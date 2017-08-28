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Что происходило в сердце Богородицы

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Какие тайны содержат в себе жизнь и смерть Божией Матери, как Она смогла, не теряя собственной личности, следовать Божьей воле, и как нужно поступать нам, чтобы угодить Ему - размышляет протоиерей Алексий Иродов.
Что происходило в сердце Богородицы
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Она была обычным человеком

Протоиерей Алексий Иродов

Сегодня мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. Вся жизнь Богородицы для нас наполнена тайной, о ней мы знаем только то немногое, о чем говорит Евангелие.  Все, что произошло с Ней, оказалось возможным только благодаря Ее личным качествам, Ее личным добродетелям. Для нас, людей грешных, добродетель вообще является огромной тайной.

Мы знаем, что Богородица была обычным человеком. Это значит, что находясь в обычных условиях, Она лично оказалась более права в своем сердце, чем другие люди. Для нас будет полезным рассуждать о том, почему не только жизнь, но и смерть Божьей Матери – праздник.  И как нужно поступать нам, чтобы угодить Богу.

Много сказано о Вере, Надежде и Любви, о том, как они полезны, и как хорошо, что они есть. Важнее, я думаю, понять их хотя бы рассудком: в чем они состоят, где проявляются в нас. Еще важнее исполнить их. И пусть к этому приведет нас наше сердце, или Господь откроет через понимание нашим умом.  Но сделать их реальностью своей жизни у нас получится, только если мы будем верно следовать их правилам, разыскивая их, как наибольшее сокровище всей нашей жизни.

«Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью»(Прем.7:28).

 

Внешний наш мир – учебный и временный

Когда Господь сотворил человеческую душу – мы не знаем. Известно только, что до нашего рождения душа не имела нашего человеческого тела, а вместе с ним того опыта, который называется человеческая жизнь. Все мы живем на этой Земле первый и единственный раз.

Наша душа  первобытна, холодна, неопытна и не знает, что ей надо. Целью нашей жизни на Земле, скорее всего, является то, чтобы сплавить воедино, подружить человека внутри себя самого.

Чтобы созданное Господом  человеческое существо получило Личность, познало себя самого и своего Творца, захотело и научилось Его любить, чтобы продолжить свой путь после смерти и воскресения, уже в новом священном качестве. Как друг и сотрудник Богу.

Цель нашей жизни – вочеловечиться. А учитывая то, что в человеческом мире присутствует грех, как возможность ошибаться,  то скорее – правильно вочеловечиться.

Никто из людей никогда не жил раньше, не делал правды и неправды, и вдруг волею своих отца и матери получил жизнь, оказался в готовом мире, который устроен не нами. Обучить полезному то, что никогда не существовало, ничего не знало и вдруг появилось – нелегко. Чтобы жить, нам нужно приобрести правильный опыт.

Поэтому мы и поставлены в условия, которые сложнее нас. Окружены вещественным миром, и он необходим для нас на данном этапе, чтобы мы смогли познать его и исчерпать, увидев его ограниченность. Внешний наш мир, судя по всему – учебный и временный. Его образ, видимый нами  должен совершенствоваться, а сам мир уходить на задний план.

 

Для нашей души  наступает выбор, который определит ее судьбу

Наши чувства, желания, потребности  наделены силой делать для нас притягательными все явления жизни, и этим они заставляют нас проявиться в мире. В этом и есть их предназначение, они способны «выманить» нашу первобытную душу к жизни. Из небытия в бытие. Лишают ее безразличия. Делают виновной, пленяют и запутывают ее так, что она начинает познавать жизнь. Этот процесс болезненный, но что поделаешь, наше вочеловечение стоит того, чтобы потрудиться.

Здесь для нашей души  наступает тот выбор, который определит ее дальнейшую судьбу. Что победит в ней – похоть, страх, злоба, магнетизм небытия, невежество, или человек обрадуется жизни и проявит любовь. Тогда он захочет искать Того, кто придумал все это.

Человек не знает сути людей и предметов, мы способны создавать только образ внешнего мира в самих себе. Так мы познаём. Поэтому то,  что окружает нас в нашей жизни, для нас, по сути, не более чем просто «деревянные игрушки». Модели для того, чтобы мы научились распознавать мир. Винни-Пух набитый тырсой.

 

Этот мир Господь “предположил” для нас

Мы сами создаем себя и становимся тем, что мы вынесли из внешнего мира, как свой внутренний опыт. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.»(Лк.6:45)

Любовь в человеке проявляется как желание познать Божий мир, окружающий нас, чистым сердцем и честными глазами. Именно желание – не способность.  Способность и возможность  любить есть у всех в равной мере. Вера ищет найти и занять свое истинное предназначенное Богом место, именно занять, ища того, как скажет Бог.

Приносить вместо этого свои хорошие дела большая ошибка. Иначе речь будет идти не о вере, когда мы учимся Божиему, а о творчестве, когда дарим свое. Приносить мы не должны, мы должны узнать, как должны сделать, и сделать по смирению, а значит по любви. «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более нежели всесожжений.»(Ос.6:6)

Этот мир, похоже, Господь просто «предположил» для нас. Как учебную задачу, чтобы научить нас первому важному опыту – жить.

Жить не просто «близко к тексту», а чтобы мы, не видя глазами, пытались прочитать нашим сердцем сам текст, размышляя о замысле Божием о нас.  Да будет воля Твоя! Хотеть этого –  в этом и смирение, и послушание, и целомудрие, и любовь.

 

Вера должна научиться жить самостоятельно

Все,  до мельчайшей крупинки, что мы считаем своим в этой жизни, у нас заберут. Мы уже каждый день теряем все, что имеем, различными способами. Последующие наши радости не так остры, как первые, это так, потому что их цель привлечь нас для того, чтобы научить.

Сами по себе они бессмысленны, а потом они уходят специально, чтобы дать место вере, а вместе с ней появились и мы из небытия в бытие. Наша вера, она есть то, как мы увидели мир. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.»(Евр.11:1) Вера должна научиться жить самостоятельно,  отвратить взор от вещей к смыслам, и от творения к Творцу.

Фото: Ю. Костыгов / azbyka.ru

Если мы верим Богу и согласились видеть Божью правду, и не придумываем свою, то это истинная вера. А если мы не ищем Божьего, а хотим своего – тогда мы создаем ложь, и не имеем веры. Поэтому для познания  нам и нужна любовь, которая видит мир не искажая.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор.13:4-7).

То есть любовь дает возможность человеку увидеть мир неповрежденным.  

Чтобы захотеть верить Богу и с любовью познать Его мир, стяжая истинную надежду. Иначе придет невежество и предложит свою лживую надежду. Красивую «правду» «из воздуха».

 

Плотское полезно, но способно ослепить и поработить

Все в этом мире имеет свою честь  и свой самостоятельный смысл,  это мы тоже должны знать и считаться с этим. Если плотское оказывается сильней, то и вера не приходит.  Только надежда на мир сей.  Тогда человек прилепляется к внешнему миру так, что образ мира не может отделиться и существовать в его разуме отдельно от вещи.

Тогда человек всю свою жизнь, не понимая замысла Божия о себе, ищет удовольствий и того, что их приносит. Господь дал нам подарки «к столу» и «на свадьбу», чтобы мы радовались. Невежественно искать только их. Когда вера плотская, ей еще нужно вещественное, она не научилась жить сама.

Если мы оказываемся в плену мира сего, то он губит нас, привязывает  к себе так, что мы начнем творить из временного свой мир, отдельный от Бога, вместо того, чтобы разделить с Богом Его мир в любви и сотрудничестве. Отсюда становится понятным неприязнь людей наделенных духом ко всему плотскому. Плотское полезно, но способно ослепить и поработить.

 

Истинная Надежда приходит с опытом

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда…»(Рим.5:3-4)

Вера и Любовь вместе образуют Надежду, они рядом, но их нужно отличать между собой. Так уже сложилось, что люди Верой называют Надежду. Когда неверующий человек хочет проявить Веру, обращаясь к Богу, он натужно демонстрируют Надежду.

Думая при этом, что этим он, наконец-то, сделал одолжение и поверил. И обижается, когда Бог не отвечает ему. Истинная Надежда приходит с опытом и дает человеку твердое основание для жизни.

Мы умрем, а Земля наша и этот мир будет уничтожен. А это указывает на то, что смысл нашего существования сосредоточен внутри нас самих.  

Благословить на нашей Земле можно только то, что насадил Бог. Все то, что произвело на свет наше невежество, сколько не благословляй, остается пустым.

Камни не бывают хлебами и «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится.»(Мф.15:13) Ошибаются те, которые думают, что им будет дано все что угодно, во что они поверят. Надежда на ложную веру – это напрасная надежда. И всё.

 

Что происходило в сердце Богородицы

Слово смирение произносит сама Богородица. И это, на мой взгляд, лучше всего показывает, что происходило в ее праведном сердце. Радостная готовность предаться Воле Божьей, горячее, деятельное равнодушие, наполненное любовью к Богу.  Мир в сердце.  Он позволил ей, не теряя собственной личности, горячо желать следовать Божьей Воле.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

«Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла»(Ис.57:1).

Праздник Успения Пречистой Богоматери – радостное событие для нас. После грехопадения смерть ожидает каждого из людей. Но у каждого смерть разная. Больно видеть, как нелепо уходят в страшную для них неизвестность тысячи наших современников.

И в то же время, когда умирает верующий человек, те, кто видел это, замечают, как вместе с печалью приходит и другое понимание. Его трудно описать словами, но оно содержит в себе какую-то тихую радость. И мир. Кажется, что странно радоваться смерти, но это иногда так.

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