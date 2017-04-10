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Чин наречения трех новых епископов состоялся в Храме Христа Спасителя

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10 апреля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения трех новых епископов.
Чин наречения трех новых епископов состоялся в Храме Христа Спасителя

Церемония прошла 8 апреля в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Алексия (Заночкина), клирика Орловской епархии, во епископа Мценского, викария Орловской епархии, архимандрита Александра (Зайцева), клирика Гатчинской епархии, во епископа Плесецкого и Каргопольского, архимандрита Тарасия (Перова), клирика Мурманской епархии, во епископа Великоустюжского и Тотемского», – сообщает пресс-служба Патриархата.

Избранные к архиерейскому служению священнослужители обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.

«Сердечно благодарю Вас, Ваше Святейшество, и Священный Синод за избрание меня, недостойного, на высокое служение викарного епископа в древнем городе Мценске, крещение жителей которого в 1415 году, сопровождаемое явлением чудотворного образа святителя Николая Мирликийского, предопределило судьбу Орловского края», – сказал в ответном слове архимандрит Алексий (Заночкин).

«Новообразованная Плесецкая епархия в составе Архангельской митрополии располагается в землях Русского Севера, где по соседству с древними памятниками церковного зодчества и нетронутой цивилизацией природой находятся современные города, история которых связана с развитием космической деятельности. Учитывая уникальные особенности этого края, считаю своими первостепенными задачами распространение и укрепление православной веры, заботу о сохранности и строительстве церковных зданий, а также налаживание взаимодействия епархии со служащими Воздушно-космических сил», – поделился планами архимандрит Александр (Зайцев).

«Размышляя о предстоящем мне служении, главной своей задачей считаю сохранение церковного мира и согласия, созидавшегося на Вологодской земле трудами многих архипастырей, священников и мирян. Полагаю, что особое внимание необходимо уделять приобщению к церковной жизни детей и молодежи, развитию образовательного и миссионерского служения на приходах, восстановлению храмов, духовному окормлению труднодоступных районов», – сказал, в свою очередь, архимандрит Тарасий (Перов).

Чин наречения состоялся в соответствии с определениями Священного Синода от 9 марта 2017 года (журналы №№ 8, 9, 10).

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