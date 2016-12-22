Число жертв массового отравления в Иркутске достигло 72 человек

22 декабря. ПРАВМИР. Число жертв массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 72 человек.

«Всего от отравления пострадали 118 человек, из них к настоящему времени скончались 72. В медучреждениях погиб 41, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», — сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

Сейчас в больницах остаются 33 человека. Шесть человек выписаны, еще семь самостоятельно покинули лечебные учреждения.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство для ванн «Боярышник».

Позже медики выяснили, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник — в Иркутской области. В рамках расследования уголовного дела задержаны 12 человек — предприниматели и сотрудники торговых точек.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции.