Что известно о взрывах в петербургском метро

3 апреля около 14:30 в метрополитене Санкт-Петербурга, на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в вагонах метро прогремели взрывы. Как сообщают очевидцы, на местах взрывов есть жертвы.

16.52

В больницы Петербурга направлены 22 пострадавших при взрыве в подземке. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

По его данным, на месте происшествия работает 41 бригада скорой медицинской помощи.

16.40

“Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось”, – сообщил в эфире телеканала “Вести 24” официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. В Генпрокуратуре назвали взрыв в петербургском метро терактом. 16.35

Всем маршрутам городского транспорта дано указание возить людей бесплатно. Об этом сообщил “Фонтанке” советник вице-губернатора Албина Владимир Федоров.

После взрыва, прогремевшего в метро Санкт-Петербурга, городские власти опубликовали телефоны, по которым жители города могут узнать о судьбе своих родных и близких или сообщить о подробностях произошедшего: +7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу +7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ +7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ/

16. 10

«По предварительным данным, в результате взрыва погибли десять человек, на месте происшествия в метро находится губернатор», – сказал Кибитов в эфире телеканала «Россия 24».

«На данную минуту около 50 пострадавших, с ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», – сообщил он.

16.05.

Все станции петербургского метрополитена закрыты на вход и выход после взрывов на второй линии в центре города.

На места происшествий выехали сотрудники экстренных и оперативных служб, а также силовых ведомств.

Метро Петербурга сообщает, что станции “Технологический институт” и “Сенная” закрыты на вход, проводится эвакуация пассажиров.

В метрополитене утверждают что в подземке есть пострадавшие. Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета.

“Пока ничего сказать не могу, идут восстановительные работы”, – сообщил «Фонтанке» глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин

На вход и выход закрыты станции Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзеская, Технологический институт, Сенная площадь, Гостиный двор.

В больницах Петербурга ждут массовое поступление пострадавших при взрыве на «Технологическом институте»

Комздрав проинформировал дежурного городской больницы и две детские больницы о том, что в ближайшее время возможно массовое поступление пострадавших при взрыве на станции метро «Технологический институт».

По предварительным данным Фонтанки около 30 пострадавших, до больниц пока никого не довезли. По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте работает 17 бригад “скорой помощи”.

Президент РФ Владимир Путин проинформировал о взрыве в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

“Да, президенту доложено об этом”, – сказал он.