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Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 16

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21 апреля. ПРАВМИР. Пострадавшая при взрыве в петербургском метро 3 апреля женщина скончалась в больнице, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 16

«21 апреля в 6.05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», – написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Общее количество жертв теракта достигло 16 человек. Накануне Митянина сообщила, что в больницах остаются еще 24 пострадавших.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В подземке обезвредили еще одну бомбу, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель.

По делу о теракте задержаны 10 человек.взрыв

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