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Депутаты Госдумы просят проверить на экстремизм преследователей «Матильды»

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13 сентября. ПРАВМИР. Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина просят ФСБ и МВД РФ проверить на экстремизм организации «Христианское государство» и «Сорок Сороков».
Депутаты Госдумы просят проверить на экстремизм преследователей «Матильды»
Оксана Пушкина и Ирина Роднина. Фото: Life

«В МВД и ФСБ действительно направлен депутатский запрос, в котором О.Пушкина и И.Роднина просят проверить указанные организации на причастность к экстремизму, а также требуют объяснить, почему с февраля этого года правоохранительные органы не смогли установить лиц, причастных к угрозам режиссеру и всему творческому коллективу, а также к прямому силовому давлению на руководителей кинопрокатных организаций и всех тех лиц, что оказывают им любое законное содействие», – цитирует ТАСС адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

В запросе отмечается, что участники и идейные вдохновители самопровозглашенной «Всероссийской общественной православной организации “Христианское государство Святая Русь”» в своих интервью и публикациях открыто угрожают уже не только рядовым гражданам России, деятелям искусства, не принимающим их идеологии, но и самим руководителям государства. Ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране.

Депутаты подчеркивают, что формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие. Также они обращают внимание руководителей ведомств, что Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес и экстремистских проявлениях сил, противодействующих созданию и демонстрации фильма «Матильда», которые так и не возымели действия и адекватной реакции.

В свою очередь, руководитель Всероссийской организации «Христианское государство – Святая Русь» заявил, что возглавляемая им структура не угрожала кинотеатрам в связи с предстоящим выходом в прокат фильма, а лишь предупреждала о возможности поджогов.

«Мы ретранслируем ту позицию, которая сегодня созрела в обществе. Я всегда говорил, что этот фильм не выйдет. Вы живете в своем мире, вы видите своих людей, которые вас окружают. Они могут быть расслабленные, мягкие, законопослушные. А те люди, которых вижу я, – они, если говорят, они делают. Они слов на ветер не бросают. И когда мы писали письма, что могут начаться поджоги, мы это писали не потому, что я это придумал, а потому что слышал это со стороны тех людей, которые будут делать то, что говорили», – написал Калинин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, то, что письма были предупреждениями для кинотеатров, а не угрозами, подтверждается и проверками МВД.

«У меня уже 47 отказов в возбуждении уголовного дела. У меня из министерства внутренних дел лежит бумага, что по факту этих писем больше никаких дел возбуждаться не будет, так как состава преступления там нет», – сообщил Калинин.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что «самозваные “активисты”, которые преследуют создателей “Матильды”, дискредитируют государственную политику в сфере культуры и Церковь».

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