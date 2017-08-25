Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18 человек

25 августа. ПРАВМИР. По уточненным данным в результате ДТП с участием автобуса на Кубани погибли 18 человек, еще 24 человека удалось спасти.

Об этом Интерфакс со ссылкой на источник в службе «Скорой помощи» региона.

Рассматриваются все версии трагедии – ДТП, отказ тормозов, нарушение правил дорожного движения и ошибка водителя.

По данным главка МЧС, перевозивший вахтовых рабочих автобус принадлежит компании, которая строит в поселке Волна пирс для компании «Таманьнефтегаз».

По факту ДТП возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».

Водитель автобуса выжил, он госпитализирован.

«На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон горячей линии 8(861) 268-64-40, работает межведомственный оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства.