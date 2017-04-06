Десантник спас жизнь своему товарищу во время учений в Беларуси

6 апреля. ПРАВМИР. Рядовой десантник спас жизнь своему товарищу во время учений в Витебском районе Белоруссии.

При проведении десантирования из самолета Ил-76 военнослужащий десантно-штурмовой роты гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра «произошло схождение парашютистов», сообщает ведомство. У рядового Евгения Жарского «погас купол» (по сути, произошло складывание парашюта, в результате чего мужчина мог разбиться).

«Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища и они благополучно приземлились»,– говорится в сообщении.

Подобный случай произошел в 2004 году. Тогда рядовой Владимир Тишкевич также спас жизнь своему товарищу, за что был награжден президентом республики медалью «За отвагу».