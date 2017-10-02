Недавно я наткнулся на вопрос «Что Церковь может дать молодежи?». Я натыкаюсь на него (в разных вариантах) более менее постоянно — речь может идти не о молодежи, а ком-то еще, ну суть та же. Что мне может дать Церковь?

Люди могут иметь в виду разные вещи, но всегда речь идет о том, как Церковь может послужить их целям, планам, желаниям или ценностям.

Например, у человека есть профессиональные устремления. Чем тут поможет Церковь? Познакомит с нужными людьми? Поможет освоить нужные навыки? Ну, это вряд ли.

Или, может, человек просто хочет развлечься. Стоит ли за этим идти в Церковь? В Церкви может быть очень красиво, но постоянно стоять долгие службы скоро надоест. Да и те общины в западном христианском мире, которые пытались привлечь молодежь, устраивая песни, пляски и всяческую развлекуху в храмах, не преуспели — конкурировать с другими поставщиками развлечений на их поле было с самого начала плохой идеей.

Может, окажет психологическую помощь? Ну, может быть, но это тоже не совсем то.

Может быть, поможет справедливой политический борьбе, которой люди молодые, энергичные, идеалистические и неопытные бывают увлечены? Нет, с точки зрения борьбы за правду и справедливость (как ее видят те или иные борцы) Церковь тоже бесполезна.

Что же Церковь может дать молодежи? Ничего. Или все. В зависимости от того, по какую сторону великой пропасти вы находитесь. Вы либо перепрыгиваете эту пропасть — либо отказываетесь.

Я попробую объяснить это на примере.

Мы не одни во Вселенной, и мир необратимо изменился

Как-то я видел фотографию, на которой сотрудники проекта SETI только что приняли сигнал, который они приняли за послание внеземной цивилизации. На всех лицах написано глубокое потрясение, смесь страха и надежды, как будто люди опасливо заглядывают в дверь, за которой тайна, о которой мало что можно сказать — кроме того, что она полностью изменит всю их жизнь. Потом, правда, оказалось, что сигнал имел вполне естественное происхождение, но момент потрясения, когда люди всерьез поверили, что они не одни во вселенной, все же был.

Один из любимых сюжетов научной фантастики — появление на земле инопланетного космического корабля. Люди едут себе по дороге и случайно сталкиваются нос к носу с только что высадившимися инопланетянами. Или выходят в космос, а там уже кто-то есть. Или хотя бы находят следы, которые мог оставить только инопланетный разум. Это момент поразительного, шокирующего открытия — люди обнаруживают, что они не одни во вселенной.

Что-то таинственное и непостижимое, нагоняющее жуть и одновременно непреодолимо влекущее явилось из глубин вселенной. В некоторых книгах и фильмах пришельцы мудры и благодетельны, гораздо чаще — это какие-то жуткие галактические агрессоры, замыслившие что-то непредставимо ужасное.

Но в любом случае обнаружение того факта, что мы не одни во вселенной, меняет все — вы уже не можете жить как раньше. Ваши прежние страхи и надежды больше не имеют значения, они выцвели за одну минуту, как старая фотография. Вы можете идти по той же улице и видеть перед собой те же дома — но мир изменился, навсегда и необратимо, и вы это знаете.

Церковь — это небесное вторжение

Конечно, никакие инопланетные корабли к нам не налетали, и мы можем пережить это чувство чуда, тайны и полного переворота мира, в котором мы живем, только в воображении — сидя в кинозале или перед экраном монитора, на котором появляется посланец иных миров, придуманный и нарисованный умельцами индустрии развлечений.

Это переживание носит, на самом деле, религиозный характер — весь культ поисков внеземного разума, от такой серьезной научной программы, как SETI, до непритязательной развлекухи вроде «Древних Инопланетян», это, на самом деле, поиск могущественных и таинственных существ в небесах, которые знают ответы на наши вопросы о вселенной и о нашем месте в нем. Как прямо об этом говорит в какой-то документалке один из участников программы SETI, «мы больше не верим в ангелов и святых, поэтому нам нужна вера в инопланетян».

В самом деле, многим современным людям понятнее инопланетяне, чем ангелы и святые — но что если попробовать вернуться от суррогата к оригиналу, от инопланетных квазибогов, которыми люди заселили опустевшие небеса, к Богу, ангелам и святым? Что если этот момент религиозного открытия может быть не воображаемым, а реальным?

Что если в мире, просто идя по своим делам, вы можете наткнуться не на космическое корабли пришельцев, но на вторжение в мир чего-то гораздо более таинственного и вызывающего трепет — Бога, той непостижимой силы, которая стоит у истоков любой реальности?

И вот Церковь — это небесное вторжение. Немного больше чем две тысячи лет назад Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Как говорит Евангелие от Иоанна, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть… И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:1-14)

И нужно пройти через шок обращения

Греческий глагол, переведенный здесь как «обитало», имеет грамматическую форму как «обитало и продолжает обитать» (некоторые переводы передают это как «поселилось»). Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, и поселился среди нас.

Он умер на Кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, вознесся на небеса и даровал Святого Духа, и создал Церковь, в которой пребывает — невидимо, но живо и действенно «во все дни до скончания века» (Матф.28:20)

Церковь — это продолжающееся присутствие Христа в мире, Его Царство, где собираются Его подданные, Небесное Посольство, через которое мы становимся гражданами небесной страны, Царь которой — Христос, а народ — Его святые.

Церковь может дать молодежи то же самое, что она может людям в любом возрасте — жизнь вечную и блаженную, и уже здесь, на земле, жизнь, у которой есть подлинный смысл и цель.

Но для этого нужно пройти через шок обращения; наткнуться на Христа, пережить переворот, после которого вещи, которые занимали меня до этого, больше не будут иметь значения, зато очень важным станет другое. Поверить, что все это — на самом деле, небеса действительно склонились надо мной и протягивают мне руку.

У Клайва Льюиса в «Кружном Пути» есть хороший образ — поднырнуть под скалу и вынырнуть с той стороны.

Христос говорит «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Иоан.10:9) Мы либо входим — поверив — либо отказываемся. Если я верю во Христа — Церковь может дать нам Бога, вечную жизнь, радость и смысл, нечто намного большее, чем мы в состоянии помыслить. Если нет — то ничего.