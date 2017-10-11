Что происходит с христианами на Ближнем Востоке? (видео)

В годы арабо-мусульманского владычества на Востоке врачи-христиане пользовались всеобщим уважением. Они не только спасали и лечили мусульман, но и возглавляли жизнь христианских общин, становясь священниками и архиереями, совмещая служение у алтаря с медициной и другими науками. Об их служении – первая лекция историка, актера и публициста Сергея Брюна из цикла «Хранители христианского Востока. Люди диалога».