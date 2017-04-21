Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 16

«21 апреля в 6.05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», – написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Общее количество жертв теракта достигло 16 человек. Накануне Митянина сообщила, что в больницах остаются еще 24 пострадавших.
Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В подземке обезвредили еще одну бомбу, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель.
По делу о теракте задержаны 10 человек.взрыв