совершая кощунство, попирая всякие общечеловеческие ценности, родившиеся в процессе долгой борьбы за право человека быть человеком, за право на свободу совести, на свободу вероисповедания, идет против рожна (Деяния 26:14). Вот кому надо бояться. Сколько их, этих богоборцев, уже пожрано адом, сколько их сошло в преисподнюю с шумом. Нам нет права унывать, потому что с нами Бог! И у нас чистая совесть.

Повторять снова и снова, что всевозможные клеветнические выпады против УПЦ являются мерзкой ложью, нет смысла. Но вот что правда, так это то, что УПЦ действительно против той братоубийственной бойни, которые наши политики скромно назвали АТО.

Но тому, кто несет в массы эту ложь, кто идет против Церкви Христовой, мы скажем открыто – БОЙТЕСЬ. Вот теперь и в самом деле БОЙТЕСЬ! Капля за каплей капают на весы Бога ваши беззакония, еще капля – и выльется чаша гнева на каждого из вас.

«Мене, мене, текел, упарсин», – уже выжжено карандашом ада у каждого из вас на челе, на душе и на сердце.

БОЙТЕСЬ, потому что немеркнущее пламя уже радуется и ждет вас, как жених невесту на свое ложе.

БОЙТЕСЬ и за себя, и за своих детей, потому что тень от вашего проклятия будет очень длиной и очень темной.

Поводом для написания этой статьи было все чаще встречающиеся словосочетание «уничтожение Церкви в Украине», связанное с законопроектами № 4511 и № 4128. Когда я это слышу, то задаю себе вопрос: «Что может уничтожить Церковь во мне»? И не нахожу другого ответа, кроме одного – только я сам.

Я уверен на 100%, что не может даже самая-самая Верховная Рада создать такой документ, который заставил бы меня и сотни тысяч таких, как я, жить, верить, молиться, не по-православному. Нет такой власти у этого мира – подчинить себе мою душу. Те, у кого мозги и души слабые, уже получили дозу облучения СМИ и ушли из нашей Церкви. А те, кто остался, ни за что на свете не станут прихожанами ни одной из политических церквей в Украине, какой бы аббревиатурой они себя ни обзывали.

Но давайте по порядку. Самое худшее, чего можно ожидать в случае принятия и активного воплощения в жизнь действия этих законопроектов.

1) То, что мы вынуждены будем молиться не в своих храмах, а в каких-то иных местах. Поскольку нас могут насильно, по закону правового беспредела, выгнать из наших церквей. Но я не думаю, что община, которая объединена со своим пастырем и имеет в себе ядро убежденно православных людей, не перестанет от этого совершать богослужения и другие таинства. Просто делать это придется в частном порядке, а в не приспособленных для этого местах. Да, это будет сложнее, тяжелее, беднее, но это все уже было в нашей истории неоднократно, и, тем не менее, те, кто гнал Церковь, умерли, а Церковь – нет. Но описанный мною вариант самый худший.

2) Государство может осуществлять давление на кадровую политику Церкви. Правда, я ума не приложу, как это можно осуществить в реальности. К примеру, Священный Синод назначит того или иного епископа на кафедру. «Уполномоченный» (вот и словечки из сталинской эпохи пошли) по делам УПЦ скажет: «А мы против». И что дальше? Будьте против, мы и без вашего «за» обойдемся. Или сразу уже и сажать начнут? Как бы то ни было, скажу одно. По этой схеме наша Церковь жила десятки лет. Уполномоченные, КГБ, мощнейшая идеологическая машина чего только ни делали с Церковью, чтобы ее погубить. Но погибли они, а Церковь так и осталась жить.

Паника, страх перед драконовскими законами на руку только этим самым драконам. Ведь не зря же было всегда стратегически оправданным бить в барабаны, кричать и прочее, когда идешь в атаку. Таким образом сеялась паника в ряды тех, на кого она была направлена. Нам нет права паниковать, потому что у нас за плечами Матерь Божия, Ангельское воинство, Святые Киево-Печерские, Почаевские, Святогорские. А кто стоит за плечами наших гонителей? Шухевич, Бандера, Петлюра, кто еще? Смешно это даже сравнивать. А может быть, Папа Римский? Но ведь даже он сказал об униатах свое «веское слово», от которого тех покоробило.

«Все встречающееся с тобою принимай за благо, зная, что ничего не бывает без Бога» (прп. Ефрем Сирин). И в том беспределе, который сегодня происходит на нашей Родине по отношению к единственной канонической Церкви, я вижу благой Промысел Божий. Мы могли бы прожить свою жизнь вот так, тихо, мирно, спокойно, почитывая духовно полезные книги, молясь по мере сил, умиляясь подвигу мучеников, прочитанным нами в житиях перед сном на мягкой кровати, похаживая в храм и потихоньку сходя в могилу.

Но какое же счастье и благо, когда не в «виртуале», а в «реале» мы можем быть исповедниками своей веры, я уже не говорю мучениками. Когда мы свою верность Богу можем доказывать не гипотетически, предположительно, а реально и зримо. Когда мы можем делать выбор – не в ситуации, которая могла бы случиться, а в той, которая есть здесь и сейчас.

Слава Богу за все! И за то, что наша вера может быть испытана!

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