Что сделала “Ирма” на Карибах (фото)

Ураган «Ирма» называют самым мощным атлантическим ураганом и самым продолжительным ураганом 5 степени за всю историю наблюдений. 7 сентября ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна и нанес им катастрофический урон. На острове Сен-Мартен пострадали 90% зданий, разрушен аэропорт Принцессы Юлианы. В эти выходные ураган ждут на Кубе и в США.