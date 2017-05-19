Черниговское подворье Москвы примет участие в акции “Ночь музеев”

Культурно-просветительская программа на территории древнего архитектурного ансамбля начнется в 18:00 и завершится в 23:00, сообщает Интерфакс-Религия.
Для гостей будет проведена экскурсия по уникальным историческим памятникам, недавно обретшим новую жизнь.
Затем состоится мастер-класс “Риторика – ораторское искусство – культура общения: как развить дар слова?”, который проведет профессор Института русского языка Владимир Аннушкин.
В 21:00 гости подворья увидят необычный спектакль – шоу в жанре волшебной сказки с презентацией музыкальных и культурных традиций разных народов мира. Это будет предпоказ перед премьерой, которая состоится 30 мая в Государственном Кремлевском дворце в рамках финала Международного фестиваля детского творчества.
Также на Черниговском подворье будет действовать фотовыставка черно-белых работ в инфракрасном диапазоне автора Александра Игонина.