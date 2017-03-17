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Чем занимаются «эти самые верующие»?

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В последней передаче «Код доступа» журналист Юлия Латынина заявила: «Мне не хватает новостей о чем-либо, что эти самые верующие сделали в том, что касается благотворительности, помощи и любви… Как-то я не вижу новостей, чтобы они (верующие) устроили хоспис для бомжей. Бомжами у нас, как известно, занималась доктор Лиза». Мы решили вспомнить статьи “Правмира” о церковной благотворительности.
Чем занимаются «эти самые верующие»?
Фото Е. Степановой / e-vestnik.ru

Зима-2015. Как выживают бездомные?

«Ангар спасения» – низкопороговый центр помощи бездомным. Палатка для бездомных была официально открыта в Москве в январе 2014 года. Изначально проект курировал Синодальный отдел по благотворительности, в декабре 2015 года куратором стала православная служба помощи «Милосердие». Зимой ангар принимает порядка 100 человек в день.

Основная задача ангара – способствовать возвращению бездомных в общество. Социальный работник в палатке оказывает бездомным помощь в восстановлении документов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, отправке домой. На территории ангара для бездомных круглосуточно доступен бесплатный телефон-автомат для звонков по России: с его помощью бездомные смогут связаться с родственниками или вести поиски работы.

Например, за 2015 год помощь в «Ангаре спасения» получили 14925 человек: было выдано 15917 порций еды, 8791 человек получили одежду, 1071 человек смогли постричься, 9672 – принять душ, 1584 человека получили медицинскую помощь.

Фото Анны Гальпериной

Фото Анны Гальпериной

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро

Многие слышали, что с 2004 года каждую зиму по вокзалам ночной Москвы курсировал автобус «Милосердие» — это история про спасение жизней тех бродяг, которым негде ночевать. Без такой помощи они просто замерзли бы насмерть на улице. Наверняка проект можно было сделать лучше, но на тот момент ничего другого в Москве в принципе не было. Не так давно этот опыт взяли на вооружение московские власти и запустили аналогичную службу с автобусами «Социального патруля».

Фото: Иван Гущин / chaskor.ru

Фото: Иван Гущин / chaskor.ru

Директор детского хосписа: Благотворительность становится все более профессиональной

В Николо-Богоявленский собор, где служил протоиерей Александр Ткаченко, приходили люди, которые нуждались в помощи для своих тяжелобольных детей. Храм поначалу помогал от случая к случаю: собирал средства, покупал лекарства, приглашал специалистов для дополнительной консультации, но, по словам отца Александра, «хотелось сделать чуть больше».

В 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии и благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира был организован Благотворительный фонд «Детский хоспис», он начал свою работу как выездная служба, состоящая из социальных педагогов и психологов. В 2006 году Благотворительный фонд «Детский хоспис» учредил Медицинское учреждение «Детский хоспис».

Получив лицензию, Медицинское учреждение «Детский хоспис» приняло на работу медицинских сестер и врачей и стало оказывать паллиативную помощь детям на дому.

В 2009 году отдельной строкой бюджета Санкт-Петербурга были выделены средства на реконструкцию здания бывшего сиротского приюта в парке Куракина дача и приобретение оборудования. Здание было восстановлено с полным сохранением внешнего вида, габаритов и выполнено из исторических материалов, в нем разместилось все необходимое оборудование.

Фото: архив Санкт-Петербургского Детского хосписа

Фото: архив Санкт-Петербургского Детского хосписа

9 месяцев до тюрьмы – как в центре свт. Василия Великого спасают трудных подростков

В Петербурге, в обычном жилом доме, есть место, где дети, совершившие серьезные правонарушения, имеют возможность вернуться к нормальной жизни.

Центр святителя Василия Великого —  социально ориентированная некоммерческая организация при Русской Православной Церкви. Он был учреждён приходом церкви св. вмц. Анастасии Узорешительницы в лице настоятеля протоиерея Александра Степанова.
Дети попадают в Центр по приговору суда, как правило, они совершили не одно преступление, в основном это — серьезные кражи, грабежи, распространение наркотиков.

Практически каждый день для воспитанников проводятся экскурсии в музеи, психологические тренинги, индивидуальные занятия с психологами и психотерапевтами.В реабилитационной программе есть и беседы со священником, и занятия спортом, и развитие творческой инициативы — на первом этаже Центра расположена гончарная мастерская. На лето все воспитанники и все преподаватели уезжают, организуют походы и школу выживания.

Фото Артемия Кострова

Фото Артемия Кострова

Игумен Мефодий (Кондратьев): Как в православной общине спасают наркоманов

Руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата епископ Каменский и Алапаевский Мефодий (Кондратьев) с братией с 1998 года занимался реабилитацией наркоманов.
Сегодня центр реабилитации продолжает свою работу. Ребята на приходе обретают навыки новой жизни, приучаются к труду, воцерковляются. Около 60% из прошедших здесь реабилитацию молодых людей никогда более не возвращаются к наркотикам.

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