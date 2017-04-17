О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

Четверо детей пострадали при пожаре в храме Пророка Ильи в Москве

|
17 апреля. ПРАВМИР. В храме пророка Илии на улице Ильинка в центре столицы возник пожар, пострадали четверо детей.
Четверо детей пострадали при пожаре в храме Пророка Ильи в Москве

«При пожаре в храме на ул. Ильинка, д. 3/8 пострадали четыре ребенка, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. 10 человек эвакуировались», – сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе столичного управления МЧС, в свою очередь, уточнили, что в ходе тушения возгорания из здания по указанному адресу были спасены шесть человек, спасенные переданы медикам для осмотра.

В здании по адресу ул. Ильинка, д. 3/8 в ночь на понедельник происходило загорание электрокабеля и обшивки в электрощите на общей площади около 5 кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание, говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Власти помогут восстановить после пожара Покровский храм в Черкизове
Власти помогут восстановить после пожара Покровский храм в Черкизове
Новостная служба "Православие и мир"

Огнем сильно поврежден престол, полностью сгорел шкаф с книгами и напрестольными облачениями, поврежден иконостас, пострадали пять…

Пожарные в рясах: «Мужчина-священник должен делать абсолютно все»
Пожарные в рясах: «Мужчина-священник должен делать абсолютно все»
Владимир Липилин

Мордовские монахи с брандспойтами в руках

Пострадавшей от пожара русской церкви в Сербии нужна помощь
Пострадавшей от пожара русской церкви в Сербии нужна помощь
Новостная служба "Православие и мир"

В огне пострадали часть здания, ценные иконы и утварь

Благотворительный фонд
Веронике нужна срочная операция на сердце
Веронике нужна срочная операция на сердце
46% собрано / 80836 руб. осталось
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
Помочь Диме Гайдукову восстановиться после тяжелейшей травмы
63% собрано / 176740 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь вспоминает преподобного Иосифа Песнописца
Новостная служба "Православие и мир"

Шесть лет провел преподобный Иосиф в темнице...

"
Свыше 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России
Новостная служба "Православие и мир"

В обеспечении общественного порядка и безопасности было задействовано более 90 тысяч человек

"
Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой
Новостная служба "Православие и мир"

«Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов»

Все статьи автора
Статьи Дня
Историк Алексей Лидов: Я чувствую Византию печенкой
Александра Никифорова

Тот, кто променял математику на историю искусств и не пожалел

Почему дети верующих уходят из Церкви
Екатерина Бурмистрова

Они не хотят ходить в церковь и знают, каков подсвечник на вкус

“Дети плачут, снаряды рвутся, народ побежал в ужасе”
Анна Бессарабова

6 часов он спасал односельчан, и они отблагодарили

самое читаемое

Люди идут в наушниках, и Пасха никому не нужна44,951

Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме14,666

Пасха в СССР как грустный кладбищенский день12,910

«Люди прорывались к святыне, как фанаты на рок-концерт»11,783

Рецепт кулича для опоздавших домохозяек9,091

Умер последний человек на Земле, родившийся в XIX веке7,021

Великая Суббота. Колыбель для Бога6,740

Письмо о Пасхе неизвестного из советского лагеря6,057

Путин и Медведев встретили Пасху с прихожанами Храма Христа Спасителя5,758

Два дня до студня4,753

лучшие авторы

Новостная служба56,437

Протоиерей Алексий Уминский44,779

Архимандрит Савва (Мажуко)20,184

Юлия Линде16,083

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев12,489

Епископ Иона (Черепанов)11,769

Галина Филипповна Соколова11,574

Инокиня Евгения (Сеньчукова)9,080

Редакция портала "Православие и мир"8,553

Священник Константин Камышанов5,960

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть