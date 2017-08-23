Дело против матери девочки из тайги, искавшей помощь для бабушки, будет прекращено

23 августа. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура РФ поддержала мнение омбудсмена о необходимости оставить в семье 4-летнюю девочку, которая в начале года прошла несколько километров по тайге, чтобы позвать на помощь бабушке.

«Сегодня Генеральная прокуратура поддержала наше ходатайство о том, что сохраняется еще одна семья, и девочка, которая прошла по тайге, чтобы спасти свою бабушку… были большие вопросы… родителям, которые смогли воспитать такого ребенка, надо помогать», – сказала Кузнецова, ее цитирует ТАСС.

«Изучение уголовного дела показало, что в нем отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении [матерью девочки] инкриминируемых ей деяний. Прокурору Тувы поручено принять меры прокурорского реагирования, направленные на прекращение незаконного расследования в отношении обвиняемой [матери девочки]», – говорится в ответе заместителя генпрокурора Владимира Малиновского на обращение детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что СК в отношении матери девочки возбудил уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

Напомним, что в марте 2017 года стало известно, что 5-летняя девочка прошла 4 км по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить об ухудшившемся самочувствии ее бабушки. Ее родителей в этот момент не было дома, т.к. мать девочки вместе с гражданским мужем ушли за продуктами в поселок, который расположен в 20 км от их дома. Девочку оставили под присмотром бабушки и дедушки. Бабушке не было и 60 лет и ни что не предвещало ухудшения ее здоровья (в итоге она умерла).

После этих событий в отношении матери девочки возбудили уголовное дело «по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка».

История вызвала громкий резонанс в республике и во всей стране, на нее обратил внимание глава республики и аппарат уполномоченного по правам человека — в итоге девочку вернули родителям.

Анна Кузнецова, узнав об этой истории, предложила выдвинуть девочку на премию «Горячее сердце», которую вручают детям и подросткам, бескорыстно пришедшим на помощь другим.

В региональном МЧС также пообещали наградить Саглану за проявленное мужество. Похвалил маленькую жительницу республики и губернатор Тувы Шолбан Кара-оол.

В то же время СК настаивал на том, что родители ребенка совершили правонарушение.