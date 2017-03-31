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Деревянный храм на 750 прихожан построят в Москве

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31 марта. ПРАВМИР. Деревянный храм Преподобного Саввы Освященного построят в Москве.
Деревянный храм на 750 прихожан построят в Москве

Храм будет рассчитан на 750 прихожан и появится по адресу: Москва, Тихорецкий бульвар, вл. 1, сообщила пресс-служба финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви.

В настоящее время разрабатывается эскизный проект, сообщил настоятель прихода преподобного Саввы Освященного в Люблине иерей Георгий Иванов в докладе на совещании в Храме Христа Спасителя.

На прилегающей к месту строительства территории действует православный приход. В 2014 году здесь был построен первый храм «в форме «кораблец», характерной для древнерусских деревянных церквей». Рядом был возведен храм-часовня Димитрия Солунского, в которой проходят молебны и крещения. В 2016 году здесь построили воскресную школу и приходской дом – также деревянные.

На месте основного храма установлен 7-метровый резной Поклонный крест из лиственницы, созданный по образцам Соловецких святынь.

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