Депутаты из Ленобласти хотят запретить детям до 14 лет заходить в соцсети

5 апреля. ПРАВМИР. Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, который предполагает запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет.

Согласно законопроекту пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу грозит штраф. Пользователь также может быть оштрафован, если он не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, пишет газета «Известия».

Закон также предполагает, что можно создать только одну и только под настоящим именем и фамилией, нарушение опять же будет наказываться рублем.

Пользователям, не достигшим 18 лет, запретят вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Среди запретов также – запрет на информирование граждан о несанкционированных собраниях и митингах, на информацию, пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее.

Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. 5 апреля его собираются внести в Госдуму.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что предложение депутатов из Ленобласти может спровоцировать подростков к агрессивному поведению вне интернета.

«Инициатива депутатов Заксобрания Ленинградской области предполагает запрет того, что уже запрещено законодательством – распространения экстремистской и опасной для здоровья информации и так далее. Кроме этого, многие положения законопроекта идут вразрез с десятилетиями складывающейся отечественной и международной практикой. В представленном виде законопроект ограничивает свободы граждан и в случае его реализации правила в российском сегменте интернета будут более строгими, чем в офлайне», – цитирует Левина Интерфакс.

По его словам, особого внимания заслуживает ограничение, согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо старше 14 лет. «Это, по сути, противоречит всем существующим тенденциям развития технологий, когда интернет активно “молодеет”. Более 90% людей в возрасте 12-17 лет ежедневно заходят в Сеть», – отметил глава комитета.