На какое число выпадает День Святой Троицы в 2017 году? Какова история этого православного праздника? Читайте об этом на информационном портале “Правмир”.
Какого числа День Святой Троицы в 2017 году?
День Святой Троицы в 2017 году празднуют 4 июня!
Цвет праздника Троицы – изумрудно-зеленый. Это оттенок свежей сочной травы или листвы, не успевшей устать и вобрать в себя городскую тяжелую пыль. Изумрудным облаком светятся храмы изнутри – сотни березовых веточек несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, прелый запах июня усиливается лучами солнца из церковных окон, смешивается с тонкими нотами ладана и восковых свечей. Свечи уже не красные, а медово-желтые – «Пасха отдана». Ровно через 50 дней после Воскресения Господня празднуют христиане Святую Троицу. Великий Праздник, красивый Праздник.
… Пятьдесят дней спустя еврейской пасхи иудеи праздновали день Пятидесятницы, посвященный Синайскому законодательству. Апостолы не принимали участия в массовых торжествах, а собрались вместе с Божьей Матерью и другими учениками в доме одного человека. История не сохранила свидетельств о том как его звали и чем он занимался, известно только, что было это в Иерусалиме… Было около трех часов дня по еврейскому времяисчислению (примерно девятый час утра по современному счету). Внезапно с самих небес, с высоты, раздался невероятный шум, напоминающих вой и гул от несущегося сильнейшего ветра, шум наполнил весь дом, в котором находились ученики Христовы и Дева Мария. Люди стали молиться. Огненные языки заиграли меж людьми и начали останавливаться на мгновения на каждом из молящихся. Так апостолы исполнились Духа Святого, вместе с которым они получили и удивительную способность говорить и проповедовать на многих языках, прежде им неизвестных… Исполнилось обещание Спасителя. Его ученики получили особую благодать и дар, силу и способность нести учение Иисуса Христа. Считается, что Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать душу.
По случаю праздника Иерусалим был полон народу, евреи из разных стран сходились в город в этот день. Странный шум из дома, где находились ученики Христовы, заставил сбежаться к этому месту сотни людей. Собравшиеся изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божьих?». И в недоумении говорили: «Они напились сладкого вина». Тогда апостол Петр, встав вместе с остальными одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого распяли, вознесся на небо и излил на них Святой Дух. Многие из слушавших проповедь апостола Петра в этот момент уверовали и приняли крещение. Апостолы же первоначально проповедовали евреям, а затем разошлись по разным странам для проповеди всем народам.
Так святой Андрей, которого называют еще Андрей Первозванный, отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Здесь он останавливался у Киевских гор на ночлег. Встав утром, он сказал бывшим с ним ученикам: “Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей”. Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян, где был основан Новгород.
Чудесным образом уверовавший во Христа апостол Фома добрался до берегов Индии. До сих пор в южных штатах этой страны Керала и Карнатака живут христиане, чьи предки были крещены еще святым Фомой.
Петр посетил различные области Ближнего Востока, Малой Азии, а позднее обосновался в Риме. Там, согласно весьма надежной традиции конца 1 и начала 2 вв., он был казнен между 64 и 68 годами н.э По свидетельству Оригена, Петр, по его собственной просьбе, был распят вниз головой, так как считал, что недостоин подвергнуться той же казни, которую претерпел Господь.
Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел также предпринял длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии, Лидии, Македонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Родос, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павлова учения, язычники сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом собирались слушать его.
Та благодать Святого духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь в Православной Церкви подается невидимо – в ее святых таинствах через преемников апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников.
Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество: и в славу Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого Духа, сошедшего на Апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеком.
В Праздник Святой Троицы, установленный в конце IV века, после того, как в 381 году на церковном соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице – триипостасном Боге, мы говорим еще об одном важном аспекте христианской веры: непостижимой тайне триединства Бога. Бог един в трех лицах и тайна эта непостижима человеческим умом , но суть Триединства была явлена людям в этот день.
Кстати, долгое время христианские художники не изображали Троицу, считая что Бог может быть изображен только в лице Иисуса Христа – сына Божья. Но не Бог – отец, не Бог – Дух Святой не должны быть писаны.. Однако со временем была сформирована особая иконография Святой Троицы, которую теперь разделяют на два вида. Троица Ветхозаветная знакома каждому из нас по известной иконе Андрея Радонежского (Рублева), на которой Бог изображен в виде трех ангелов, явившихся Аврааму. Иконы Новозаветной Троицы представляют собой изображения Бога – Отца в виде старца, Иисуса Христа как отрока на его лоне или взрослого мужа, по правую руку от него, и Духа – над ними в виде голубя.
На Руси отмечать Святую Пятидесятницу стали не в первые годы после крещения Руси, а спустя почти 300 лет, в 14 веке, при преподобном Сергии Радонежском.
С этого дня до следующего праздника Святой Пасхи начинают петь тропарь Святому Духу «Царю небесный…» С этого же момента впервые после Пасхи разрешаются земные поклоны.
… Трогательно и красиво Богослужение в праздник Святой Пятидесятницы. Украшен храм, священники облачены в зеленые ризы, пахнет травой и свежей зеленью, торжественно и светло звучит хор «…обнови в наших сердцах, Вседержитель, истинный, правый Дух» , коленопреклоненно читают прихожане особые молитвы святителя Василия Великого. А на дворе сочное раннее лето – напоминанием о том прекрасном и глубоком «лете Господнем», что обещал Иисус Христос праведникам.
Источник: www.rian.ru