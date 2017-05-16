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Чем Соколовский отличается от тех, которым можно

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Ролики Соколовского – детский лепет в сравнении с высказываниями известных политиков и телеведущих, а мы сами отдаем наших детей интернету, считает педагог Марина Солотова.
Чем Соколовский отличается от тех, которым можно

Мы отдали детей интернету – кого винить?

Марина Солотова

Марина Солотова

Как хорошо было нашим родителям еще 25 лет назад! 2 канала в телевизоре, мультики 15 минут в день и «В гостях у сказки» по воскресеньям, «Пионерская правда» и «Мурзилка» в почтовом ящике, радиоспектакли по Пушкину и Носову. Плохому не научат, можно спать спокойно.

Сегодня у наших детей каналов информации столько, что взять их под контроль невозможно в принципе. Даже если мы пересажаем пожизненно всех соколовских и иже с ними. В ожидании паводка никому не придет в голову пытаться подойти к берегу реки и сказать: «Мы запрещаем тебе разливаться, а то посадим!» Потому что понятно: надо строить дамбы и эвакуировать на всякий случай людей. Заранее, а не во время подъема уровня воды.

Еще 10 лет назад было понятно, что взрослеющие дети ушли от экранов ТВ в интернет. (А если бы и не ушли, то результат был бы тем же, потому что официальные каналы ничего для них не делают и не собираются). И в том, что сегодня нигде в интернете нет настоящего, интересного, отвечающего сегодняшнему дню, профессионально сделанного контента для подростков, виноваты не соколовские. А если мы сами, собственными руками, отдали наших детей интернету, то кого винить? И да, Руслан Соколовский – не самое страшное, что там есть, на всякий случай.

Если врагов, то материть можно?

Мы как будто бы только что узнали, что блогеры матерятся. Вы серьезно? Посмотрите любое видео по игре в «Майнкрафт», которое смотрят десятки, если не сотни тысяч мальчишек от 7 лет и старше. Кто это контролирует? Кто вообще контролирует употребление ненормативной лексики в общественных местах, к примеру? Кого за это арестовали или оштрафовали? А если арестовали или оштрафовали, то почему не так громко, как екатеринбургского блогера?

Подчеркну – я не комментирую судебное решение, я об общей ситуации. А она очень нездорова. Да, нецензурная брань в публичном пространстве – это противозаконно и отвратительно. Всегда. Тогда почему стихотворению Агутина, которое появилось как ответ тем, кто критиковал Бессмертный полк и само празднование Дня Победы, мы аплодируем стоя? Я, кстати, с Леонидом Агутиным согласна на 100%.

Но тогда давайте писать в законе: если врагов, то материть можно. А остальных нельзя. И четко обозначим, кто враг, а кто – свой.

Год назад мы с ребятами – учениками мастерской журналистики оказались на съемках программы «Место встречи» канала НТВ. Героями программы были молодые пранкеры. Которые звонили президенту Турции Эрдогану от лица президента Белоруссии Лукашенко. Студия в экстазе аплодировала хорошим молодцам-пранкерам, эксперты называли их героями нашего времени, а один из гостей заверял, что готов указ о награждении их орденом «За заслуги перед Отечеством». Полночи потом мы разговаривали с нашими детьми, пытаясь понять, в чем подвиг и как вранье и цирк с участием первых лиц государств может быть особой заслугой.

Соколовский – говорит, мы – делаем

Все помним про зеркало и, простите, рожу. Руслан Соколовский – только зеркало. Мне категорически претят его высказывания об инвалидах. Да, я считаю это фашизмом. Да, я против эвтаназии. Но давайте честно. А чем он принципиально отличается от господина Соловьева, к примеру? И от остальных ТВ- и радиоведущих, позволяющих себе откровенно унизительные и оскорбительные высказывания в эфире?

Руслан Соколовский. Фото: Яромир Романов / znak.com

Руслан Соколовский. Фото: Яромир Романов / znak.com

Почему «Обама – чмо» – это нормально, а если не Обама – то нарушение нравственных норм? Почему зеленка в лицо Навальному, обливание мочой организаторов выставок и драка на юбилее радиостанции – норма, а если не Навальный и не радиостанция – то преступление? Почему высказывания Соколовского о хосписах – оскорбление и экстремизм, а распевание «На востоке алая встает заря, там был где-то город Вашингтон» – патриотизм и проявление духовности? По сравнению с тем, что говорит публично Владимир Вольфович Жириновский, к примеру, блог Соколовского – детский лепет.

У меня найдутся ответы на эти «почему». А у наших детей – нет, потому что они ежедневно видят агрессивное общество, они живут в нем. Соколовский – говорит, мы – делаем. Или не делаем. Потому что если бы государство, общество в целом или в абсолютном большинстве было против такого отношения к инвалидам, которое транслирует молодой блогер, у нас не было бы проблем с инвалидами и доступной средой.

Потому что люди, которые кричат: «Ату его!», посмотрев ролик с высказываниями об инвалидах (который, кстати, уже больше года висит в сети и сегодня висит тоже), так же активно протестуют, если у них в подъезде на лестнице кладут подиум для соседа-колясочника.

Потому что детский хоспис фонда «Вера» выживает буквально чудом. Потому что члены хорошо организованной «Молодой гвардии» подменяют собой полицию, выявляя продавцов сигарет несовершеннолетним, вместо того чтобы играть с этими несовершеннолетними в футбол во дворах. С теми, кто может. А тех, кто не может, выносить на колясках в те же дворы хотя бы раз в неделю.

Всех не осудим

«Не старайтесь воспитывать детей, все равно они станут такими, как вы». Как мы, а не как осужденный блогер. Если, конечно, мы их блогеру не отдадим. Если мы, увидев, как мама-пенсионерка пытается поднять по лестнице коляску с сыном-инвалидом, подойдем и поможем. Если мы перестанем разговаривать матом. Если мы не будем аплодировать зеленке в лицо живому человеку. Если мы будем одинаково осуждать любую агрессию, в чей бы адрес она ни была направлена. Если мы откроем, наконец, каналы на Ютубе, создавать которые будут такие же харизматичные, хорошо говорящие молодые люди, но думающие иначе, чем Соколовский. Понимаю, что наивно. Но по-другому не получится. Всех не осудим…

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