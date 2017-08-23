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Дело против матери девочки из тайги, искавшей помощь для бабушки, будет прекращено

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23 августа. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура РФ поддержала мнение омбудсмена о необходимости оставить в семье 4-летнюю девочку, которая в начале года прошла несколько километров по тайге, чтобы позвать на помощь бабушке.
Дело против матери девочки из тайги, искавшей помощь для бабушки, будет прекращено

«Сегодня Генеральная прокуратура поддержала наше ходатайство о том, что сохраняется еще одна семья, и девочка, которая прошла по тайге, чтобы спасти свою бабушку… были большие вопросы… родителям, которые смогли воспитать такого ребенка, надо помогать», – сказала Кузнецова, ее цитирует ТАСС.

«Изучение уголовного дела показало, что в нем отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении [матерью девочки] инкриминируемых ей деяний. Прокурору Тувы поручено принять меры прокурорского реагирования, направленные на прекращение незаконного расследования в отношении обвиняемой [матери девочки]», – говорится в ответе заместителя генпрокурора Владимира Малиновского на обращение детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что СК в отношении матери девочки возбудил уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

Напомним, что в марте 2017 года стало известно, что 5-летняя девочка прошла 4 км по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить об ухудшившемся самочувствии ее бабушки. Ее родителей в этот момент не было дома, т.к. мать девочки вместе с гражданским мужем ушли за продуктами в поселок, который расположен в 20 км от их дома. Девочку оставили под присмотром бабушки и дедушки. Бабушке не было и 60 лет и ни что не предвещало ухудшения ее здоровья (в итоге она умерла).

После этих событий в отношении матери девочки возбудили уголовное дело «по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка».

История вызвала громкий резонанс в республике и во всей стране, на нее обратил внимание глава республики и аппарат уполномоченного по правам человека — в итоге девочку вернули родителям.

Анна Кузнецова, узнав об этой истории, предложила выдвинуть девочку на премию «Горячее сердце», которую вручают детям и подросткам, бескорыстно пришедшим на помощь другим.

В региональном МЧС также пообещали наградить Саглану за проявленное мужество. Похвалил маленькую жительницу республики и губернатор Тувы Шолбан Кара-оол.

В то же время СК настаивал на том, что родители ребенка совершили правонарушение.

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