Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек (фото, видео)

30 августа. ПРАВМИР. Число погибших при наводнениях в американском штате Техас достигло 30 человек.

Число пострадавших и спасенных в убежища людей измеряется десятками тысяч, сообщает американская пресса. В зоне эвакуации находятся 1,7 млн человек.

Ураган «Харви» обрушился на техасское побережье США неделю назад, затем превратился в тропический шторм, который сопровождался беспрецедентным количеством осадков.

От непогоды значительно пострадал четвертый по количеству населения город США – Хьюстон. Здесь закрыты аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение, размыты дороги, значительная часть домов осталась без электричества, не работают бизнес-центры и школы.

Президент США Дональд Трамп уже назвал ураган историческим. По масштабам можно сравнить с ураганом «Катрина», который до сих пор считался самым сильным в истории США. Он произошел в конце августа 2005 года. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил $125 млрд.