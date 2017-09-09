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Что сделала “Ирма” на Карибах (фото)

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Ураган «Ирма» называют самым мощным атлантическим ураганом и самым продолжительным ураганом 5 степени за всю историю наблюдений. 7 сентября ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна и нанес им катастрофический урон. На острове Сен-Мартен пострадали 90% зданий, разрушен аэропорт Принцессы Юлианы. В эти выходные ураган ждут на Кубе и в США.
Что сделала “Ирма” на Карибах (фото)
Последствия урагана Ирма на Сен-Мартин Gerben Van Es / AP

Ураган “Ирма” на острове Сент-Томас 6 сентября

Остров Сент-Томас после урагана “Ирма”

Последствия урагана “Ирма” на Сен-Мартин

Lionel Chamoiseau/Agence France-Presse

Разрушеные дома на Виргинских островах
Caribbean Buzz Helicopters/Caribbean Buzz Helicopters, via Associated Press

Сен-Мартен после урагана “Ирма”

Город Нагуа, Доминиканская республика

Интерьер дома в Мериго, остров Сен-Мартен

Семьи собираются в убежище в местной церкви перед приходом урагана “Ирма” в Лас-Терренас, Доминиканская Республика

Филипсбург, остров Сен-Мартен

Спасатели проверяют пострадавшие районы в Фахардо, Пуэрто-Рико

Мужчина возле руин своего дома в Сент-Джонсе, Антигуа и Барбуда

Сильвия Ламзо в убежище в городе Фахардо, Пуэрто-Рико

Британские Виргинские острова до и после урагана “Ирма”

Отель на острове Сен-Мартен до и после урагана “Ирма”

Куба в ожидании урагана “Ирма”

Дельфинов готовят к эвакуации из Кайо Гилермо, Куба
Osvaldo Gutierrez Gomez/AP

По материалам BoredpandaThe New York TimesBBC

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