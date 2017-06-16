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Чудом жив: как искали Диму Пескова

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Более четырех суток в Свердловской области искали четырехлетнего Диму Пескова, который потерялся в лесу. Надежда найти ребенка живым таяла с каждым часом. И все-таки его нашли!
Чудом жив: как искали Диму Пескова
Фото: е1.ru

Про Диму Пескова, который отдыхал с родителями на берегу Рефтинского водохранилища, поисковики, напряженно следившие в разных концах страны за поиском, шутят, что он родился не просто в рубашке, а в целом пуховике. Судите сами.

Димина семья отдыхала на берегу Рефтинского водохранилища. Дима с папой рыбачили, ребенок закапризничал, и папа, не отрываясь от рыбной ловли, отправил его к маме в палатку, которая была буквально в нескольких метрах от них. Но до мамы мальчик не дошел.

Первая опасность. Когда спецслужбы и волонтеры приехали по вызову на место поиска, у них сразу возникли плохие предчувствия. Дело в том, что палатка стояла у самой воды на выдающемся мысу, со всех сторон окруженном водохранилищем. Кроме того, в лесу, который начинался за дорогой (которую, как потом выяснилось, Дима перешел), были два серьезных болота. Когда начинается поиск ребенка, пропавшего у воды, к сожалению, часто оправдываются самые худшие предположения. Более того: вода – самая большая опасность для детей, которые оказываются в природной среде.

Однако, естественно, была в полной мере развернута поисково-спасательная операция. На поиски Димы прибыла полиция, МЧС, пожарные, курсанты, местное население, волонтеры из поисково-спасательных отрядов «Сокол» и «Лиза Алерт». Все четверо суток работали водолазы и кинологи. И, надо сказать, то, как работали на поисках государственные службы и местные жители – это удивительный пример человеческого неравнодушия. Ежедневно Диму искали около 600 человек, представители спецслужб были сняты с дежурств и вызваны из отпусков.

Куратор «Лиза Алерт-Екатеринбург» Станислав Ковалев рассказывает, что МЧС практически в полном составе оставался ночевать на поиске после окончания смены, что многие полицейские, отработав свою задачу, продолжали искать Диму уже добровольно, что местная администрация на месте поиска организовала полевую кухню и заместитель главы администрации стоял на раздаче еды, а сам глава администрации ходил по лесу с поисковыми группами.

Стас отмечает, что это очень важный шаг вперед в отношении государственных служб к поиску детей, потому что еще два года назад в аналогичной ситуации поиска полуторагодовалой Саши Золотиной, там же, в Свердловской области, пропавшей также рядом с большой водой и так и не найденной, представители полиции и МЧС отрабатывали смену и уезжали домой. Поисковики время от времени находили детские следы, однако нельзя было достоверно утверждать, что они принадлежат Диме, потому что, например, в первый день поиска Диму искали местные жители, и некоторые из них были с детьми.

Вторая опасность. При входе в лес сразу обнаружилось, что в нем много зверей, и они по праву чувствуют в нем себя хозяевами. Поисковики видели близко лосей и более мелкую живность, но больше всего насторожили многочисленные следы медведей. Рядом с большими городами они не представляют опасности и к людям не подходят, но в настоящем лесу вполне могут напасть на взрослого человека или ребенка. Поэтому каждая поисковая группа уходила в лес на задачу в сопровождении охотника с ружьем.

Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ

Третья опасность. Чем дольше длился поиск, тем меньше надежд оставалось найти ребенка живым. Кроме воды и диких зверей, для человека, особенно маленького или пожилого, в лесу есть еще две опасности: обезвоживание и переохлаждение. К сожалению, нередки ситуации, когда потерявшийся погибает по этим причинам в нескольких десятках метров от населенного пункта. Ребенок, оказавшийся в лесу без еды, питья и теплого укрытия, рискует жизнью, особенно в плохую погоду и ночью, когда падает температура и промокает одежда. Диме Пескову с погодой повезло – температура ночью не опускалась ниже десяти градусов, и только один раз прошел дождь – в ночь с третьего на четвертый день поиска, правда, сильный. Дима, как потом выяснилось, пил воду из луж и ел траву…

На пятые сутки поиска, когда за Диму болела и молилась уже, кажется, вся Свердловская область, в ходе расширения зоны поиска одна из групп отправилась выполнять очередную задачу. В группе было восемь человек, в том числе представители полиции, поисково-спасательного отряда «Сокол» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В ходе прочеса один из участников поиска заметил мальчика, лежавшего на земле. Сначала ему показалось, что мальчик не дышит, и в штаб передали, что он найден погибшим, но Дима открыл глаза…

Малыш был изможден, истощен и покусан клещами, его состояние было критическим, хотя он сам сел, обрадовав этим поисковиков. Вид у него, по словам нашедших, был диковатый: грязный, мокрый, пять клещей на теле…

После консультации со штабом было принято решение о незамедлительной эвакуации. Нашедшая его группа сделала носилки и несколько километров несла ребенка до ближайшей проселочной дороги, где их ждала машина. На ней мальчика доставили к поляне, где его уже ждал вертолет для транспортировки в больницу города Екатеринбурга.

После обследования врачи сказали, что внутренние органы мальчика не повреждены и Диме уже ничего не угрожает.

Диму спасло чудо и сотни неравнодушных людей. Но есть достаточно простые меры безопасности, которые позволят сохранить жизнь и здоровье детей и здоровье родителей.

«Лиза Алерт» напоминает:

Всегда, когда вы идете с ребенком в лес, одевайте его в яркую одежду. На шее у него должен висеть свисток, в кармане лежать полностью заряженный телефон, а в рюкзачке должна быть бутылка воды и шоколадный батончик. Научите его главному правилу потерявшегося: если потерялся, остановись! Это опасная иллюзия, что малыш не уйдет далеко – четырехлетний Дима был найден в 7 километрах от места пропажи, и даже дети менее трех лет способны уйти за несколько километров, а поиск ребенка в радиусе нескольких километров может потребовать действий сотни человек и занять десятки драгоценных часов.

Ребенок не должен уходить в лес один или только со сверстниками.  

Ребенок в природной среде всегда должен быть на глазах у взрослых.

Ребенок никогда не должен подходить один к воде, даже если он хорошо умеет плавать. Научите его тому, что главные проступки в его жизни – связанные с безопасностью, и это – один из худших.

Если у вас поход или стоянка в лесу, ребенок не должен один отходить от лагеря.

Во время сна в лесу дети должны быть под контролем. Взрослый должен всегда знать, если ребенок покинет палатку и проконтролировать его нахождение вне палатки, или его возвращение.

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