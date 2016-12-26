На какое число выпадает День Святой Троицы в 2017 году? Какова история этого православного праздника? Читайте об этом на информационном портале “Правмир”.

Какого числа День Святой Троицы в 2017 году?

День Святой Троицы в 2017 году празднуют 4 июня!

Цвет праздника Троицы – изумрудно-зеленый. Это оттенок свежей сочной травы или листвы, не успевшей устать и вобрать в себя городскую тяжелую пыль. Изумрудным облаком светятся храмы изнутри – сотни березовых веточек несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, прелый запах июня усиливается лучами солнца из церковных окон, смешивается с тонкими нотами ладана и восковых свечей. Свечи уже не красные, а медово-желтые – «Пасха отдана». Ровно через 50 дней после Воскресения Господня празднуют христиане Святую Троицу. Великий Праздник, красивый Праздник.

… Пятьдесят дней спустя еврейской пасхи иудеи праздновали день Пятидесятницы, посвященный Синайскому законодательству. Апостолы не принимали участия в массовых торжествах, а собрались вместе с Божьей Матерью и другими учениками в доме одного человека. История не сохранила свидетельств о том как его звали и чем он занимался, известно только, что было это в Иерусалиме… Было около трех часов дня по еврейскому времяисчислению (примерно девятый час утра по современному счету). Внезапно с самих небес, с высоты, раздался невероятный шум, напоминающих вой и гул от несущегося сильнейшего ветра, шум наполнил весь дом, в котором находились ученики Христовы и Дева Мария. Люди стали молиться. Огненные языки заиграли меж людьми и начали останавливаться на мгновения на каждом из молящихся. Так апостолы исполнились Духа Святого, вместе с которым они получили и удивительную способность говорить и проповедовать на многих языках, прежде им неизвестных… Исполнилось обещание Спасителя. Его ученики получили особую благодать и дар, силу и способность нести учение Иисуса Христа. Считается, что Дух Святой сошел в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать душу.

По случаю праздника Иерусалим был полон народу, евреи из разных стран сходились в город в этот день. Странный шум из дома, где находились ученики Христовы, заставил сбежаться к этому месту сотни людей. Собравшиеся изумлялись и спрашивали друг друга: «Не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о великих делах Божьих?». И в недоумении говорили: «Они напились сладкого вина». Тогда апостол Петр, встав вместе с остальными одиннадцатью апостолами, сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святой, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, которого распяли, вознесся на небо и излил на них Святой Дух. Многие из слушавших проповедь апостола Петра в этот момент уверовали и приняли крещение. Апостолы же первоначально проповедовали евреям, а затем разошлись по разным странам для проповеди всем народам.