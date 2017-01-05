Читаем в каникулы: 10 книг для детей разного возраста

Алина Дальская, шеф-редактор издательства «Настя и Никита», - о том, что почитать с детьми разного возраста во время зимних каникул.

Зимние каникулы – как раз то время, когда жизнь будто ненадолго замирает – мы выпадаем из привычного ритма и получаем уникальную возможность: паузы, когда можно вдоволь выспаться, погулять, пообщаться. И, конечно, прочитать с детьми все те книги, на которые не хватало времени в будничной суете.

Для самых маленьких:

1. Эрик Карл «Снежный сон».

Очень простая, но очень новогодняя история от автора легендарной «Очень голодной гусеницы» познакомит с животными, а заодно научит счету до пяти и обратно.

2. Кэррон Браун и Джорджина Ти «Что скрывает зима».

Эта книжка – настоящее приключение, потому что читать ее надо с фонариком, можно и под одеялом. Если посветить на страницу, станет видно, кто прячется от совы, кто живет внутри норы и что за зверь оставил таинственные следы по первому снегу.

3. Ольга Дворнякова и Ольга Громова «Один день из жизни Деда Мороза».

Это настоящий виммельбух, причем российский! А значит, можно побывать в гостях у главного новогоднего волшебника и узнать, как готовятся к празднику в его собственном доме – наряжают ли елку, пекут ли пироги – и сочинить истории про каждого из героев, которых в этой книжке очень много.

4. Юя и Томас Висландер, Свен Нурдквист «Мама Му и снегокат».

История про то, как корова и ее лучших друг ворон катаются на снегокате и как здорово падать в мягкий снег и хохотать. Читать до или после снегокатных покатушек.

Для дошкольников и младших школьников:

1. Ольга Дворнякова «Книжка про снежинки».

Зимой без этой книжки обойтись просто невозможно! Ведь она отвечает на самые важные в это время года вопросы: почему у снежинок всегда шесть граней, почему лед скользкий, а снег хрустит под ногами? Книжка полна снежных тайн, разгадывать которые очень интересно и весело.

2. Владислав Третьяк «Трус не играет в хоккей».

Это история от лучшего в мире вратаря самого зимнего вида спорта. Что пришлось ему преодолеть, чтобы достичь вершин мастерства, знаменитый матч с канадцами и почему журналист съел газету. Где взять силу и храбрость – эти вопросы интересуют всех, а в первую очередь, конечно, мальчишек.

3. Ульф Старк и Эва Эриксон «Рождество в лесу».

Светлая и смешная рождественская история про гнома Буку, которого с нетерпением ждет на праздник семейство крольчат. Приготовления идут полным ходом, вот только гнома все нет – он вполне оправдывает свое имя и не желает никуда идти и тем более веселиться.

Для тех, кто постарше:

1. Астрид Линдгрен «Рони – дочь разбойника».

Книги Астрид Лингрен можно и нужно читать всегда и везде. История про дочь разбойника Рони и ее друга Бирка, мальчика из враждующего клана, всегда казалась мне именно «зимней» – часть действия происходит зимой и в книге много волшебных героев – друды, серые гномы, лохматые тюхи. Это мир тайн и чудес, но главное – дружбы и любви, которые побеждают всё, даже вековую вражду.

2. Ася Ванякина «Чудеса в кармашке или поиски Деда Мороза».

У Валерки появляется друг – волшебный мальчик Вилли, который путешествует по миру и рассказывает ему о новогодних традициях разных стран. Попробуйте испечь булочки в виде кошачих хвостиков, как в Швеции, сделайте кораблик Синтерклааса из Голландии и мексиканскую пиньяту из воздушных шариков – как это сделать подробно рассказано в книжке!

3. Руне Белсвик «Простодурсен. Зима от начала до конца».

История о героях маленькой Приречной страны, о дружбе и нежности, и о том, что жизнь прекрасна. И какой бы она ни была – что она бывает веселой или щемяще-грустной – это всегда настоящее чудо. Когда ещё так остро чувствуешь это, как не в Рождество.