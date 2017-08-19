Что меняется, когда мы стоим в храме с корзинами яблок

Чтобы Преображение не было лишь днем освящения яблок, важно осознать себя частью Церкви – напоминает священник Сергий Круглов.

Яблоки святить пойдем!

– Матушка, яблок-то набрала?

– Каких яблок?

– Ты что! Скоро Яблочный Спас, яблоки святить пойдем!..

Праздник Преображения Господня, один из самых любимых в православном народе. Гора Фавор, нетварный свет, слава Христова, пораженные ученики, восторженно зрящие эту славу, воспринимающие ее «якоже можаху», но по-прежнему ничего не понимающие в тайне грядущих событий, в тайне предстоящей смерти и воскресения Учителя: «Хорошо нам здесь быть! Зачем спускаться с горы, на какую такую Голгофу?»…

Тема преображения – одна из любимых тем приходских проповедников: братья и сестры, должны преобразиться и мы во Христе! Кто во Христе – тот новая тварь, рече апостол…

Братья и сестры, стоящие у амвона в этот день с корзинками яблок, слушают внимательно, соглашаются охотно, по окончании проповеди более или менее стройным хором говорят батюшке: «Спаси вас Господи!» Но в глубине души воспринимают все это хотя и с умилением, но не очень-то доверчиво.

По одной простой причине: ну, вот я – во Христе, и уже много лет. Молюсь, пощусь, причащаюсь… А гляну на себя в зеркало – мало что изменилось. Те же скорби, те же грехи, то же довление забот и суеты, тот же страх старения и смерти… Какая уж там из меня «новая тварь», какое там «преображение». Ну, может, ТАМ, после смерти, когда здесь отмучаюсь, там, в волшебном загробии, Бог сжалится, простит мне грехи и как-то меня преобразит, только на это и есть смутная надежда…

В чем тут дело? Думаю, в том, что, приходя ко Христу каждый сам по себе, к Богу, как подателю индивидуальных благ и прощателю индивидуальных грехов, мы зачастую забываем о Церкви. О том, о чем так настойчиво говорил в своих посланиях апостол Павел: новая тварь во Христе – не волшебный человек с крыльями, отличный от язычников безгрешностью и крепким здоровьем, новая тварь во Христе – это часть Церкви, часть Тела Христова.

Взгляд на себя как на часть Церкви, принятый всерьез, способен совершенно перевернуть мое мировоззрение, смысл моего существования.

Взгляд этот бывает очень болезненным для смертного падшего существа – он с корнями выдирает самые основы греховной самости, житейской концентрированности на себе любимом, на своих и только своих болячках, мечтах, нуждах.

«А люди – друзья Его – члены этого Организма»

Новомученик и исповедник Михаил Новоселов в своих знаменитых «Письмах к друзьям» в 1923 году размышлял об этом так: «В представлении рационалистов и мистиков община христианская есть организация – и больше ничего. Члены этой организации связаны между собой наподобие членов всякой организации: общностью цели, верованиями и убеждениями.

Но ведь в Благовествовании мы имеем указание на другого сорта общину, на общину как на организм, на общину как на живую Личность. Вот это-то представление о христианстве, как о чем-то не только личном, но и соборно-общественном, мы имеем только в учении Церкви. По учению Церкви, Церковь Христова не только организация, но она еще живой Организм, Живая Личность, Тело Христово.

Как некогда Христос для выполнения Своего дела нуждался в Теле, так и ныне для продолжения Своего дела Он нуждается в видимом и осязаемом Теле.

Нынешнее Тело Христа – это Церковь Его».

И далее: «Для жизни вечной не человек должен воплотить Христа, а Христос должен воплотить человека. Если бы человек воплощал Христа, то Христос явился бы частью человека. И только если Христос воплотил человека, можно говорить, – если выражаться точно, – что человек стал частью Тела Христова. Христос говорил, что Он – начаток нового Существа, нового Организма (не организации), что Он – глава этого Существа.

А люди – друзья Его – члены этого Организма. И Он говорил совершенно точно и определенно: так как Я имею жизнь вечную, то могут иметь жизнь вечную – только части Меня Самого (…) «Я – начаток новой жизни, – говорил Христос. – Я притягиваю людей не в организацию, а втягиваю в Себя, в Свою жизнь… Я есмь сама жизнь вечная» (Ин. 11:25)».

И много неудобных вопросов

Серьезное принятие себя как части Христа и Церкви как живого Тела Христова болезненно еще и потому, что вызывает много неудобных и даже, как говорят, «искусительных» вопросов. Если Церковь, такая, как мы ее видим, есть Тело Христово, а мы – ее части, то что происходит с этим Телом? Способно ли оно болеть, ведь столько болячек Церкви и вокруг нас, и в нас самих? Что делать, как эти болячки лечить? И если распяли Самого Христа, и Он страдал и умер на кресте, то ведь то же самое может происходить и с Его нынешним Телом – Церковью, то есть с нами?..

При таком взгляде на Церковь уже начинаешь понимать, что все мы в ней – связаны воедино, и что вот этот посторонний, будь то прихожанин, батюшка или архиерей – уже не посторонний, и язык уже не так скоро повернется судить тех, которые «вон что творят», а поводов судить современная жизнь Церкви предлагает более чем достаточно.

Но без такого осознания невозможно и наше собственное преображение во Христе. Без него праздник Преображения Господня так и останется «красным днем в календаре», когда в посту на трапезе разрешается рыба, днем – освящение яблок, и не более того.