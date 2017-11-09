Да вам к психиатру надо!

Корреспондент «Правмира» спросил на своей страничке в Facebook: «А у вас была депрессия?» Читая десятое сообщение от друзей, он понял, что пора обсудить эту тему со специалистами: психиатром, психотерапевтом и психологом. Спойлер: любая депрессия рано или поздно заканчивается.

К кому идти: к психологу, психотерапевту или психиатру?

Мне никак не удавалось перестать плакать – не помогали ни усилия воли, ни убеждения, ни попытки сунуть голову под холодную воду. Помню, как сижу, плачу и пишу в каком-то форуме: «Посоветуйте, как перестать плакать?» Слезы не поддавались моему волевому контролю – совсем никак. Очень мучительное состояние.

Есть ли у вас депрессия, можно узнать с помощью шкалы депрессии Бека или Гамильтона. Часто при депрессии люди начинают с психолога или психотерапевта, но нужно внимательно выбирать специалиста. Психотерапевт – не шаман, не гипнотизер-эстрадник, это врач, который лечит без лекарств, найти его можно и в психиатрической клинике.

Что говорит человек в депрессии:

У меня опускаются руки.

Все потеряло смысл.

Меня ничего не радует.

Мне плохо.

Я ничего не хочу.

При выборе психолога нужно быть осторожным. Есть психологи, которые понимают, что у их клиента есть клиническая проблема, которая требует вмешательства другого специалиста, а есть те, кто говорит психически больному человеку: «Вам не нужно к врачу, не нужно пить таблетки». Лучше всего к психологу обращаться после посещения психиатра.

Например, с нарушениями сна лучше не к психологу, а сразу к психиатру. И не только с ними. Если вам плохо не только морально и эмоционально, но и физически, если у вас потеря веса, нарушение давления, перебои в работе сердца, боли в груди и животе, то вам лучше сразу к психиатру.

10 причин обратиться к психиатру

Люди боятся психиатров, а еще больше боятся таблеток. Зря они так. Об этом «Правмиру» рассказала Мария Лейбович, зав. отделением реабилитации НЦПЗ (Научный центр психического здоровья), врач-психиатр, психотерапевт высшей категории, к.м.н.

1. Человек может не заметить, как далеко все зашло

В первый раз к врачу я пошла в возрасте 34 лет, когда одновременно случилось несколько событий: ребенок наполучал двоек в четверти, меня вызывали в школу для разноса, мы поссорились с мужем, я потеряла работу, на которой мне не заплатили за последние два месяца. И я все время плакала. Просто не могла перестать плакать. Плакала дома, когда чистила зубы, плакала в метро по дороге на работу, плакала на эскалаторе. На работе тоже плакала. Это очень мешало жить, а перестать плакать я не могла. Попросила знакомых найти мне врача и поехала сдаваться в психдиспансер. Там получила диагноз и первый рецепт. Там узнала, что депрессия у меня эндогенная, наследственная. Думаю, первые депрессивные эпизоды были в детстве и юности, но я просто не понимала, отчего мне постоянно так плохо и хочется сдохнуть. С тех пор научилась существовать со своей депрессией и держать ее под контролем.

Часто депрессия ассоциируется со слабостью, поэтому терпят и к врачу не идут. А симптомы усугубляются.

Это – как набирать вес: 42-й размер одежды постепенно увеличился до 52-го. Человек, который тебя долго не видел, скажет: «Ого, как ты изменился». Так и симптомы депрессии чаще всего проявляются и усиливаются постепенно, день за днем.

Обычно в первый раз человек приходит к нам в наиболее тяжелом состоянии. Это стопроцентное правило. Во второй и последующие посещения никто не приходит в таком тяжелом состоянии, как впервые, потому что они уже знают, что происходит. У меня есть пациент, которому сначала потребовалось медикаментозное лечение, потому что у него было запущенное состояние. Во второй раз лекарства не потребовались, было достаточно психотерапии, чтобы справиться. Он научился сам определять эти состояния, знает, что делать.

Для того чтобы поставить диагноз «депрессия», признаки депрессии должны быть достаточно стойкими. Каждый может провести день в кровати. Мы все периодически пребываем в скверном настроении, можем провести выходные, не вылезая из кровати, но прогулка, отдых или хорошее событие меняют наш настрой. Пару дней может просто не быть аппетита, а когда эти симптомы держатся дольше двух недель, а изменения внешней ситуации на них не влияют, то это – депрессия.

2. Близкие не могут объективно оценить тяжесть состояния человека

Почти все пациенты в депрессии говорят, что их не понимают дома: «Мне говорят, что я обленился, не хочу взять себя в руки, все выдумываю». Нужно всерьез относиться к переживаниям человека, который говорит, что ему плохо.

У меня была пациентка, мама которой считает, что лучшее средство от депрессии – помыть пол во всей квартире.

Мытье полов может помочь, если человек немножко загрустил и растревожился, а не когда в депрессии. Но если человек не встает 2-3 дня, не моется, не чистит зубы и не выходит на улицу, то мытье пола ему не поможет.

Хорошо будет, если близкие могут создать для человека в депрессии условия, когда он начнет рассказывать о своих переживаниях. А когда человек говорит: «Мне плохо. Мне кажется, что моя жизнь не имеет смысла», а ему отвечают: «Возьми себя в руки», человек закрывается, он не будет ничего рассказывать. Нужно сказать: «Я вижу, что тебе плохо. Хочешь ли ты со мной поговорить? Хочешь, пойдем, прогуляемся? Могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» Если человек отказывается, то настаивать не надо. Контакт может состояться не сразу, иногда нужно подождать, просто быть рядом.

Мои пациенты говорят: «Тот, кто такого состояния не переживал, – не поймет. Пускай хотя бы не советуют, что делать».

Предложение «Хочешь, я приду и сварю тебе суп» для человека в депрессии – ценно. А поучения и советы – нет.

3. Не всякая депрессия может пройти сама

Однажды я расстался с девушкой, она уехала. Я не мог ни с кем общаться, из дому не выходил. Даже музыку не слушал, хотя я – заядлый меломан. Потом завесил всю комнату газетами, обернул в газеты всю мебель, предметы, вазочки, яблоки и т.д., после чего отпустило и я смог выйти на улицу. В 80-е в провинции было туго с психологами, да и не принято было. С психиатрией было еще хуже.

Есть два вида депрессии. Депрессия, которая провоцируется какими-то внешними факторами, ее называют реактивной. Реактивная депрессия, по мере того, как человек справился с состоянием или внешняя ситуация изменилась, может пройти сама. Длительность реактивной депрессии очень зависит от человека. Бывает (обычно такое случается после смерти родителя), люди приходят к нам только спустя 3-4 года. То есть человек пребывает в субдепрессивном состоянии, то у него состояние похуже, то получше.

Есть эндогенная депрессия, которая идет изнутри. Эндогенная депрессия самостоятельно проходит редко. Она может обостряться, затихать и снова обостряться. Но обычно сама она не проходит. Причины эндогенной депрессии – недостаток нейромедиаторов (серотонина, норадреналина, дофамина).

Многих смущает, что в психиатрии главный метод исследования – беседа. Как врач может просто сказать, какое у меня заболевание? Со мной же просто поговорили.

Да, сейчас есть много видов анализов, но они используются больше в научно-исследовательских целях, нежели для постановки диагноза. Отдельно, без общей клинической картины, такие исследования не показательны.

4. Распознать некоторые состояния может только врач

Упадка сил не было, поэтому о депрессии сперва не думал, но мучило ощущение подавленности, которое не давало ни спать, ни есть, ни общаться. В течение восьми месяцев становилось все хуже и хуже, и в какой-то момент стало ясно, что само не пройдет. Обратился к специалисту, он прописал таблетки, стало легче.

Депрессия может быть скрытой, незаметной для окружающих. Для нас, психиатров один из самых непростых видов депрессии – «ироническая депрессия». Когда человек не говорит: «Я сейчас в окно выйду» или «Мне плохо», а когда на лице у него ироническая маска. Человек улыбается, а на вопрос: «Как дела» сдержанно отвечает, что у него все нормально, иронично относится к своему угнетенному состоянию. Человек с иронической депрессией опасен в плане совершения внезапных суицидов.

Но не стоит принимать на себя вину за незамеченные депрессии. На самом деле неспециалисту распознать некоторые состояния невозможно. Родственники наших пациентов винят себя в том, что не заметили изменений в человеке. Но они не заметили, потому что никогда не сталкивались с этими проблемами.

5. Иногда человек нуждается в помощи, чтобы дойти до врача

Кто-то приходит к врачу сам, кого-то приводят родственники. Кто-то просит родственников, чтобы его привели. Наши пациенты часто рассказывают, что собирались к специалисту полгода, но все никак не могли решиться. Родственник может предложить помощь: «Хочешь, я схожу с тобой к врачу?» Посидеть в очереди, постоять рядом, просто ради поддержки. Это очень ценно для человека в депрессии.

6. Послеродовая депрессия: это очень серьезно и само не пройдет

Только что пережила пик послеродовой депрессии. Я не могла жить. Не знала, за что цепляться. Были панические атаки. Как это выглядит? Живешь в постоянном страхе, в темноте. Ничего не радует, ни еда, ни фильмы. Идешь на улицу, светит солнце, играет твой ребенок. А ты ни на секунду не можешь отпустить свой страх. Понимаешь, что не можешь жить. И что так, как раньше, уже никогда не будет. Ты – на краю пропасти и в любой момент в нее свалишься. И, кроме этой пропасти, вообще ничего не видишь. Радость, в принципе, тоже была, но на уровне головы. А на всех остальных уровнях было удивление: все в порядке, ребенок здоровый, чего ж так плохо-то? Я помню, укачиваю его, а он все хнычет, окно открыто, и мне хочется выйти туда.

Женщину в послеродовой депрессии видно сразу. Мама новорожденного очень включена в него. Женщина ждала, что родит ребенка, было радостное предчувствие, а после родов она вдруг легла и встать не может. Или вдруг начинается тревога. Послеродовую депрессию сложно с чем-то перепутать. Состояние меняется внезапно: ЩЕЛК, и стало вот так.

Самое ужасное, что есть те, кто действительно выходит в окно. Если вы подозреваете у женщины послеродовую депрессию, надо ее хватать в охапку и вести к врачу.

Есть женщины, которые перетерпели самый тяжелый период, 2-3 месяца, и как-то самостоятельно справились, но у многих остаются какие-то рудиментарные симптомы – у кого-то навязчивые состояния, у кого-то страхи, кто-то боится выходить из дома. Послеродовая депрессия оставляет след, у кого-то сохранятся страхи и тревоги, а у кого-то и муж может уйти.

Еще один аргумент в пользу антидепрессантов. Они позволяют свести социальные потери к минимуму. Сохранить качество жизни. Ведь из-за болезни человек может потерять работу, семью, друзей.

7. Антидепрессанты действительно помогают

У меня депрессия уже несколько лет. Первый раз понял, что это оно, когда внутри что-то как будто резко сломалось, опустилось… Пропали краски. И состояние стало невероятно подавленным и тоскливым, и вместе с тем внутри началось жуткое беспокойство, так что не мог себя контролировать. Только ходить из угла в угол и стонать.

Психиатрическое вмешательство улучшает качество жизни, антидепрессанты – временная мера, она позволяет пережить острый период без потерь. Я в своей практике чаще сталкиваюсь с теми людьми, которые принимают лекарства и возвращаются к нормальной жизни. От антидепрессантов нет зависимости. Это миф. От антидепрессантов не формируется физической зависимости. А психологическая зависимость может возникнуть от чего угодно, от шопинга, от любимых чашек для кофе.

Сейчас уровень развития психофармакологии такой, что он позволяет подобрать лекарство в большинстве случаев, пациент не будет замечать побочных действий этого лекарства. «Овощное», заторможенное состояние, которого все боятся, выраженная седация и т. д. – это либо необходимый момент лечения тяжелых состояний, либо кратковременный период в начале лечения. Важно все обсуждать с врачом, говорить ему о своих симптомах, чтобы он мог корректировать лечение.

Есть три группы антидепрессантов: седативные – это те, которые успокаивают, стимулирующие – для тех, кто не может встать с постели, и препараты сбалансированного типа.

Когда человек в депрессии не может усидеть на месте, у него постоянно в голове вертятся разные мысли, тогда мы, врачи, делаем выбор в пользу средств седативного типа. Если мы видим у своего пациента вялость, апатию, сонливость, утомляемость, у него нет сил и желания жить, мы назначаем антидепрессанты стимулирующего действия. Но чаще всего мы пользуемся антидепрессантами сбалансированного действия, в которых есть и то, и другое, которые выравнивают состояние.

Обычно результата мы ждем 7-10 дней, за это время препарат накапливается в крови. Как правило, после этого мы видим редукцию симптомов: их снижение или исчезновение. Пациент приходит к нам через неделю и говорит, что стал гораздо спокойнее.

Вообще, у нас, в психиатрии, все происходит не быстро. Но когда состояние улучшается, человек это чувствует. Это ни с чем не перепутаешь.

8. На учет в ПНД вас из-за депрессии не поставят и на работу не сообщат

Силы оставалось только на обеспечение самых базовых нужд, и то работал, как машина, в которой разболтались какие-то детали и оттого она функционирует через раз и всегда готова зависнуть, затормозить. Не мог никуда ходить, кроме работы, иногда вижу – интересное мероприятие вечером, надо зайти после работы, а по окончании рабочего дня сижу и не могу встать со стула, поднять руку. Стал падать на улицах, иногда в опасных местах, как-то раз упал на трамвайных путях. Были и мысли о суициде.

Люди боятся, что если они обратятся к врачу с депрессией, то их поставят на учет и сообщат на работу. Это неправда. Учет – это форма работы диспансера. А то, чего все боятся и называют учетом, – скорее всего, «наблюдение».

В ПНД сообщают о человеке, опасном для себя или для общества, когда есть риск того, что он не будет принимать таблетки, при выписке из клиники. Сообщают о том, что за ним нужно наблюдать, он будет приходить в ПНД раз в неделю, врачи будут следить за тем, принимает ли он таблетки, и смотреть, как он себя чувствует. Но это 2% от всех пациентов.

Сейчас законодательство в целом находится на стороне пациента. Пациент, прежде чем начать беседовать с психиатром, подписывает бумагу о том, кому именно он разрешает сообщать сведения о своем заболевании. Повторяю, до разговора, а не после. Один человек написал, что можно сообщить сведения о состоянии здоровья родителям и сестре. А другая девушка написала: «Никому». Если ее родители придут и спросят, можно ли узнать, от чего лечится их дочь, то мы ответим: «Нет». Эти сведения можно запросить только по запросу суда. Никакому работодателю мы ничего не сообщаем. Как вы это себе представляете? Я звоню пациенту на работу со словами: «Знаете, вас беспокоит психиатр…» Нет. Мы так не делаем.

Чего нельзя говорить человеку в депрессии? Нельзя говорить: «Возьми себя в руки», «Не переживай», «Все будет хорошо». Нельзя обвинять и ругать. Если звучат обвинения, люди думают, что они плохие и сами это заслужили.

Стоит сказать: «У тебя такое состояние, когда кажется, что это никогда не пройдет. Но это неправда. Это просто симптом болезни. И это пройдет», «Ты заслуживаешь помощи».

9. Депрессия – это не лень, и мытьем полов тут не поможешь

Говорят, что признак депрессии – это когда человек перестает следить за порядком, убираться в доме. Вчера у меня была пациентка, которая сказала, что она моет полы раз в неделю и это ее беспокоит, раньше мыла каждый день. Как отличить депрессию от обычной усталости? Человек в депрессии перестает получать удовольствие от жизни. Есть люди, которые не моют полы, но весело проводят время с друзьями, с удовольствием читают. А если человек не моет пол, потому что все бессмысленно и ему ничего не приносит удовольствия, то у него депрессия.

Подростки – необычные пациенты. При депрессии они, прежде всего, перестают учиться. Говорят: «Я не могу учиться». А родители часто не придают этому значения: «Забросил учебу? Да его компания отвлекла». Но это – серьезный признак. Нужно обязательно поговорить с подростком об этом: «А что значит, что тебе тяжело учиться? Ты что, не запоминаешь? Не можешь сосредоточиться? Прочитал и сразу забыл?

10. Разговоры о самоубийстве не опасны, если человек заговорил об этом – выслушайте его

Мне часто приходится слышать, как пациенты говорят: «Почему же я так долго шел к вам? Зачем я так долго терпел?» Любимая фраза, которую я периодически слышу от пациентов: «Я иногда чувствую себя счастливым просто так, без причины, это нормально?»

Существует миф, что если с человеком, у которого есть суицидальные мысли, об этом поговорить, то станет хуже. Это неправда. К суициду нельзя подтолкнуть, поговорив об этом.

Нужно разговаривать об этом. На самом деле суицидальные мысли есть у многих людей. Многие наши пациенты фантазируют об этом как об избавлении от своих страданий и переживаний, но какие-то суицидальные действия совершает очень небольшой процент из них.

Просто поговорив с человеком, у которого есть суицидальные мысли, нельзя подтолкнуть. Здесь неважно, какими словами вы говорите с человеком. Важно, чтобы вы не осуждали и не ругали. Можно сказать: «Ничего себе – насколько тебе плохо, что ты решил, что тебе не стоит жить».

Но это тоже целая наука – в кризисных условиях работают психологи, как они отговаривают. Важно не критиковать и не обесценивать переживания человека. Не бойтесь об этом говорить.

Депрессия – одна из стадий диалога с болезнью

Люди с тяжелыми заболеваниями подвержены депрессии больше других. Как помочь такому человеку? «Моя мама больна, говорит, что не хочет жить», «Я ухаживаю за онкобольным и сама уже на пределе», «У меня рак. Я скоро умру?» – слышит психолог, работающий на телефоне доверия. Что же он отвечает? Рассказывает Лидия Погибенко, ведущий психолог службы помощи онкологическим больным «Ясное утро».

Что делать, если человек говорит: «Я не хочу жить»?

Родственники больных не поддерживают такие разговоры из-за собственного страха. Но от этого болеющему еще тяжелей. Его никто не понимает, и даже выслушать не хотят. Человеку, который говорит: «Я боюсь, что скоро умру», часто отвечают: «Да что ты! Ты еще сто лет проживешь» и таким образом обесценивают его переживания, человек может закрыться. Не уходите от таких разговоров, нужно спросить: «А что случилось? Откуда такие мысли? Почему ты так говоришь?»

Телефон всероссийской горячей линии психологической помощи онкологическим больным и их близким «Ясное утро» 8-800-100-01-91 Звонок бесплатный на территории России.

Если нам на горячую линию позвонил человек и говорит, что его мама тяжело больна и не хочет жить, то мы работаем с этим позвонившим человеком, с его чувствами. Потом мы рекомендуем, чтобы мама позвонила нам сама. Мы обсуждаем с родственниками, как это можно сделать мягко. Например, женщина говорит: «Даже если я дам мужу ваш телефон, то он не будет звонить». Мы говорим, что настаивать не нужно. Просто скажите ему, что есть такая линия, куда можно позвонить. Просто повесьте этот номер, например, на холодильник или положите на стол. Возможно, муж не хочет показаться слабым при вас. Но когда он будет один, а вы, к примеру, уйдете в магазин, то он позвонит.

Если у человека с онкологическим заболеванием депрессия, то смотреть нужно и на стадию заболевания. Депрессия – это одна из стадий диалога с болезнью. После депрессии следует стадия принятия. Человек начинает собирать себя по частичкам – находит какие-то новые смыслы, новые занятия. Если болезнь дает рецидив, человек снова может пройти все стадии: «отрицание-торг-гнев-принятие».

При онкологических заболеваниях депрессия может быть связана с лечением: прохождение химиотерапии, лучевой терапии. Это бывает не у каждого пациента, но встречается. Если депрессия возникла на стадии лечения, то она может быть связана с действием препаратов, иногда психологическим и психотерапевтическим воздействием, без антидепрессантов справиться с ней бывает сложно. Если это не удается, можно обратиться к врачу за медикаментозной поддержкой.

С болеющим человеком лучше говорить не о болезни и перспективах, а о его переживаниях и чувствах.

Памятка для родственников болеющих: разрешите себе отдыхать

Родственникам, особенно если они ухаживают за больным, важно следить и за своим состоянием, ведь родственник – это тоже человек, со своими желаниями и потребностями.

Психологи замечают, что родственники не могут дать себе разрешение на отдых. Когда родственник больного слышит: «Вам нужно поспать», а он отвечает: «Да? Правда?» А фактически это значит: «Что, я имею на это право?»

Нужно учиться вовремя переключаться, восстанавливать свой ресурс и силы, вовремя сходить в кино, погулять в парке. Нужно уметь сказать: «Мне сейчас надо отдохнуть» и найти того, кто вас заменит.

Советы психолога: ведите дневник радостей

Психологи обучают людей в депрессии находить какие-то маленькие радости. То, что кажется мелочами, может помочь вернуть человека к жизни.

1. Заведите дневник радостей. Отмечать в нем можно не только события: покупку новых туфель, удачную прическу или поход в театр. Мы учим отмечать радости на уровне ощущений. Может быть, человек съел что-то вкусное. Или услышал и напевал какую-то песню. Может быть, появились какие-то воспоминания. В общем, какие-то мелочи: проснулся утром оттого, что солнце светило в глаза, днем съел пиццу, видел красивый закат вечером. Когда человек неделю записывает, то потом мы предлагаем ему это почитать. И оказывается, что не так все плохо. Люди начинают замечать эти мелочи и чаще фиксируются на хорошем.

2. Ищите источники удовольствия. Можно вспомнить, какие занятия приносили удовольствие раньше. Можно попробовать какое-то новое занятие. Допустим, всю жизнь человек хотел рисовать, но не было времени и возможности. Сейчас возможностей – море. Продают раскраски для взрослых, картины, которые можно раскрашивать по номерам. Главный принцип – заниматься чем-то приятным, подумать о чем-то хорошем.

3. Стройте планы и воплощайте их. Например, женщина хочет построить террасу на даче, но она больна. Но ведь строить террасу она будет не сама, а муж, можно спланировать это и проследить за осуществлением. Можно придумать штору и попросить друзей ее повесить.

Ищите то, что может дать надежду, то, что отвлечет и вытащит вас из этого состояния.

4. Разрешите себе чувства. Проблема в том, что в России проявление чувств – табуированная сфера. Например, считается, что проявлять агрессию – это плохо. С детства нас воспитывают: «Мальчики не плачут». Но если вам плохо и не хочется при жене и при детях проявлять свои эмоции, то выйдите в ванну, откройте воду и поплачьте.

Чувство ведь все равно есть, и его надо проявлять. Есть конструктивные способы проявления агрессии: можно попинать подушку, порвать бумагу, исчеркать ее. Об этом наши люди узнают с удивлением. И воспринимают это как «разрешение» на проявление чувств. Потому что у нас в обществе это не принято.

Как понять, что у меня нет депрессии?

Флешмоб #faceofdepression в сети Facebook вызвал в России большой отклик и побудил многих людей публиковать свои истории, но и напугал он всех изрядно. Вдруг оказалось, что любое фото счастливого человека в соцсетях может оказаться селфи из клиники неврозов.

Читала про депрессию. Поняла, что бесспорные симптомы – это когда не можешь встать с кровати и думаешь о суициде. Но это же тяжелая стадия, совсем дно, ведь этому что-то предшествует? Сколько ни читаю, получается, что признаком депрессии может быть все что угодно. Много ешь – депрессия. Мало ешь – депрессия. Много спишь или мало спишь – то же самое. Работаешь сутками – от депрессии. Не можешь работать – точно депрессия. Трудно общаться с людьми – признак депрессии. Ни дня без тусовки – депрессия. Help mе! Как понять, есть у меня депрессия или ее нет?

Психотерапевт Антон Бурно:

– Депрессия – не та вещь, которую можно пропустить. Это отчетливое состояние. Человек обычно может сказать, когда именно он заболел. Обращать внимание стоит на изменения состояния, на появившиеся симптомы. В большинстве случаев у человека есть ощущение, что с ним происходит что-то не то. При хронических депрессиях, когда эпизоды случались с детства, человеку иногда бывает трудно определить, где здоровая жизнь, а где – его депрессия, потому что депрессия всегда каким-то флером присутствует.

– Но есть люди, у которых, как у ослика Иа – всю жизнь сниженный эмоциональный фон, как понять – депрессия у них или они просто так живут?

– Тут надо задать вопрос – страдают ли они от жизни или от своего состояния? Если да, то, возможно, это – депрессия. В этом отличие депрессии, например, от лени. От лени человек не страдает, он просто так живет. А депрессия всегда связана с недовольством своим состоянием. Депрессивная лень – это когда «хочется хотеть». Такая болезненная лень – это настоящее страдание.