Число россиян, выступающих за отмену «закона Димы Яковлева», выросло до максимума

6 февраля. ПРАВМИР. 25% россиян выступают против запрета на усыновление российских сирот американскими гражданами, это максимальное значение за все время.

Четыре года назад, когда закон вступил в силу, против документа высказывались 21% россиян. Спустя два года количество противников документа уменьшилось до 14–19%, однако к 2017 году их число выросло и достигло максимального показателя, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

При этом большинство по-прежнему поддерживает запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами – 71% опрошенных.

По данным социологов, в 2017 году значительно выросла доля респондентов, допускающих для себя возможность взять на воспитание ребенка из детского дома. В январе 2017 года почти каждый третий россиянин (30%) не исключал для себя усыновления ребенка, в то время как в октябре 2015 года этот показатель составлял 21%. При этом количество тех, кто выступает против усыновления, снизилось с 82% в 2005-м до 64% в январе 2017 года.