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Что остается нам на Земле после Успения Богородицы

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Как Успение может быть противоположностью смерти.
Что остается нам на Земле после Успения Богородицы
Фото: ippo.ru

Иеромонах Димитрий Першин

Успение – рождение в Пасхальную вечность. Там, за чертой времени, Христос встречает Свою Матерь. Иконографический образ говорит о том, что Он держит Ее душу, как младенца, на руках, как Она некогда держала на руках Его во младенчестве. Ибо именно от Нее он воспринял наше человеческое естество.

В Рождестве – Христос рождается во времени – и Матерь Божия пеленает Его и полагает в ясли для скота. Другого места для Бога в мире людей не нашлось.

В Успении – Богоматерь рождается в вечности – и рожденный Ею предвечный Сын Божий вводит ее в Свое Царствие.

После Голгофы смерть стала иной. Она претворилась в успение. По слову протодиакона Андрея Кураева, в нем нам слышится успех, спелость – это антоним смерти. Поэтому мы празднуем его. Славим как рождение в светлую радость теснейшего общения с Богом.

Что же остается нам здесь, на земле?

Забота Приснодевы Марии о каждом из нас. Как Она заметила нужду в вине на браке в Кане Галилейской, так же точно Она откликается и на каждую нашу нужду. И Она с нами не только в скорбях, но и в веселии.

И поныне Она не только утешает плачущих, но и окрыляет пирующих, лишь бы только повод торжества был праведным.

Но еще важнее – те незримые внутренние перемены, в которых явлена новая жизнь. Подлинная. Тихая, мирная, кроткая, счастливая, благодатная.

Миссия православия – в том, чтобы передать опыт этих перемен сквозь время, из поколения в поколение, от Богородицы через апостолов и их учеников до таких праведников наших дней как архимандриты Иоанн (Крестьянкин) и Кирилл (Павлов), чтобы от них этот опыт могли почерпнуть и мы.

Чтобы на земле было такое место, придя в которое, мы можем стать не такими, какими нас видит Бог. А Бог видит нас подобными Себе.

Он призывает нас стать выше себя самих и даже ангелов – царями и священниками мироздания. И здесь уже нет разделения на мужчин и женщин, детей и стариков, мирян и духовенство – на этой высоте каждый ходит пред Богом как Енох, которого земная смерть не смогла удержать в своих когтях.

Но откроется это призвание, эта слава и это новое имя лишь после второго Пришествия в час всеобщего воскресения мертвых.

Сможем ли мы исполнить эту волю Творца о нас?

В любом случае мы не сможем сослаться на плохую погоду, плохое правительство и плохой набор своих природных свойств и талантов.

Потому Приснодева этот путь прошла. При всех непогодах, при всех римских императорах и всех немощах человеческого естества Она прославила Бога в Своей земной жизни – и Он прославил Ее в сиянии жизни вечной.

Поэтому мы именуем Ее честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. Поэтому мы славим Ее Успение. И вместе с ангелами дивимся этому чудесному исходу сквозь врата земной смерти ко Христу, сокрушившему эту смерть.

Жизнь жительствует. Обновляется естества чин. Господь творит всё новое. Богородица рождается в вечность. Вечность обретает Ее черты.

Молитвами Богородицы, Господи, сподоби и нас войти в чудный Твой свет!

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