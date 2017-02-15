Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии

Прокуратура Грузиисвященника Георгия Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства «священнослужителя высокой иерархии». По версии следствия, Патриарха Илию II пытались отравить.

Цианид натрия для Патриарха

В понедельник в прокуратуре Грузии состоялся чрезвычайный брифинг, на котором заявили о задержании священника по подозрению в подготовке к убийству.

В начале февраля в ведомство поступила информация, что руководитель службы по управлению имуществом Патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны священнослужитель Георгий Мамаладзе поручил добыть ядовитое вещество — цианид.

Священника задержали в Тбилисском международном аэропорту. При обыске багажа задержанного у него изъяли цианид натрия.

По версии следствия, Мамаладзе планировал доставить яд в Германию, где находится на лечении Католикос-Патриарх Грузии Илия II.

По словам главного прокурора Ираклия Шотадзе, задержанный не признает свою вину.

Охраняют со всех сторон

После задержания священника глава службы госохраны Анзор Чубинидзе отправился в Берлин и потребовал от главы службы безопасности Патриарха Иосеба Оханашвили вернуться в Грузию на допрос по делу, касающемуся безопасности Предстоятеля Церкви.

После нескольких часов допроса Оханашвили вернулся в Германию. «Я нахожусь в Берлине, продолжаю исполнять свои обязанности, ответить на остальное я не могу», — заявил он.

Теперь безопасность Патриарха в Германии обеспечивает как личная служба охраны, так и государственная.

Лечиться у иностранных врачей отказался, но пришлось

В конце прошлого года Предстоятель Грузинской Церкви перенес вирусную инфекцию, которая вызвала воспаление желчного пузыря. Лечиться у иностранных врачей он отказался. В итоге по состоянию здоровья он был вынужден пропустить ряд важных мероприятий, и все же согласился поехать в Берлин, где было принято решение об операции.

В понедельник Патриарха успешно прооперировали в Берлине. На данный момент он чувствует себя хорошо и будет выписан через неделю.

Неожиданная ситуация

Что касается задержания Мамаладзе, то, по сообщению Грузинской Патриархии, этот факт оказался для них неожиданным и на данном этапе из-за отсутствия дополнительной информации Патриархия прокомментировать его не может.

«Это совершенно неожиданная ситуация. Из-за отсутствия информации на данном этапе мы не можем прокомментировать этот факт, и будем ждать результатов расследования», — говорится в заявлении Грузинской Патриархии.

Странное письмо

Канал «Рустави-2» получил письмо, вероятно, написанное отцом Георгием Мамаладзе Патриарху Илии. Подлинность письма не подтверждена, однако его автор рассказывает о случаях коррупции и отчуждения имущества Патриархии в пользу третьих лиц. В письме говорится, что в списке финансируемых Патриархией организаций есть частные компании, занимавшиеся, в том числе, нефтепереработкой, производством нелегального технического спирта и строительством.

В нем также рассказывается о задолженности в размере почти двух миллионов долларов в клиниках Патриархии, которая сформировалась в результате предполагаемого мошенничества руководства.

«В результате исследования были выявлены недоброжелательные интересы некоторых высокопоставленных чиновников и представителей Патриархии», — отмечается в документе.

В письме также говорится, что председатель финансово-экономического совета Патриархии хорепископ (викарий) Иаков (Якобишвили) якобы попросил отца Георгия Мамаладзе не разглашать эту информацию.

«Это все сказки»

Архимандрит Иаков дал комментарий по поводу скандального письма, предоставленного «Рустави-2» конфиденциальным источником. Он отвергает обвинения и слухи, которые он называет «сказками».

Заявление было сделано священнослужителем в клинике Берлина.

«Вы должны задать вопросы человеку, который выпустил это письмо», – заявил он.

Священнослужитель также отметил, что гораздо более важной темой является безопасность Патриарха.

«Это бы стало ударом по всей Грузии»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что ожидает своевременного завершения расследования.

«Мы поддерживаем активную связь с прокуратурой, следим за ходом расследования. Исходя из государственных интересов, ждем своевременного завершения расследования, которое ответит на вопросы как о возможных участниках планируемого преступления, так и заказчиках», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

По словам вице-премьера, министра энергетики Грузии Кахи Каладзе, было предотвращено очень тяжелое преступление.

«Это бы стало ударом не только по Церкви или по православным прихожанам, это стало бы ударом по всей Грузии, по нашим институтам, соответствующим службам, по миру и спокойствию в стране», — заявил он, предлагая дождаться результатов расследования.

Как подчеркнула депутат Тамара Чугошвили, «очень важно, что жизни и здоровью Патриарха в эти минуты ничего не угрожает».

ОВЦС: ясности нет

Руководитель секретариата по межправославным отношениям ОВЦС Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил РИА «Новости», что нужно дождаться результатов расследования.

«Вся эта история выглядит довольно странной, учитывая, что святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия сейчас находится вне территории Грузии на лечении», — сказал священник.

Он подчеркнул, что пока нет ясности, достоверны ли сообщения о попытке отравления или же они являются «частью какой-нибудь информационной борьбы».