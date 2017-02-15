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Член Общественной палаты Султан Хамзаев: Фактор развития семейных ценностей является первостепенным в вопросе демографии

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Москва и Санкт-Петербург занимают 47 и 20 места в «Рейтинге рождаемости-2017», представленном Общественной палатой России. Его возглавили республики Тыва, Чечня и Ингушетия. Почему Петербург впереди? Какие критерии использовались в исследовании и чего ждут от властей составители, рассказал руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Член Общественной палаты Султан Хамзаев: Фактор развития семейных ценностей является первостепенным в вопросе демографии
Султан Хамзаев

Основные вопросы, которые мы подняли, используя открытую статистику – это доступная социальная среда, количество садиков, уровень зарплаты, доступ к социальным учреждениям, младенческая и материнская смертность, количество детей на женщин. В этом плане статистика в Санкт-Петербурге лучше, чем в Москве.

Социологически можно утверждать, что Москва – больший мегаполис, чем Санкт-Петербург, людей в нем живет больше, а количество социальных учреждений меньше, чем в Санкт-Петербурге. Это дает меньшую балльность по названным критериям.

Безусловно, если взять отдельные факторы, например, какую-то клинику, конкретного человека, могут быть и лучшие показатели, но мы говорим про общий доступ и возможности всех людей.

Другие регионы также выделились по различным критериям в разных пропорциях, они расписаны в исследовании.

Зачем нам это было надо? Мы слышим много разных слов, обещаний, видим статистику, но также мы видим, что происходит в реальности и слышим тех, кто ходит по земле – у них есть определенные сложности. Поэтому хотелось понять, что конкретно происходит в регионах.

Получились такие результаты: из 85 регионов только 43 имеют положительную динамику, а остальные в минусе. Например, Магаданская область – на 100 родов 97 абортов. Это очень много. Это значит, что нужно работать над поднятием уровня определенных социальных возможностей. Мало регионов с преобладанием трех детей на семью, а это стандартная семья в физиологическом восприятии.

Но в совокупности рассматривалось много разных факторов – это не только смертность и рождаемость, это и понятие социального комфорта. И в этом плане нам нужно, чтобы статистика по таким важным вопросам не размазывалась, как крем по торту. Одни цифры на всю страну – это неправильно. С точки зрения логики, здравого смысла и социологии – это единственный подобный рейтинг на сегодняшний день.

Мы бы также хотели, чтобы к нему правильно прислушались, а не восприняли только как критику. Когда мы его продумывали, подбирали критерии, мы хотели, чтобы и у федеральной, и у региональной власти было бы справедливое восприятие происходящего в регионах по данному вопросу.

Потому что у нас, когда чиновники отчитываются, то они говорят некую общую цифру – популярный прием. Но мы прекрасно понимаем, что в интересах отдельного региона это всегда немного несправедливо. Для нас было важно, чтобы федеральная власть этот рейтинг воспринимала как призыв к действию – кому помогать более адресно. Более адресно нужно помогать проблемным регионам – повышением уровня социальных факторов, созданием адресных программ, потому что просто общих слов и программ у нас и так достаточно.

Надо отдать должное отдельным губернаторам – они реагируют. Есть главы регионов, которые открыто реагируют – мы им за это признательны, это говорит о том, что они слышат гражданское общество, экспертное сообщество. Может им это и не нравится, но сама реакция – это уже положительный эффект.

Есть общее заключение, не то что бы оно меня шокировало и удивило, но это вызвало определенные мысли. Социальные меры, которые предпринимает государство, не являются первостепенными для решения «родить/не родить ребенка». Чечня, Дагестан, Ингушетия, Тыва – если рассматривать их с точки зрения социального комфорта, они будут внизу рейтинга. Если оценивать количество рожденных – они будут наверху.

И это во многом говорит о том, что фактор развития семейных, духовно-нравственных ценностей  является первостепенным в вопросе, когда мы говорим о «демографии без купюр». И действовать нужно не по принципу «вы родите – мы вам деньги выплатим», а вкладываться в духовное содержание понятий «семья», «отцовство», «материнство» – это то, к чему мы должны возвращаться, и о чем мы должны говорить.

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