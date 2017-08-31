Четверо представителей Церкви вошли в ТОП-100 выдающихся россиян ХХ века

31 августа. ПРАВМИР. Журнал Forbes составил сотню самых выдающихся россиян ХХ века. В список вошли четверо представителей Церкви.

Это – митрополит Сергий (Страгородский), Патриарх Московский в 1943-1944 годах; Патриарх Алексий II, первый постсоветский Патриарх РПЦ; митрополит Антоний Сурожский, выдающийся теолог и проповедник XX века; Патриарх Тихон (Беллавин), первый Патриарх после восстановления патриаршества в России в 1917 году.

Все персоны в рейтинге делятся по пяти условным направлениям – экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство. Издание отмечает, что его к составлению были привлечены экспертные группы, в состав которых входили исследователи РАН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ и других вузов.

Рейтинг составлен к 100-летию журнала. Персоны в нем не ранжированы по значимости. Посмотреть рейтинг целиком можно по следующей ссылке.