О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Что меняется, когда мы стоим в храме с корзинами яблок

|
Чтобы Преображение не было лишь днем освящения яблок, важно осознать себя частью Церкви – напоминает священник Сергий Круглов.
Что меняется, когда мы стоим в храме с корзинами яблок
Фото Н. Зарочинцевой. Источник: troickiy.cerkov.ru

Яблоки святить пойдем!

Священник Сергий Круглов

– Матушка, яблок-то набрала?

– Каких яблок?

– Ты что! Скоро Яблочный Спас, яблоки святить пойдем!..

Праздник Преображения Господня, один из самых любимых в православном народе. Гора Фавор, нетварный свет, слава Христова, пораженные ученики, восторженно зрящие эту славу, воспринимающие ее «якоже можаху», но по-прежнему ничего не понимающие в тайне грядущих событий, в тайне предстоящей смерти и воскресения Учителя: «Хорошо нам здесь быть! Зачем спускаться с горы, на какую такую Голгофу?»…

Тема преображения – одна из любимых тем приходских проповедников: братья и сестры, должны преобразиться и мы во Христе! Кто во Христе – тот новая тварь, рече апостол…

Братья и сестры, стоящие у амвона в этот день с корзинками яблок, слушают внимательно, соглашаются охотно, по окончании проповеди более или менее стройным хором говорят батюшке: «Спаси вас Господи!» Но в глубине души воспринимают все это хотя и с умилением, но не очень-то доверчиво.

По одной простой причине: ну, вот я – во Христе, и уже много лет. Молюсь, пощусь, причащаюсь… А гляну на себя в зеркало – мало что изменилось. Те же скорби, те же грехи, то же довление забот и суеты, тот же страх старения и смерти… Какая уж там из меня «новая тварь», какое там «преображение». Ну, может, ТАМ, после смерти, когда здесь отмучаюсь, там, в волшебном загробии, Бог сжалится, простит мне грехи и как-то меня преобразит, только на это и есть смутная надежда…

В чем тут дело? Думаю, в том, что, приходя ко Христу каждый сам по себе, к Богу, как подателю индивидуальных благ и прощателю индивидуальных грехов, мы зачастую забываем о Церкви. О том, о чем так настойчиво говорил в своих посланиях апостол Павел: новая тварь во Христе – не волшебный человек с крыльями, отличный от язычников безгрешностью и крепким здоровьем, новая тварь во Христе – это часть Церкви, часть Тела Христова.

Взгляд на себя как на часть Церкви, принятый всерьез, способен совершенно перевернуть мое мировоззрение, смысл моего существования.

Взгляд этот бывает очень болезненным для смертного падшего существа – он с корнями выдирает самые основы греховной самости, житейской концентрированности на себе любимом, на своих и только своих болячках, мечтах, нуждах.

Фото Оксаны Луговой. Источник: voskresenie-tomsk.ru

«А люди – друзья Его – члены этого Организма»

Новомученик и исповедник Михаил Новоселов в своих знаменитых «Письмах к друзьям» в 1923 году размышлял об этом так: «В представлении рационалистов и мистиков община христианская есть организация – и больше ничего. Члены этой организации связаны между собой наподобие членов всякой организации: общностью цели, верованиями и убеждениями.

Но ведь в Благовествовании мы имеем указание на другого сорта общину, на общину как на организм, на общину как на живую Личность. Вот это-то представление о христианстве, как о чем-то не только личном, но и соборно-общественном, мы имеем только в учении Церкви. По учению Церкви, Церковь Христова не только организация, но она еще живой Организм, Живая Личность, Тело Христово.

Как некогда Христос для выполнения Своего дела нуждался в Теле, так и ныне для продолжения Своего дела Он нуждается в видимом и осязаемом Теле.

Нынешнее Тело Христа – это Церковь Его».

И далее: «Для жизни вечной не человек должен воплотить Христа, а Христос должен воплотить человека. Если бы человек воплощал Христа, то Христос явился бы частью человека. И только если Христос воплотил человека, можно говорить, – если выражаться точно, – что человек стал частью Тела Христова. Христос говорил, что Он – начаток нового Существа, нового Организма (не организации), что Он – глава этого Существа.

А люди – друзья Его – члены этого Организма. И Он говорил совершенно точно и определенно: так как Я имею жизнь вечную, то могут иметь жизнь вечную – только части Меня Самого (…) «Я – начаток новой жизни, – говорил Христос. – Я притягиваю людей не в организацию, а втягиваю в Себя, в Свою жизнь… Я есмь сама жизнь вечная» (Ин. 11:25)».

И много неудобных вопросов

Серьезное принятие себя как части Христа и Церкви как живого Тела Христова болезненно еще и потому, что вызывает много неудобных и даже, как говорят, «искусительных» вопросов. Если Церковь, такая, как мы ее видим, есть Тело Христово, а мы – ее части, то что происходит с этим Телом? Способно ли оно болеть, ведь столько болячек Церкви и вокруг нас, и в нас самих? Что делать, как эти болячки лечить? И если распяли Самого Христа, и Он страдал и умер на кресте, то ведь то же самое может происходить и с Его нынешним Телом – Церковью, то есть с нами?..

При таком взгляде на Церковь уже начинаешь понимать, что все мы в ней – связаны воедино, и что вот этот посторонний, будь то прихожанин, батюшка или архиерей – уже не посторонний, и язык уже не так скоро повернется судить тех, которые «вон что творят», а поводов судить современная жизнь Церкви предлагает более чем достаточно.

Но без такого осознания невозможно и наше собственное преображение во Христе. Без него праздник Преображения Господня так и останется «красным днем в календаре», когда в посту на трапезе разрешается рыба, днем – освящение яблок, и не более того.

Теги:
, , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Яблочный Спас – 2017: топ нелепых заголовков
Яблочный Спас – 2017: топ нелепых заголовков
Редакция портала "Православие и мир"

Чего нельзя делать за два дня до праздника и другие удивительные советы

Яблочный Спас в 2017 году. Для чего на Преображение освящают яблоки?
Яблочный Спас в 2017 году. Для чего на Преображение освящают яблоки?
Митрополит Вениамин (Федченков)

Преображение празднуется после уборки хлебов (на севере, а на юге — ранее) после созревания плодов, то…

Яблочный холивар, «язычники» в сетях и Христос Преобразившийся
Яблочный холивар, «язычники» в сетях и Христос Преобразившийся
Ольга Шульчева-Джарман

Всех, у кого «яблочный спас» – всех отфренживаю, язычников!

Благотворительный фонд
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
76% собрано / 73321 руб. осталось
Михайлова Саша: Впервые сказать «Мама»!
Михайлова Саша: Впервые сказать «Мама»!
67% собрано / 120779.5 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Рэп-батл глазами священника: между церковным чтением и гладиаторскими боями
Священник Сергий Круглов

Оксимирон и Гнойный привлекли внимание даже далеких от рэпа людей

"
Вовремя подать Христу скальпель и зажим
Священник Сергий Круглов

Стать ассистентом Бога во время Успенского поста

"
Почему Бог не дает то, о чем просишь в молитве?
Священник Сергий Круглов

А если дает – то совсем не то

Все статьи автора
Статьи Дня
Как мы становимся должниками перед Богом
Архимандрит Кирилл (Павлов)

Архимандрит Кирилл (Павлов) о вечном законе правды

Бог хотел дать нам ребенка, и мы решили не сопротивляться
Грейс Эмили Старк

Как бесплодие стало для пары путем к счастью

Учительница из Шарлотсвилля: Я буду честна с ребятами и покажу им свою уязвимость
Зоя Падрон

Автобус въехал в толпу, 20 человек пострадали, что сказать подросткам?

самое читаемое

Яблочный Спас – 2017: топ нелепых заголовков8,886

У нас нет места, где лежат и умирают дети6,532

Не оставляйте нас одних6,397

Что меняется, когда мы стоим в храме с корзинами яблок6,274

Православная Церковь празднует Преображение Господне3,520

“Свидетели Иеговы” стали запрещенной в России организацией3,289

Впереди не только грех, но и Христос2,743

Ребенок не послушает духовника, если в семье все по-другому2,467

«Там был густой воздух от ропота и боли»: батюшка и врач о паллиативной помощи в Уфе2,059

Алексей Мякишев: В моей фотографии сначала джаз, а потом – мысль2,021

лучшие авторы

Новостная служба19,603

Анна Резникова14,013

Редакция портала "Православие и мир"12,094

Лидия Мониава6,532

Священник Сергий Круглов6,274

Протоиерей Алексий Иродов2,743

Архимандрит Андрей (Конанос)2,467

Лида Богатырева2,059

Анна Данилова2,021

Ольга Шульчева-Джарман1,996

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть