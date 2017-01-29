Одинокое сердце Закхея (+аудио)

Что заставило этого вельможу, дорожившего своим достоинством, полезть вдруг на дерево, как мальчишка, только подчеркивая этим свой малый рост, над которым втихомолку посмеивались соседи? Небывалая для Иерихона картина. Беседа епископа Василия (Родзянко) из цикла "Люди Нового Завета" к сегодняшнему евангельскому чтению о Закхее.

Лк., 94 зач., XIX, 1-10 1 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2 И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, 3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, 4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 5 Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6 И он поспешно сошел и принял Его с радостью. 7 И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; 8 Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Иерихон – оазис. Одиноко стоит он среди иудейской пустыни. Картина изумительная. Пустыня повсюду – до Иордана и до Мертвого моря с окружающими его дикими холмами и пещерами, в которых были найдены знаменитые свитки Метвого моря у Кумрана. И в другую сторону – до самого Иерусалима. Лишь один еще совсем маленький оазис на пути. Знаменитая гостиница милостивого самарянина – единственная между Иерихоном и Иерусалимом, описанная Иисусом в этой Его трогательной притче.

А к северу Иерихона пустыня уходит далеко-далеко. Нужно быть там, чтобы почувствовать этот оазис, стоящий там вот уже многие-многие тысячи лет. Археологи считают Иерихон самым древним городом в мире, во всяком случае – самой древней раскопкой человеческого города. Едешь или идешь по безбрежной желтой, кое-где – коричневатой, залитой солнцем горячей пустыне и вдруг на этом безграничном фоне необычайной красоты зеленая долина, полная жизни, вся усаженная деревьями, травой, кустарниками, цветами и вкусными, сочными плодами.

Немудрено, что люди населили это место тысячи лет назад. Это одна из самых плодородных долин мира. Нужно быть там, чтобы понять жизнь Иерихона, этого самобытного царства, одинокого города с его островной психологией, живущего как остров среди моря. И вот таким одиноким островом, таким оазисом в пустыне было и сердце Закхея.

Он был начальником мытарей – сборщиков податей, своего рода – министром финансов, поставленным в этот город римскими оккупантами, нарушившими его многотысячную, вековую независимость и свободу. В этом свободолюбивом оазисе, городе-острове такого “вражеского финансиста”, конечно, никто не любил. И сам он делал свое дело только потому, что римляне давали ему самому полную свободу наживаться сколько и как хотел. И нажился. Окружил себя денежной стеной, как крепостью. Воздвиг железный занавес между собой и жителями города. Они боялись его. Он был вельможей в городе. Но бесконечно одинок в душе.

Что заставило этого вельможу, дорожившего своим достоинством, полезть вдруг на дерево, как мальчишка, только подчеркивая этим свой малый рост, над которым втихомолку посмеивались соседи? Небывалая для Иерихона картина. Но и небывалая встреча.

Закхей, конечно, уже знал об Иисусе. Знал, как и слепой сын Тимея, сидевший у ворот. Только разница (и какая!) была в том, что Тимеев сын был нищим, просил милостыню и был слеп, а Закхей был богач, самый богатый и самый нажившийся в городе, слишком даже зрячий и все всюду видевший.

Какой контраст! Но и какое сходство. У обоих – трагедия в сердце. И оба одиноки. Оба – оазисы, острова, как и весь город в этой пустыне. И оба уже знали, что в город пришел Тот, Кто может эту трагедию сердца исцелить, снять одиночество, вернуть смысл утраченной жизни. Это они поняли очень хорошо из всего, что слышали об Иисусе. И потому поняли, что сердце-то, по-видимому, было и у одного, и у другого все еще живое, бьющееся, жаждущее, ищущее. Вот как и у нас с вами. Разве нам с вами не хочется выйти из нашего заколдованного круга, жить, любить, знать смысл? И оба, каждый по-своему, потянулись к этому Смыслу.

Один кричал во всю глотку, а другой, забыв о достоинстве и наживе, полез на дерево. Оба ведь не видели, не могли видеть Пришедшего, один – из-за слепоты, а другой – из-за толпы, которая ненавидела его и теснила его. И оба увидели, и оба услышали.

“Вера твоя спасла тебя” – услышал сын Тимея.

“Сходи с дерева, Я к тебе иду, в твой дом иду, Закхей”. Что это? Почудилось? Неужели такое возможно? Неужели действительно войдет в этот одинокий, ото всех изолированный дом?

Все победила любовь! И одинокое сердце раскрылось, растаяло, возродилось. “Половину всего, что у меня есть, я отдам нищим! Вот такому, слепому сыну Тимея. А тех, кого ограбил, одарю вчетверо”.

Понимал ли этот “финансист”, что говорил? Откуда столько? Ведь все почти награбленное. Откуда же вчетверо? Но смысл слов ясен. Кончилось одиночество. Началась жизнь. Денежная “крепость”, стена эта не нужна уже совсем. Все оставит этот мытарь мытарей и пойдет за Христом в Жизнь. Ныне пришло спасение дому сему. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Аудио предоставлено порталом Предание.ру