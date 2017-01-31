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Челябинский депутат попросился в отставку, чтобы стать священником

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31 января. ПРАВМИР. Депутат городского собрания города Копейска (спутник Челябинска) Максим Дегтярев подал в отставку в связи с принятием церковного сана дьякона.
Челябинский депутат попросился в отставку, чтобы стать священником
Фото: Челябинская митрополия/Вконтакте. Максим Дегтярев в верхнем ряду второй слева.

Местный парламент рассмотрит его прошение 22 февраля, сообщает «URA.ru». В парламенте новость восприняли неоднозначно.

«Дегтярев в письме сослался на решение епархии. Я направил в епархию письмо с просьбой представить основания. Все-таки на выборы тратились бюджетные деньги, депутат представляет своих избирателей», — говорит спикер Владимир Емельянов.

По его словам, депутат принял сан священнослужителя еще в августе. Емельянов считает подозрительным то, что депутат намерен сложить мандат именно сейчас, когда начались повторные выборы мэра Копейска.

Впрочем, секретарь Челябинской епархии, отец Игорь Шестаков сообщал, что согласно постановлению Архиерейского собора от 1994 года, священнослужители не могут работать в органах власти.

«Дегтярев принял сан дьякона. Служит в Копейском благочинии, в поселке Старокамышин, в храме святых Петра и Февронии. Это не какой-то особый случай. Мы получили письмо от Владимира Емельянова на имя митрополита Никодима и подготовим мотивированный ответ», – сказал Шестаков.

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