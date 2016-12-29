Дети из Сирии вернулись домой после лечения в Петербурге

29 декабря. ПРАВМИР. Пять сирийских детей в возрасте от 6 до 14 лет вернулись домой после лечения от тяжелых хронических заболеваний в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Группа сирийских детей была доставлена в Санкт-Петербург в ноябре. Все они — из освобожденных районов Сирии, которые долгое время находились под контролем террористов, из-за чего некоторые из детей на протяжении нескольких лет не получали должного лечения и ухода.

«У детей были заболевания опорно-двигательного аппарата, органов слуха и органов зрения. Им оказана высокотехнологичная медицинская помощь на самом современном уровне. Некоторым из них сделаны уникальные в своем роде операции по восстановлению утраченных функций, у некоторых из ребят они были врожденными», — рассказал «Интерфаксу» врач медицинского отряда Михаил Сухинин. По его словам, еще один ребенок продолжает лечение в академии, и сразу по его окончании вернется к своим сверстникам в Сирию.

У 15-летней девочки Севар было нарушение органов слуха. «Российские врачи уделяли мне огромное внимание. Спасибо, наши друзья, что не оставили меня без внимания. Сейчас я слышу вас, отвечаю на ваши вопросы», — сказала она.

Мальчик 12 лет Мазин вместе со своей семьей из шести человек проживает на окраине Латакии. Ему требовалось срочное хирургическое лечение, которое могли оказать только в России. «Я благодарен вашей стране за подаренную возможность, за мое излечение», — сказал мальчик, спускаясь с трапа самолета.

«Я очень рад, что в Сирию вернулись дети, мы видим улыбку на их лицах и лицах родственников. Терроризм оставил много таких раненых во всех провинциях Сирии», — сказал губернатор провинции Латакия Ибрагим Ходр ас-Салем.