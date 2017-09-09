Что сделала “Ирма” на Карибах (фото)

Ураган “Ирма” на острове Сент-Томас 6 сентября
Остров Сент-Томас после урагана “Ирма”
По материалам Boredpanda, The New York Times, BBC
Ураган “Ирма” на острове Сент-Томас 6 сентября
Остров Сент-Томас после урагана “Ирма”
По материалам Boredpanda, The New York Times, BBC
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Делайте все спокойно и с молитвой. Геройств не нужно, Бога искушать не будем. Соблюдайте все меры…
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