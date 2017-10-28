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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
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Четверть часа. И где ставим ударение? (тест)

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В последние выходные октября десятки стран по всему миру переводят часы на час назад. С этого момента начинает действовать «зимнее время». В России последний раз переходили на «зимнее время» 3 года назад — в 2014 году. После этого сезонный перевод часов отменили, но до сих пор в конце октября многие путаются: так переводим или не переводим? Пока часы остаются на месте, «Правмир» предлагает проверить, грамотно ли мы говорим о времени.
Четверть часа. И где ставим ударение? (тест)

1. Если мы спрашиваем о времени работы магазина, мы говорим…

 
 
 

Вопрос 1 из 12

2. А если магазин закрывается через 15 минут, мы скажем…

 
 
 

Вопрос 2 из 12

3. В какой падеж нельзя поставить сочетание «полтора+сутки»?

 
 
 

Вопрос 3 из 12

4. Тот, кто опаздывает, приходит…

 
 
 

Вопрос 4 из 12

5. Как грамотно спросить о времени?

 
 
 

Вопрос 5 из 12

6. Сейчас у многих на руках…

 
 
 

Вопрос 6 из 12

7. Кстати, как правильно назвать тип этих часов?

 
 
 

Вопрос 7 из 12

8. Что обычно сверяют?

 
 
 

Вопрос 8 из 12

9. Есть ли в русском языке выражение «пара минут»?

 
 
 

Вопрос 9 из 12

10. Где ошибка?

 
 
 

Вопрос 10 из 12

11. Кто сказал, что «счастливые часов не наблюдают»?

 
 
 

Вопрос 11 из 12

12. О чем предупреждал Онегина «недремлющий брегет»?

 
 
 

Вопрос 12 из 12


 

 

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