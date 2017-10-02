О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Что Церковь может дать молодежи?

|
Недавно я наткнулся на вопрос «Что Церковь может дать молодежи?». Я натыкаюсь на него (в разных вариантах) более менее постоянно — речь может идти не о молодежи, а ком-то еще, ну суть та же. Что мне может дать Церковь?
Что Церковь может дать молодежи?

Сергей Худиев

Люди могут иметь в виду разные вещи, но всегда речь идет о том, как Церковь может послужить их целям, планам, желаниям или ценностям.

Например, у человека есть профессиональные устремления. Чем тут поможет Церковь? Познакомит с нужными людьми? Поможет освоить нужные навыки? Ну, это вряд ли.

Или, может, человек просто хочет развлечься. Стоит ли за этим идти в Церковь? В Церкви может быть очень красиво, но постоянно стоять долгие службы скоро надоест. Да и те общины в западном христианском мире, которые пытались привлечь молодежь, устраивая песни, пляски и всяческую развлекуху в храмах, не преуспели — конкурировать с другими поставщиками развлечений на их поле было с самого начала плохой идеей.

Может, окажет психологическую помощь? Ну, может быть, но это тоже не совсем то.

Может быть, поможет справедливой политический борьбе, которой люди молодые, энергичные, идеалистические и неопытные бывают увлечены? Нет, с точки зрения  борьбы за правду и справедливость (как ее видят те или иные борцы) Церковь тоже бесполезна.

Что же Церковь может дать молодежи?  Ничего. Или все. В зависимости от того, по какую сторону великой пропасти вы находитесь. Вы либо перепрыгиваете эту пропасть — либо отказываетесь.

Я попробую объяснить это на примере.

Мы не одни во Вселенной, и мир необратимо изменился

Как-то я видел фотографию, на которой сотрудники проекта SETI только что приняли сигнал, который они приняли за послание внеземной цивилизации. На всех лицах написано глубокое потрясение, смесь страха и надежды, как будто люди опасливо заглядывают в дверь, за которой тайна, о которой мало что можно сказать — кроме того, что она полностью изменит всю их жизнь. Потом, правда, оказалось, что сигнал имел вполне естественное происхождение, но момент потрясения, когда люди всерьез поверили, что они не одни во вселенной, все же был.

Один из любимых сюжетов научной фантастики — появление на земле инопланетного космического корабля. Люди едут себе по дороге и случайно сталкиваются нос к носу с только что высадившимися инопланетянами. Или выходят в космос, а там уже кто-то есть. Или хотя бы находят следы, которые мог оставить только инопланетный разум. Это момент поразительного, шокирующего открытия — люди обнаруживают, что они не одни во вселенной.

Что-то таинственное и непостижимое, нагоняющее жуть и одновременно непреодолимо влекущее явилось из глубин вселенной. В некоторых книгах и фильмах пришельцы мудры и благодетельны, гораздо чаще — это какие-то жуткие галактические агрессоры, замыслившие что-то непредставимо ужасное.

Но в любом случае обнаружение того факта, что мы не одни во вселенной, меняет все — вы уже не можете жить как раньше. Ваши прежние страхи и надежды больше не имеют значения, они выцвели за одну минуту, как старая фотография. Вы можете идти по той же улице и видеть перед собой те же дома — но мир изменился, навсегда и необратимо, и вы это знаете.

Церковь — это небесное вторжение

Конечно, никакие инопланетные корабли к нам не налетали, и мы можем пережить это чувство чуда, тайны и полного переворота мира, в котором мы живем, только в воображении — сидя в кинозале или перед экраном монитора, на котором появляется посланец иных миров, придуманный и нарисованный умельцами индустрии развлечений.

Это переживание носит, на самом деле, религиозный характер — весь культ поисков внеземного разума, от такой серьезной научной программы, как SETI, до непритязательной развлекухи вроде «Древних Инопланетян», это, на самом деле, поиск могущественных и таинственных существ в небесах, которые знают ответы на  наши вопросы о вселенной и о нашем месте в нем. Как прямо об этом говорит в какой-то документалке один из участников программы SETI, «мы больше не верим в ангелов и святых, поэтому нам нужна вера в инопланетян».

В самом деле, многим современным людям понятнее инопланетяне, чем ангелы и святые — но что если попробовать вернуться от суррогата к оригиналу, от инопланетных квазибогов, которыми люди заселили опустевшие небеса, к Богу, ангелам и святым? Что если этот момент религиозного открытия может быть не воображаемым, а реальным?

Что если в мире, просто идя по своим делам, вы можете наткнуться не на космическое корабли пришельцев, но на вторжение в мир чего-то гораздо более таинственного и вызывающего трепет — Бога, той непостижимой силы, которая стоит у истоков любой реальности?

И вот Церковь — это небесное вторжение. Немного больше чем две тысячи лет назад Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Как говорит Евангелие от Иоанна, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть… И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:1-14)

И нужно пройти через шок обращения

Греческий глагол, переведенный здесь как «обитало», имеет грамматическую форму как «обитало и продолжает обитать» (некоторые переводы передают это как «поселилось»). Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, и поселился среди нас.

Он умер на Кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, вознесся на небеса и даровал Святого Духа, и создал Церковь, в которой пребывает — невидимо, но живо и действенно «во все дни до скончания века» (Матф.28:20)

Церковь — это продолжающееся присутствие Христа в мире, Его Царство, где собираются Его подданные, Небесное Посольство, через которое мы становимся гражданами небесной страны, Царь которой — Христос, а народ — Его святые.

Церковь может дать молодежи то же самое, что она может людям в любом возрасте — жизнь вечную и блаженную, и уже здесь, на земле, жизнь, у которой есть подлинный смысл и цель.

Но для этого нужно пройти через шок обращения; наткнуться на Христа, пережить переворот, после которого вещи, которые занимали меня до этого, больше не будут иметь значения, зато очень важным станет другое. Поверить, что все это — на самом деле, небеса действительно склонились надо мной и протягивают мне руку.

У Клайва Льюиса в «Кружном Пути» есть хороший образ — поднырнуть под скалу и вынырнуть с той стороны.

Христос говорит «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Иоан.10:9) Мы либо входим — поверив — либо отказываемся. Если я верю во Христа — Церковь может дать нам Бога, вечную жизнь, радость и смысл, нечто намного большее, чем мы в состоянии помыслить. Если нет — то ничего.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Патриарх Кирилл призвал духовенство активно работать с молодежью
Патриарх Кирилл призвал духовенство активно работать с молодежью
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель рассказал о деятельности нового Молодежного отдела Московской городской епархии

Если мы хотим увидеть молодёжь в Церкви – нам нужно подвинуться
Если мы хотим увидеть молодёжь в Церкви – нам нужно подвинуться
Андрей Десницкий

Она, по сути, кричала: я – не такая, как вы! Это так естественно в двадцать лет.

“Поставь на сердце антивирус” – в Запорожье говорят с молодежью о Церкви языком билбордов
“Поставь на сердце антивирус” – в Запорожье говорят с молодежью о Церкви языком билбордов
Редакция портала "Православие и мир"

В то время, как в Москве появились атеистические биллборды, активная молодежь Запорожья начала проект православной социальной…

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
38% собрано / 977895.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
20% собрано / 297200 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Чтобы отличать добро от зла, разве нужна религия?
Сергей Худиев

И почему не хватит простой человеческой эмпатии

"
Любит ли Бог злодеев?
Сергей Худиев

Да, и Страшный Суд Божий будет делом любви

"
Равен ли депутат ребенку-инвалиду
Сергей Худиев

Имеем ли мы право сказать кому-то из них «лучше тебе было не родиться»

Все статьи автора
Статьи Дня
Октябрьская революция: сто лет одиночества
Владимир Лучанинов

Быть может, бросая в огонь образа, сжег наш брат свое подобие?

Индийский доктор, который может уменьшить голову
Наталия Константинова

Дети с гидроцефалией лежат в домах ребенка и ждут смерти, но у…

“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”
Архимандрит Андрей (Конанос)

Почему мы много лет в Церкви, но это совсем незаметно?

самое читаемое

Поздний брак: от “я” до “мы”9,155

“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”7,682

Жена начала бить посуду, значит, опять беременна6,779

Человек становится свободным: и это главный груз каждого3,890

Дебаты на Дожде: Владимир Мединский vs Дмитрий Быков3,065

Клайв Льюис: “Я вижу проблески во тьме”2,978

“Через нобелевского лауреата мне пропажу возвращают впервые”1,954

Церковь вспоминает святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию1,949

Патриарх Кирилл: Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма1,674

Октябрьская революция: сто лет одиночества1,265

лучшие авторы

Новостная служба10,464

Мария Петрусь9,155

Архимандрит Андрей (Конанос)7,682

Протоиерей Федор Бородин6,780

Священник Дионисий Костомаров3,890

Владимир Мединский3,065

Клайв Стейплз Льюис2,978

Редакция портала "Православие и мир"2,748

Владимир Лучанинов1,265

Наталия Константинова1,222

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть