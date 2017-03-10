Четверо россиян погибло при крушении вертолета в Стамбуле

Причиной крушения вертолета в Стамбуле, в которой погибли четыре россиянина, стало столкновение с телебашней, сообщило в пятницу министерство транспорта, судоходства и связи Турции.

“Вертолет упал, столкнувшись с башней”, — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Очевидцы катастрофы также сообщили о столкновении вертолета с телебашней, расположенной недалеко от выставочного центра и трассы Стамбул-Эдирне. Она была построена 15 лет назад и в настоящее время не используется.

Катастрофа произошла в 11.21 мск, через 5-6 минут после взлета. Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота.

Турецкие СМИ опубликовали имена погибших в катастрофе, включая имена россиян, сообщает “Российская газета”. Однако официальной информации от властей пока не поступало. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает выяснять обстоятельства происшествия и достоверные данные о личностях погибших.