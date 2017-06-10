Да не будет халтуры перед Богом!

В воскресенье мы отпраздновали день рождения Церкви – Троицу. Но что она для нас?

Другого смысла потребитель не видит

Народ кается в гордости. Спрашиваю:

– А чем гордишься? Профессор, космонавт, архитектор, балерина, проповедник в Африке, миллиардер? С виду простой рязанец.

– Нет. Просто.

– Что значит «просто»? Должен быть предмет гордости. В чем он?

– Ну, просто горжусь

-Ну, хорошо. А чем годишься?

Ну, и так по кругу.

Предмет гордости один — дикая уверенность в том, что ты прав везде, всегда и во всем.

Откуда она?

Это яд первородного греха. Вот он — первородный грех.

– Я – вершина мира.

Вверху я. Чуть ниже дети. Потом муж или жена. Потом родители. Еще ниже Бог. За Богом — родня. За родней работа. Потом кошки и собаки.

Или не так. Вверху деньги. Они выше кошек, матери, мужа и Бога.

А что? Обычное дело. Так все живут. Деньги побеждают и зло и добро и вообще все. В них блаженство.

В IV веке, христиане, любящие Бога, бежали из Рима и Константинополя в пустыни, горы, расселины и острова. Они бежали из недр церкви, в которую пришли потребители. Наша церковь сегодня в достаточной мере – это церковь потребителей. Бог потребителям — директор, а священники и монахи — приказчики в лавке. Бог и его священники на то дались, чтобы у потребителя все было волшебным образом: и деньги, и дети, и здоровье, пенсия и успех в личной жизни.

И другого смысла в Церкви потребитель не видит. Он же, мелюзга – бог!

Ему Бог должен ноги мыть, а батюшки ублажать.

Профессиональный инструмент подключения к небу

Церковь не СОБЕС, а Бог не командир МЧС и не губернатор. Но люди не умеют видеть духовное начальство вне привычных схем: блат, власть, сила, должность, циркуляр, ЖЭК, участковый врач и милиционер, дефицит, поорать и достать.

Они проецирует модели участкового врача, милиционера и директора местного отделения Сбербанка на Христа, церковь и священство.

Они требуют сервис. Если Церковь должна быть СОБЕСом, то зачем тогда государство? Если церковь должна быть СОБЕСом, то надо отдать ей бюджет и государство. Если нет, то проект Церковь-СОБЕС – есть глупость.

Во Франции 70-х это уже было. Священники пошли в народ: на заводы, фабрики, в магазины. Они трудились, помогали и… поняли – на Мерседесе картошку не копают. Проект во Франции научил, что занятие душой – то, ради чего Богом создана Церковь. СОБЕС – это государство. Кесарю – кесарево, вкусная еда и приличная пенсия не имеют никакого отношения к блаженству.

Церковь никому ничего не должна. И никто не должен Церкви. Церковь вообще перпендикулярна слову “должен”.

Она – профессиональный инструмент подключения к небу, а никак не комбинат ритуальных и евхаристических услуг.

А сервиса нет, не будет и не должно быть.

Хочешь – садись и слушай капитана

Церковь НИКОМУ НИЧЕГО не должна. И церкви НИКТО НИЧЕГО не должен.

Мы собрались бескорыстно. Когда приходит слово «должен», уходит слово «любить».

Церковь не комбинат бытового обслуживания. Она – корабль спасения.

Хочешь – садись и слушай капитана. Не хочешь, иди себе с Богом, куда знаешь. Не придешь в церковь, и никто не заплачет. Помрешь, никто и не заметит. Не потому что равнодушные, а потому, что решил, что ты бог, и всю жизнь считал себя богом, правым везде, всегда и во всем. Да, кому ты, такой эгоист, нужен?

Ты считаешь себя жемчужиной, которую потерял Бог? Зря.

Христос сказал:

– Много званых, да мало избранных.

– И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов.

Никакого сервиса. Никакого собеса. Никакого поголовного комсомола и профсоюза

Только ОТДЕЛЕНИЕ и СЕЛЕКЦИЯ. Причем добровольная. Причем вечная. Это не сервис. Это трагедия и суровая реальность

Кого любит, тому в десять раз больше. Кто не любит, у того и последнее отнимется. Какой тут сервис?!!!

Да не будет халтуры перед Богом!

Священник может заниматься перевязками в поликлинике, копанием огорода в усадьбе пенсионеров, водить хороводы с детьми, если он к этому времени уже устроил души паствы. Если паства приняла в сердце Духа Святого. Если нет, то он — преступник, путающий Божий дар с яичницей. Не для того, его нанимала Церковь, чтобы он дурачился с мытьем полов, в ущерб попечению о душах

Есть и без него кому копать огород, мыть полы и водить хороводы.

Не надо, чтобы профессор ездил в колхоз на картошку.

Священник для другого. Для того, что без него НИКТО не сделает. А аниматоров и массовиков-затейников и без него найдут.

Все-таки священник мистическое лицо, таинственное. Ну, нельзя так уж его на посылки посылать.

Не к тому, что сам священник. Я сам посуду мою, мету полы, и мне в охотку всякий труд. Мне нравится трудная работа. Но, боюсь, Бог скажет:

– Я тебя послал нести Дух, а ты дурачился и играл в ролевые игры, и был у приходских цариц на посылках.

Да не будет халтуры перед Богом!