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Черниговское подворье Москвы примет участие в акции “Ночь музеев”

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19 мая. ПРАВМИР. Черниговское патриаршее подворье Москвы впервые примет участие в акции "Ночь музеев".
Черниговское подворье Москвы примет участие в акции “Ночь музеев”
Фото: С.Власов, Патриархия.ru

Культурно-просветительская программа на территории древнего архитектурного ансамбля начнется в 18:00 и завершится в 23:00, сообщает Интерфакс-Религия.

Для гостей будет проведена экскурсия по уникальным историческим памятникам, недавно обретшим новую жизнь.

Затем состоится мастер-класс “Риторика – ораторское искусство – культура общения: как развить дар слова?”, который проведет профессор Института русского языка Владимир Аннушкин.

В 21:00 гости подворья увидят необычный спектакль – шоу в жанре волшебной сказки с презентацией музыкальных и культурных традиций разных народов мира. Это будет предпоказ перед премьерой, которая состоится 30 мая в Государственном Кремлевском дворце в рамках финала Международного фестиваля детского творчества.

Также на Черниговском подворье будет действовать фотовыставка черно-белых работ в инфракрасном диапазоне автора Александра Игонина.

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