18 августа. ПРАВМИР. Число погибших при терактах в Испании возросло до 14 человек. Ранены 130 человек, 17 находятся в критическом состоянии.

Общее количество жертв терактов в испанских городах возросло до 14 человек. Как сообщила местная газета El Diario, один из пострадавших во время теракта в Камбрильсе скончался от ножевых ранений.

Газета El Pais пишет, что число пострадавших в результате наезда фургона на прохожих в Барселоне достигло 130. По информации издания, 16 человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщает РИА «Новости», 65 пострадавших в двух терактах в Испании остаются в больницах, 17 из них в критическом состоянии.

Одна из пострадавших во время теракта в Камбрильсе – гражданка России. В Ситуационно-кризисном центре МИД пояснили, что пострадавшая туристка из РФ получила легкие ссадины, от госпитализации она отказалась.

Среди раненых – граждане более 30 стран. МИД Франции сообщил, что в теракте пострадало 26 французов, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

17 августа два террористических акта произошли в испанских городах: сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Полиция уже задержала четверых подозреваемых. Водитель автомобиля, предположительно совершивший наезд на пешеходов в Барселоне, по-прежнему разыскивается. Пятеро террористов были ликвидированы минувшей ночью в Камбрильсе, но перед этим им удалось нанести ножевое ранение одному человеку из толпы.