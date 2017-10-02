Число жертв стрельбы в США выросло до 50

2 октября. ПРАВМИР. Как минимум 50 человек стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Еще более 200 человек, по данным шерифа, получили ранения. Ранее сообщалось о более чем 20 жертвах стрельбы и сотне получивших ранения.

Стрельба произошла в понедельник неподалеку от комплекса Мандалай-Бэй, рядом с которым проходил фестиваль кантри-музыки. Мужчина устроил стрельбу из автомата с одного из верхних этажей развлекательного комплекса Мандалай-Бэй.

Сам стрелок был убит. Им оказался 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок. Ранее он не был известен полиции.