День, когда надо успеть все

Священник Сергий Круглов – о своем особом поводе благодарить Бога и «мнозе службе» в Великий Четверг.

А если не успеешь в Чистый Четверг – что тогда?

Чистый Четверг – день в году особый: воспоминание Тайной Вечери, длинная литургия, за которой все стараются причаститься Св. Тайн. А мне всегда думается, что у Чистого Четверга есть еще и особая покровительница – евангельская Марфа, сестра Марии. Та, которая суетилась и заботилась «о мнозе службе», принимая Христа в гостях, и которой за это в пример поставили Марию, избравшую «благую часть»…

Чистый Четверг в православном народе – это, как известно, день, когда кровь из носу надо успеть все: и исповедоваться, и приготовиться к причастию, и непременно выдраить дом, окна, полы, чтобы все блестело, поменять постельное белье, перемыть детей, чтоб все-все было чистое. И еще вечернюю службу Страстных Евангелий надо ведь отстоять со свечкой, и приготовить все к неотступно грядущему следующему пасхальному этапу: приготовление куличей и крашение яиц.

А не успеешь – тогда…. О том, что «тогда», у православной женщины лучше не спрашивать: она крутится как заведенная, лучше помалкивай, а не то получишь, под горячую-то руку.

Я, например, в этот день имею особый повод благодарить Бога за то, что я священник: раз – и смылся раненько на службу, имею законное право не участвовать в напряженных трудах, а все это совершает жена («матушка», как это говорится в народе, хотя почему жену священника называют «матушка», мне не очень понятно, кому она матушка, кроме собственных детей?..).

Словом, почти по классику: «блажен, кто не посетил свой дом в его минуты роковые» чисточетверговой уборки. Ну, зато я и не знаю доподлинно, каким же образом и когда жена успевает провернуть эти воистину неподъемные труды, и остаюсь на сей счет в священноужасе и недоумении.

И Марфу, и Марию в их единстве почитает Церковь

И все-таки, представляется мне, Христос, когда был в гостях у сестер, не только говорил да говорил. Думаю, Он и угощался, и нахваливал стряпню Марфы, и благодарил ее. Только, когда она, распаренная от хлопот, тысячеруко наполнившая дом готовкой-уборкой, слишком громко начинала греметь сковородками и сетовать на «бездельников», брал ее за руку и утихомиривал: «Погоди, передохни немного! Утюги да сковородки, хлеб да соль – вещи прекрасные и нужные, только в меру. Не дай им заполонить, захватить всю твою жизнь, дай пространство душе подышать субботним покоем, не только делай что-то для Бога, но дай Богу сделать что-то важное для тебя, ведь с благодарностью принимать Божьи бескорыстные дары, а равно и не только устраивать быт земной, но и помнить о Царстве Божием – одно из главных свойств человеческого существа…»

Вижу и Марию у ног Иисусовых. Похожа на современную студентку: очочки, кеды хипстерские, феньки, рюкзачок, помочь тесто замесить или белье прокипятить ее не допросишься, аккуратно отодвигается, когда мимо проползает пылесос или несут скворчащую сковороду, да все смотрит ввысь отрешенно-восхищенным взглядом, да бормочет: «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчеи…» Слушает всё, слушает, и душа парит-парит, ввысь всё летит да летит…

И ее Христос останавливает: «Эй. Погоди-ка, душенька! Ты куда это собралась, на небо? Не рановато ли? Да и на кого ты тело-то покинула? Отвергать этот мир негоже. Он – творение Божие. Я Сам стал плотью в этом мире, чтоб из него росло, как древо жизни, Мое Царство, включающее в себя всю полноту и тела, и духа, и земного, и небесного. Тайная Вечеря Чистого Четверга – это не повод для богословских умозрений, но новая Кана, новый пир и духа, и плоти, которые Я пришел исцелить, сделать цельными воедино. Не в одних только словах, не в одной мудрости разума, но в таинстве, исполненном радости, страдания и любви, в таинстве Тела и Крови Своих я отдаю вам Себя…»

И Марфу, и Марию в их единстве почитает Церковь. В их служении – и плотское, и духовное, соединенные воедино, преображенные и исцеленные Богом от тли, не довлеют одно над другим, но помогают одно другому, и вместе – служат в любви Богу и ближнему.

Так что затевать ли в Чистый Четверг уборку, готовиться ли к Богослужению, стараться ли совместить то и другое… И то надо делать, и это не оставлять. Пробуйте! Бог вам в помощь, и как уж получится. Ведь и для тех, у кого все получилось, и для тех, у кого вышло кое-как или вовсе не вышло, скоро прозвучит объединяющее и спасающее всех: «Христос воскресе!»