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Делегация Русской Церкви прибыла в Бари для перенесения мощей святого Николая

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20 мая. ПРАВМИР. Делегация Русской Православной Церкви прибыла в итальянский город Бари, откуда в Россию будет принесена часть мощей Николая Чудотворца.
Делегация Русской Церкви прибыла в Бари для перенесения мощей святого Николая
Фото: О. Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

На борту самолета, который приземлился в аэропорту Бари, находятся председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии, управляющий приходами РПЦ в Италии епископ Богородский Антоний Севрюк, сообщает РИА «Новости».

В базилике святителя Николая в Бари в субботу вечером состоится богослужение, в котором примут участие паломники из России, прибывшие в город утром.

Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в 18.00 21 мая, накануне дня памяти святителя. В храме будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся смогут поклониться святыне.

Праздничное богослужение и встречу мощей 21 мая в Храме Христа Спасителя возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С 22 мая по 12 июля мощи святителя будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя.

Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).

С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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