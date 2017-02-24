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Что же на самом деле открыли в NASA?

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22 февраля 2017 года в NASA созвали пресс-конференцию, где обещали объявить об одном очень важном открытии чего-то «за пределами Солнечной системы».
Что же на самом деле открыли в NASA?
Взгляд художника: вид с планеты системы TRAPPIST-1. Фото: ESO/M. Kornmesser/spaceengine.org
Алексей Паевский

Алексей Паевский

Шли туманные намеки, что речь пойдет о чем-то, касающемся внеземной жизни. В общем, специалисты по связям с общественностью американского национального аэрокосмического управления сработали на отлично, по всем правилам пиара. Другое дело, что всем, кто хоть как-то связан с наукой и даже с научной журналистикой, к моменту начала пресс-конференции было все известно: уже вышла соответствующая статья в журнале Nature и Европейская южная обсерватория уже разослала всем релиз (впрочем, до пресс-конференции все равно писать было нельзя).

Поэтому, когда многие СМИ вечером всколыхнула волна новостей о том, что всего в сорока световых годах от нас нашли три планеты, на которых, скорее всего, есть жизнь, да еще похожие на Землю, да еще с морями-окиянами (да, слово «oceans» на пресс-конференции таки прозвучало) – те, кто занимается наукой или постоянно пишет о ней, сказали: «Да ладно?»

Итак, что же на самом деле открыли в NASA? На самом деле история эта имеет девятимесячную почти предысторию, и не только американский космический телескоп имеет к ней отношение.

Давайте обо всем по порядку.

Началось все сразу в двух полушариях и на двух континентах – но не в Северной Америке, а в Европе (Бельгии) и в Южной Америке (Чили). Бельгийские астрономы, очень любящие пиво, к 2010 году построили небольшой телескоп-робот с диаметром зеркала всего 60 сантиметров (для тех, кто не следит пристально за астрономией, скажем для сравнения, что крупнейшие земные телескопы уже перешагнули десятиметровый рубеж). Телескоп назвали TRAPPIST. Это такое модное в науке веяние – берем красивое слово и делаем из него аббревиатуру. Так поступили в Бельгии, назвав телескоп в честь бельгийского католического монашеского ордена траппистов, славившегося своим пивом. А потом сказали, что TRAPPIST – это TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope. То бишь «малый телескоп для наблюдения планет и планетезималей». И поставили его в обсерватории La Silla в Чили, которая принадлежит Южной европейской обсерватории. Там, в горах Чили, высоко и сухо и прекрасный астроклимат.

Планеты системы TRAPPIST-1 и каменные планеты Солнечной системы (художественная иллюстрация). Дана числовая информация о размерах и орбитальных периодах всех представленных планет; планеты системы TRAPPIST-1 имеют размеры, сравнимые с размерами Земли.

Планеты системы TRAPPIST-1 и каменные планеты Солнечной системы (художественная иллюстрация). Дана числовая информация о размерах и орбитальных периодах всех представленных планет; планеты системы TRAPPIST-1 имеют размеры, сравнимые с размерами Земли.

Управляли и управляют телескопом прямо из Льежа, а большую часть наблюдений он и вовсе проводит автоматически. Так в поле его зрения попал ультрахолодный красный карлик 2MASS J23062928-0502285, который сейчас называется TRAPPIST-1. Потому что именно бельгийцы открыли у него первые три планеты. О чем и сообщили в своей статье в Nature в мае 2016 года. Дальнейшие наблюдения – в том числе и на инфракрасном космическом телескопе NASA Spitzer – позволили открыть еще четыре. Итоги наблюдений и подводила очередная статья в Nature и пресс-конференция.

Что мы имеем «в сухом остатке»?

Рекордную систему из семи планет, подобных Земле, обращающуюся вокруг очень маленькой (она немного больше Юпитера) и очень холодной (всего 2500 градусов Кельвина) звезды. Очень близко обращающихся: на ближайшей планете год длится 1,5 земных суток, на самой далекой – 20. На всех семи планетах кое-где может быть жидкая вода, на трех – по всей поверхности, они находятся в так называемой «зоне обитаемости». Собственно говоря, все.

Планетная система TRAPPIST-1: художественная диаграмма. Обложка журнала Nature от 22 февраля 2017 г. Художник отразил в ней различные формы, в которых может существовать вода на планетах системы TRAPPIST-1: иней, пар, жидкая вода. NASA/R. Hurt/T. Pyle

Планетная система TRAPPIST-1: художественная диаграмма. Обложка журнала Nature от 22 февраля 2017 г. Художник отразил в ней различные формы, в которых может существовать вода на планетах системы TRAPPIST-1: иней, пар, жидкая вода. NASA/R. Hurt/T. Pyle

Пока что говорить ни о чем больше нельзя – мы не знаем, есть ли на этих планетах вода, есть ли на них атмосферы. Более того, поскольку звезда – красный карлик, в прошлом очень активная – это означает, что вероятность наличия жизни на этих планетах меньше.

Какие-то существенно новые данные о планетах мы, вероятнее всего, получим уже после 2018 года, когда полетит космический телескоп Джеймса Вебба с зеркалом диаметром в шесть метров. Вот тогда будет что-то ясно. Поэтому для многих – и ученых, и любителей астрономии – объявленный результат оказался несоизмеримым с нагнетанием истерии перед пресс-конференцией. Когда сообщали об открытии гравитационных волн – это было уместно, когда рассказали об открытии планет в зоне обитаемости у ближайшей к нам системы Альфы Центавра – это тоже куда ни шло… Но сейчас – увы, но нет. Хотя, конечно, результат сам по себе очень интересный и важный.

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