О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18 человек

|
25 августа. ПРАВМИР. По уточненным данным в результате ДТП с участием автобуса на Кубани погибли 18 человек, еще 24 человека удалось спасти.
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18 человек
Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Об этом Интерфакс со ссылкой на источник в службе «Скорой помощи» региона.

Рассматриваются все версии трагедии – ДТП, отказ тормозов, нарушение правил дорожного движения и ошибка водителя.

По данным главка МЧС, перевозивший вахтовых рабочих автобус принадлежит компании, которая строит в поселке Волна пирс для компании «Таманьнефтегаз».

По факту ДТП возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».

Водитель автобуса выжил, он госпитализирован.

«На базе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон горячей линии 8(861) 268-64-40, работает межведомственный оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Автоэксперт Михаил Горбачев: «Вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю»
Автоэксперт Михаил Горбачев: «Вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю»
Новостная служба "Православие и мир"

Автоэксперт Михаил Горбачев – о возможных причинах ДТП в Краснодарском крае

Церковь окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП на Кубани
Церковь окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП на Кубани
Новостная служба "Православие и мир"

Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае в пятницу стали 14 человек

13 человек погибли в ДТП с автобусом на Кубани
13 человек погибли в ДТП с автобусом на Кубани
Новостная служба "Православие и мир"

Автобус упал в море

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
50% собрано / 733977 руб. осталось
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
Сережа Хохлов: Шаг из коляски
66% собрано / 36485 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Автоэксперт Михаил Горбачев: «Вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю»
Новостная служба "Православие и мир"

Автоэксперт Михаил Горбачев – о возможных причинах ДТП в Краснодарском крае

"
Церковь окажет помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП на Кубани
Новостная служба "Православие и мир"

Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае в пятницу стали 14 человек

"
Суд отправил «хабаровских живодерок» в колонию
Новостная служба "Православие и мир"

Девушки получили реальные сроки наказания

Все статьи автора
Статьи Дня
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира
Надежда Прохорова

Даже если люди считают, что ребенку другой нации помогать не надо

Готовы ли мы воспитывать святых?
Архимандрит Андрей (Конанос)

И почему для этого нужно исправлять не детей, а себя

Не будешь часто причащаться – ты пропал!
Ольга Шульчева-Джарман

Можно ли заставить Христа быть спасителем только “правильных” христиан

самое читаемое

Людмила Петрановская: Дети тысячелетиями вырастали без всяких детских садов24,202

Врач может зайти в роддом и выйти через пять дней19,805

Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок16,407

Остановить безумие. Если близкий сходит с ума у вас на руках7,861

Отец Николай был и есть – старец-утешитель5,668

Архиепископ Иона: Священник – не вестник смерти5,537

Почему я должен слушать Церковь?4,985

Если мама сажает в «манеж» взрослого ребенка4,532

Если вы не готовы отказаться от цветов на 1 сентября3,603

Не будешь часто причащаться – ты пропал!2,851

лучшие авторы

Новостная служба25,141

Людмила Петрановская24,202

Ксения Кнорре Дмитриева19,805

Артем Левченко16,407

Борис Веркс7,860

Редакция портала "Православие и мир"5,886

Сергей Худиев4,985

Марина Солотова4,531

Архиепископ Иона (Черепанов)4,103

Евгений Глаголев3,603

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть