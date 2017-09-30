Нам кажется, что новости бывают только плохими, но это не так. «Правмир» публикует подборку добрых новостей об обычных героях и чудесах, которые совершают простые люди.

Он собирался покончить с собой, когда в кармане завибрировал телефон

Блейк Уолш не просто жена Кевина – она также женщина, которая спасла ему жизнь.

Кевин и Блейк впервые встретились в летнем лагере, когда им было 13 лет. Кевин говорит, что даже тогда он считал ее самой красивой девушкой из всех, кого он видел. Позже они время от время от времени созванивались, но в итоге связь была потеряна. Однажды, через год после того, как они перестали общаться, божественное вмешательство побудило Блейк позвонить Кевину.

Как позже рассказал молодой человек, он был в шаге от того, чтобы покончить со своей жизнью. Он успел написать прощальную записку и собирался совершить самоубийство, когда в его кармане завибрировал телефон. Это была Блейк.

Во время разговора Кевин рассказал ей, что собирался совершить самоубийство. Девушка была потрясена и заставила его пообещать, что он позвонит ей на следующий день. Они стали более близкими друзьями, потом влюбились друг в друга и начали встречаться. Наконец, спустя 10 лет после рокового звонка, Кевин сделал Блейк предложение: «Я люблю тебя и благодарен тебе, что ты спасла мою жизнь».

Источник: GoodnewsNetwork

“Через нобелевского лауреата мне пропажу возвращают впервые”

Приходит Коленьке утром письмо от писательницы Светланы Алексиевич. В теме написано: “Катя ничего не теряла?”. А внутри — форвард письма от службы прибытия лучшего на свете аэропорта города Риги, где вчера ночью я, сидя у ленты выдачи багажа, перебирала вещи в сумке и назидательно говорила детям: “Какая замечательная поездка: мы ничего не потеряли”.

И положила на ленту свой синий кошелек. В котором, помимо всех документов и всех-всех-всех кредитных карточек, хранилась визитка Светланы Александровны, черте когда ею мне отданная. На визитке рукой великой писательницы был приписан адрес электронной почты.

Приезжаю в аэропорт забрать кошелек. Благодарю, кланяюсь, все такое. Говорю: “Я, конечно, теряю все на свете раз в неделю, но вот через нобелевского лауреата мне пропажу возвращают впервые”.

Они смущаются, отвечают: “Ой, вы знаете, мы сперва хотели в банк позвонить, которого у вас карточки. Но потом подумали, что от живого человека узнать такую тревожную новость вам будет намного комфортнее”.

Источник: фейсбук Катерины Гордеевой

Письмо от 90-летней соседки изменило сотни жизней

Марлен Брукс однажды получила письмо, которое изменило ее жизнь и, затем, сотни других жизней. Автором письма была Ванда Миллс, живущая в соседнем доме. Она писала, что ей необходим друг. «Мне 90 лет, я живу одна, все мои друзья скончались. Я так одинока и испугана», – говорилось в письме.

Прочитав записку, Брукс посетила свою соседку. В результате женщины подружились и стали видеться четыре раза в неделю. Теперь Миллс живет в доме престарелых, но Брукс с мужем и детьми все равно навещают ее.

Дружба с одинокой соседкой побудила Брукс создать организацию Pen Pals For Seniors, которая помогает одиноким старикам найти себе друзей по переписке.

Источник: GoodnewsNetwork

Детский бизнес-проект в помощь животным из приюта

Эксперт в области благотворительности Александр Газарян рассказал в своем Фейсбуке, что его сын хочет помочь животным из приюта.

– Сегодня нашему сыну Жене исполнилось 8 лет. Он очень давно хочет, чтобы у нас дома появился песик. К сожалению, наш образ жизни пока не позволяет завести четвероногого друга. И мы нашли выход!

А почему бы нам не помогать песикам, которые живут в приютах! Идея Женьку очень понравилась. Несколько месяцев назад он придумал свой маленький бизнес-проект: создавать открытки оригинального дизайна (эра стартапов дает о себе знать). Как раз ко дню рождения мы напечатали первую партию.

Женек решил первые открытки продать с благотворительными целями (папа намекнул, что такое возможно). А все вырученные средства направить на помощь ближайшему приюту для собак в Солнцево.

По словам отца мальчика, всего удалось продать 42 открытки, это принесло 4200 рублей. На эти деньги родители помогли Жене купить собачий корм и передали его в приют.

Спасибо большое всем, кто участвовал и приобрел открытки. Это было здорово и принесло много радости и пользы.

– Женек, как тебе твой первый такой проект?

– Напиши, что Хруто! Это с евгенского значит «Круто», если не поймут.

Берегите себя. И других.

Прыгнул в воду в свадебном костюме

Британни Кук из Онтарио в день свадьбы смогла убедиться в способности своего мужа жертвовать собой ради других. Пока свадебный фотограф делал несколько одиночных фотографий невесты в парке, ее жених Клейтон наблюдал за тремя детьми, играющими у реки.

Когда он заметил, что детей осталось только двое, он подошел поближе. Клейтон увидел, что один из мальчиков оказался в воде и изо всех сил пытается выплыть.

Прямо в свадебном костюме жених спрыгнул в воду и вытащил ребенка. К счастью, мальчик не пострадал и ушел со своим братом домой. Момент спасения смог поймать свадебный фотограф пары, он опубликовал фотографии на своей странице в Фейсбуке и они сразу же стали вирусными.

Источник: Фейсбук

Молюсь Николаю Чудотворцу – и нахожу телефон!

Анастасия Храмутичева возвращалась с ребенком домой на троллейбусе и забыла там телефон, в котором, естественно, было много личной и рабочей информации. О том, как чудом удалось его найти, она написала в своем Фейсбуке.

– Ребят, с потерянным сегодня в трамвае телефоном случилось настоящее, не побоюсь этого слова, чудо.

В попытках его отыскать обзвонила кучу организаций – Мосгортранс, Краснопресненское трамвайное депо, но безрезультатно. В каком-то районном сообществе Мосгортранса в контакте сердобольный волонтер выдал мне телефон диспетчерской депо, звоню туда, мне отвечают, что скорее всего телефон украли, и вероятность его отыскать – от силы процентов 10.

Но, если все-таки он попал в руки к водителю, к вечеру это будет точно известно, он сдаст его в диспетчерскую. А оттуда он попадет на склад забытых вещей где-то в районе Матросской тишины, типа – звоните в понедельник, в выходные ничего не работает.

До понедельника еще целая вечность, решаю не унывать, а вернуться на остановку и самой поискать в каждом трамвае по очереди, благо что их всего 8 штук на линии, как сказали в диспетчерской. И к тому же звонок проходит, гудки длинные идут, так что его пока что явно никто не взял за эти 2,5 часа (иначе – почему не взять трубку?).

Иду к остановке, хочется помолиться, но в голове мелькает: ну, Насть, ты что, правда собралась Бога просить о телефоне? Тут люди смысл жизни ищут, проклятые вопросы человечества решают, все серьезно, а ты чего? Где телефон, а где высокое богословие отцов-каппадокийцев…

Потом я вспоминаю простых верующих бабушек – русских, греческих, сербских, которые с легким сердцем просят у Бога петуха для супа и чтобы дождь полил всходы, и совершенно этим не смущаются. Потому что, видимо, чуть больше пожили и уже поняли, что у Него все просто устроено: кому надо – тому даст петуха для супа, а кому надо – смысл жизни. Преодолев внутренний религиозный снобизм, напеваю про себя тропарь Николаю Чудотворцу.

И что вы думаете? Приходит через три минуты мой 31 трамвай, захожу, на том месте, где я оставила телефон, сидит красивая молодая девушка и обаятельный мужчина-иностранец. Полминуты поколебавшись, подхожу к ним, объясняю ситуацию, прошу встать и поискать со мной телефон. И ОН ТАМ ЛЕЖИТ!!! В первом же трамвае. На том же месте. 2,5 часа пролежал, никем не увиденный и не тронутый.

С комком в горле объясняю иностранцу и его подруге, что вот так и так – забыла и нашла. И что все дело в Николае Чудотворце. Так и вижу эту картину со стороны: прилично одетая молодая девушка зашла в трамвай, подняла на уши общественность и напоследок огорошила религиозными предрассудками.

Иностранец, выпучив глаза, улыбается и говорит: «Как у вас в России интересно!».

Источник: фейсбук Анастасии Храмутичевой

Встреча в хосписе: клоун Лемонти

Константин Седов работает Больничным клоуном. В своем Фейсбуке он рассказал о невероятной встрече с клоуном в хосписе.

– 14 сентября в хосписе в Зеленограде, где я работал один, встретились два клоуна. И эта история меня зацепила.

Я зашёл в палату 123 и увидел сначала двух пациентов с «масками» на лице как на картине Мунка «Крик». Они спали, лица их были застывшими и суровыми.

Рядом лежал третий пациент: маленький милый и добрый человек, очень интеллигентный, как выяснилось в общении. Рядом были вещи, это говорило о том, что он только недавно лёг сюда.

Он протянул мне руку и представился: работал и на Вернадского, и на Цветном…

Я спросил:

– Кем?

Он сказал:

– Клоуном.

В первый момент мне захотелось снять нос, чтобы перед коллегой в болезни не казаться фальшивым комиком. Нос я не снял, но образ и характер сразу куда-то ушли. Мы начали просто беседу про клоунаду, про этот жанр, который сейчас у нас в цирках почти затух.

Клоуна, кстати, в цирке звали Лемонти!!!

Он оказался другом циркового клоуна, у которого я когда-то тоже учился азам (это был Руслан Легостаев, он уже ушёл от нас). Я рассказал ему про больничную клоунаду, профессиональное направление которой родилось тоже от цирковой клоунады, от клоуна Майкла Кристенсена.

Мы мило поговорили как люди, потому что клоуном с клоуном я быть не смог. А ещё рядом была его жена, она тоже клоун! Очень милая. Я надеюсь, может быть когда-то через много-много лет ко мне так придут Больничные клоуны в хоспис. Вот такая история».

Через два дня стало известно, что клоун Лемонти (Юрий Зальцберг) ушел из жизни.

Источник: фейсбук Константина Седова