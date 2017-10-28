Чулпан Хаматова вручила премии благотворительного фонда «Подари жизнь» (+фото)

28 октября. ПРАВМИР. В центре «Благосфера» в Москве состоялась церемония вручения премии благотворительного фонда «Подари жизнь».

Премия учреждена фондом в 2017 году и 28 октября впервые была вручена российским общественным организациям, которые помогают детям с онкологическими заболеваниями.

Как сообщила в Facebook директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, церемония вручения прошла в рамках ежегодного семинара «Благотворительность против рака». Награды победителям вручила актриса, соучредитель фонда Чулпан Хаматова.

На премию номинировались лучшие проекты, направленные на повышение доступности качественной медицинской помощи онкологическим больным и на повышение качества жизни тех, кто проходит лечение.

Оценивали проекты и выбирали лучшие из них члены экспертного совета премии, в него вошли врачи-онкологи, гематологи и педиатры, руководители фонда «Подари жизнь». Партнерами проекта выступили фонд «СУЭК-Регионам», Добро Mail.ru и центр «Благосфера».

Премия вручена в двух номинациях:

– «Спасение жизни» – за проекты, направленные на то, чтобы качественная медицинская онкологическая помощь была доступнее (обеспечение больниц лекарствами, оборудованием, проекты по диагностике, транспортировке больных, ремонты в больницах, обучение врачей новым методам лечения и пр.). В этой номинации победу одержал фонд «АдВИТА» (Санкт-Петербург), который с 2002 года помогает детям и взрослым, больным раком.

– «Качество жизни» – за проекты, направленные на организацию быта и досуга в больницах, развитие психологической помощи пациентам, социально-психологической реабилитации, паллиативной помощи, развитие и образование детей в больницах и пр. Победителем в этой номинации стал фонд им. Анжелы Вавиловой (Казань). С марта 2003 года он оказывает помощь детям c онкологическими заболеваниями в Татарстане. В мае 2015 года фонд окончил строительство детского хосписа с отделением для пациентов старше 18 лет.

«Приз зрительских симпатий» определили фонды – участники семинара «Благотворительность против рака» и представители НКО. Его получила Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». На протяжении 10 лет она помогает детям Белгородской области с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Победителям в номинациях «Спасение жизни» и «Качество жизни» был вручен диплом, памятный знак и 100 тысяч рублей от партнера премии. Проект, завоевавший «Приз зрительских симпатий», также был награжден дипломом и получил 50 тысяч рублей от партнера премии.

Фото: Facebook Екатерины Чистяковой