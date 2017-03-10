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Читаем в пост: «Мое милое детство»

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Кроме обязательного постного чтения – Священного Писания, творений святых отцов, у каждого есть любимые художественные книги, которые способствуют духовному развитию. Книгу для чтения постом рекомендует писатель Дмитрий Емец.
Читаем в пост: «Мое милое детство»
Художник Елизавета Бём

moe_miloe_detstvo_enl«Мое милое детство» Клавдии Лукашевич – замечательная добрая книга: умная, мягкая, хорошо подходит для семейного чтения. Тем более в пост, когда многие дети сами или по настоянию родителей ограничены в просмотре мультфильмов и художественных фильмов. Освободившееся время хорошо бы заполнить, и так, чтобы было интересно. Причем и детям, и родителям.

Когда-то эту книгу посоветовала мне однокурсница. Я тогда не был воцерковлен, но все же автобиографическая повесть, написанная в 1914 году, привлекла меня. Она оказалась очень простой, абсолютно незатейливой, но искренней. Что-то в ней было такое, особенное. Внутренний свет растворенный. Помнится, это меня удивило. И потом еще несколько раз я перечитывал «Мое милое детство» в разные моменты жизни и всегда это отмечал.

Видимо, это тот самый момент, когда правда жизни и искренность умножаются, и получается нечто такое, чего даже и сам автор не ожидает. Такое возможно только в фокусе правды, чувства вины, воспоминаний детства и близких любимых людей.

 

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