Четыре новгородских храма перейдут Церкви до конца года

20 сентября. ПРАВМИР. Четыре храма XIV-XVI веков в Великом Новгороде будут переданы в пользование Новгородской митрополии Русской православной церкви до конца этого года.

Все они входят в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Новгородского музея-заповедника Наталью Григорьеву.

«Музей-заповедник подготовил ряд документов для передачи в пользование Новгородской митрополии церкви Святого Власия XV века, Климента XVI века, Петра и Павла на Славне XIV века, идут согласования и о передаче храма Двенадцати Апостолов на Пропастех, относящегося к XV веку. Здания в центре Великого Новгорода многие десятилетия стоят без ухода… В них вдохнут новую жизнь», – сказала Григорьева.

По ее словам, передача храмов для отправления религиозного культа – наиболее правильный способ сохранения культурного наследия.

По словам гендиректора музея-заповедника, большинство таких храмов было закрыто еще до Великой Отечественной войны и разрушено в ходе боев и оккупации, после использовались как склады или мастерские. Григорьева отметила, что последний раз их фасады ремонтировались до 2009 года. В настоящее время эти культовые сооружения находятся на балансе территориального управления Росимущества.