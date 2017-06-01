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Дети, я не с ними – я с вами

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От кого на самом деле надо защищать детей, и почему во все времена им интересна маленькая черная дверь
Дети, я не с ними – я с вами
Фото: Сергей Михайленко / photographer.ru

Зачем мы умничаем насчет синих китов

Сегодня, как мы знаем, день защиты детей. От чего? От кого?

Сперва я хотел написать о том, что в первую очередь детей надо защищать от самих себя. Ведь никто же их не заставляет бить молотком по строительным патронам, или идти в детские крестовые походы, или прыгать с третьего этажа в кучу керамзита. А они это все делают.

И более того – врать им, что мы вели себя по другому, будет совсем глупо. Еще как прыгали, били, тыкали в себя и друг дружку ножами. И отцы наши так делали, и дедушки. Да что далеко за примерами ходить, даже президент наш – Борис Николаевич Ельцин – был без двух пальце на руке. Помните, почему?

Более того, нынешнее поколение, похоже, немного научилось на наших ошибках – дюбели в асфальте не взрывают, ножики из напильников не точат, звездочки ниндзя из жестяных пластин не вырезают. И даже больше – все эти наши подвиги современные дети воспринимают, как идиотизм. Наше ностальгирование в “Одноклассниках” над фотографиями из хулиганского детства им непонятно.

Так что мы умничаем насчет синих китов? Это такая же попытка разобрать гранату, только в понятном для них мире – виртуальном.

А эти унижения на камеру на вписках… Что, уважаемые взрослые из маленьких городков, позабыли свое детство золотое? Да, телефонов с интернетом не было, а в остальном – все тоже самое. Так же и пили, и били, насиловали.

Мир изменился, но не сдвинулся с места

У Стивена Кинга в его романе «Темная Башня» есть интересный момент. Главный герой, Стрелок, путешествуя по мирам и вселенным, из волшебного средневековья оказывается в нашем времени на гангстерской разборке и слышит приказ мафиозного босса – отрезать противнику голову. И тогда он радостно выдыхает: «Значит, мир не сдвинулся с места, люди так же ненавидят друг друга как и раньше».

Мир изменился, но не сдвинулся с места.

Дети остались такими же любопытными, как их предки. И им так же, как и нам в их годы, хочется заглянуть в маленькую черную дверь, за которой может оказаться пустота.

Эта пустота их нисколько не пугает, им интересно, какая она. Поэтому они пробуют алкоголь и наркотики, и режут вены. Потому что – это интересно. И никак не получится это запретить, потому что наши запреты скучные и унылые, как и мы сами, а маленькая черная дверка – интересная.

И как же быть? Мне кажется, можно рассказать детям, что же такое пустота и что спрятано за этой дверкой. Но не с позиции скучного учителя, а как опытный путешественник и старший друг. Хотя бы этим мы лучше наших детей: у нас есть жизненный опыт. Только рассказать надо правильно, чтобы интересно получилось. И что такое смерть или инвалидность, когда тебе двенадцать лет, от падения с высоты, или отравления, или от суицида. Это значит, что не будет в твоей жизни аквапарков, интересных путешествий, эти красивых романтичных закатов с прекрасной девушкой или романтичным парнем – не будет никогда. А так они обязательно будут, только чуть попозже, как это было у нас. Нам же есть, что им рассказать. Как рассказывали нам наши мамы и папы.

А может мало порем?

Но иногда мне кажется, что мир все-таки сдвинулся с места. Я точно помню, что в наше время говорили: «Дети – это святое». Обидеть ребенка было очень «не по понятиям» и когда я смотрю видео из Ютьюба, вроде дядечки из внедорожника, который ударил ребенка за выстрел из игрушечного пистолета, то начинаю злиться и говорить: «В наше время такого не было!». И этому дядечке в наше время на зоне очень бы не поздоровилось. Но потом я вспоминаю свое время – также все и было, даже еще хуже.

Был Фишер и другие маньяки, и имя им было легион. Воровали малышей цыгане, и точно так же дети проваливались в люки, и их засыпала насмерть снегоуборочная машина. На фоне Фишера, который разрезал пионеров на части и складывал из кусков тел головоломки, дядечка из джипа кажется очень даже вежливым и воспитанным.

А иногда я думаю: «А может и вообще – построже надо с этими детьми? Может вообще мы их избаловали? Пожалеешь розгу – погубишь ребенка. Еще святые отцы говорили, что дети никакие не святые, что даже если у младенца отнять соску и дать ее кровном братику – лицо его обезобразится злобой». Может мало мы их порем? От того и порядка у нас нет?

И когда читаешь все больше и больше возмущенных педагогов, ошарашенных детскими выходками – как это так, мы стараемся, кормим, одеваем, а они клауд-рэп слушают. Или в группы смерти вступают или на митинги с уточками ходят. Какое они право имеют на митинги ходить?

Дети, я не с ними, я с вами

Вы почитайте, как учителя из школ воспитывают учеников, посетивших митинги, какая у них аргументация. «Нельзя вам – не доросли еще. Дома сидите, книжки читайте. «Не лезь, малыш,  в политику, учи, малыш матчасть». А дети отвечают: «Не буду учить, буду ходить».

И тогда приходит непонимание, а потом – ненависть. Вы не поверите, я нарочно изучал высказывания в соцсетях по поводу недавнего участия детей в митингах. И обилие постов в духе «бить, пороть, сажать этих мерзких недоделков» меня пугало.

Взрослые, вы чего? Это же дети. Дети – это святое. Или вы думаете, они не читают соцсети? Не видят ваши перекошенные от злобы рожи? Сжатые кулаки и ремни, вынимаемые из штанов? Все они видят.

В этот момент мне очень хотелось пойти в школы и сказать: «Дети, я не с ними, я с вами». Я так же не хочу, чтобы в жизни меня учили те, кто сами ничего не поняли. Только вот беда, дети меня к себе не примут, я уже из другого мира. И мир это – мир взрослых – такой же, как и тысячу лет назад. Злой, враждебный и неприветливый. Давайте защитим детей от нас самих. Хотя бы сегодня.

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