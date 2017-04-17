Четверо детей пострадали при пожаре в храме Пророка Ильи в Москве

17 апреля. ПРАВМИР. В храме пророка Илии на улице Ильинка в центре столицы возник пожар, пострадали четверо детей.

«При пожаре в храме на ул. Ильинка, д. 3/8 пострадали четыре ребенка, они госпитализированы с отравлением продуктами горения. 10 человек эвакуировались», – сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе столичного управления МЧС, в свою очередь, уточнили, что в ходе тушения возгорания из здания по указанному адресу были спасены шесть человек, спасенные переданы медикам для осмотра.

В здании по адресу ул. Ильинка, д. 3/8 в ночь на понедельник происходило загорание электрокабеля и обшивки в электрощите на общей площади около 5 кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание, говорится в официальном сообщении пресс-службы МЧС.