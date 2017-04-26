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Дети злые, а собаки добрые

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Что мы думаем о дамах с собачками в детских колясках и как бывает на самом деле – Елена Кучеренко.
Дети злые, а собаки добрые
Chris McGrath/Getty
Елена Кучеренко

Елена Кучеренко

Шел сильный дождь. Обтекающая и злая я выходила с нашего церковного подворья, толкая перед собой коляску с младшей дочерью Тоней. Она весело высовывалась из нее, стараясь как можно сильнее намокнуть, чем несказанно выводила меня из себя.

А рядом, болтаясь на моей руке и, как назло, наступая во все встречные лужи, противно ныла предпоследняя дочка – Дуня.

Скрипя зубами, шипя на детей, оплакивая про себя тяжелую участь многодетной матери и проклиная дурацкий дождь, а также свою юбку, превратившуюся в половую тряпку, я мечтала, чтобы случилось чудо и я в один миг оказалась дома.

И тут – удивительное!

Толкая коляску, она шла, как по подиуму

Навстречу мне, тоже с коляской, через церковные ворота “вплывала” дама. Она именно плыла, другого слова и не подберу. Высокая, красивая, очень стильная и ухоженная, изящно держа наманикюренными пальчиками маленький зонтик, а другой рукой толкая перед собой коляску, она шла, как по подиуму.

“Хорошо тебе, у тебя один вон, – раздраженно подумала я про себя. – Когда у меня была одна, я тоже была стильная. Эх, жизнь моя, жестянка… Еще и дождь этот проклятый!”

Я перевела глаза на не менее модную, чем девушка, коляску, ожидая, что увижу там тоже стильного ребенка, единственного, избалованного и залюбленного.

Лицо малютки, выглядывающее из окошка дождевика, показалось мне очень уж стильным – даже до странности. Приглядевшись, я поняла, что это… болонка. Болонка!!! В коляске!!! С бантиком!!!

Я даже замерла на месте, глядя на даму с собачкой в коляске. Уж не знаю, что у меня было написано на лице, но девушка приветливо улыбнулась и всем своим видом изобразила что-то типа: “Ах, да! Вы абсолютно правы! Плохая погодка! И нормально не погуляешь с нашими… эээ… малютками. Но что поделать! Такова наша материнская доля”.

А перед моим внутренним взором за несколько секунд промелькнула вся моя “подвижническая” жизнь – токсикозы, беременности, роды, бессонные ночи, детские болячки, нервы, памперсы, вечная готовка и уборка.

Я, конечно, тоже в ответ нацепила на лицо улыбку, я же приличный человек, но всю дорогу до дома в моей голове роились недобрые мысли.

– Спасаешься тут чадородием, спасаешься, ночами не спишь, а тут бац – у кого-то собачка в коляске и никаких проблем. И волки сыты, и овцы целы. И проблем никаких, и материнский инстинкт удовлетворен, – назойливо вертелась одна “мысля”.

– Она б еще хомячка в коляску посадила, – поддакнула вторая мысль.

– Эгоистка! – подпевала третья. – Маникюр-педикюр, жизнь для себя.

– И губы у нее ботоксные!

– Чайлдфри!

– Ничего, доживет до старости, и стакана воды некому будет принести! Вот у тебя, Лена, не суррогат, а настоящая жизнь! – победно поставила точку последняя мысль.

Я гордо подняла голову, и даже дождь перестал быть таким противным.

Дети злые, а собаки добрые!

Дома я залезла в интернет и с удивлением обнаружила, что цивилизация зашла уже так далеко, что для собак существуют уже не только коляски, но и автокресла, солнечные очки, всякая другая дребедень, и что им уже давно делают маникюр.

По какой-то ссылке оказалась я на форуме собачников (вот заняться мне нечем) и прочитала, что пес у кого-то – это уже не пес, а сыночек. А эти человеческие дети “фу, какие мерзкие, орущие куски мяса”.

– Извращенцы! – подумала я.

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А потом я еще вспомнила, как когда-то, когда я была еще беременна четвертой дочкой, хозяйка нескольких пуделей строго спросила меня:

– Это что, все ваши?

– Да, мои.

– И будете рожать? – брезгливо поинтересовалась она, покосившись на мое пузо.

– А что?

– Да ничего, – дернула собачница плечиками. – Просто это не совсем нормально, столько детей.

– А столько собак – это нормально? – огрызнулась я.

В этот момент моя двухлетняя на тот момент Дуняша, издавая хулиганские звуки, начала показывать одному из пуделей язык.

– Вот видите! – победно изрекла дама. – Дети злые, а собаки добрые!

И начала утешать обиженного дочкой пуделя…

По следам впечатлений от дамы с собачьей коляской я написала об этом пост в фейсбуке. Не злой, конечно, а вполне себе толерантный. Я же, опять же – приличный человек. Просто “наблюдательный” пост.

Комментарии были разные. От удивления до иронии и возмущения таким “детозамещением”.

Вспоминали фильм “Однажды двадцать лет спустя”, где собачка и девочка в голубых бантиках, а изящная хозяйка болонки говорит что-то типа: “Какие дети! В нашем возрасте у женщин другие интересы!”

Обсудили также пупсов, в которые, как оказалось, играют взрослые люди, вместо детей.

Я читала это, что-то писала в ответ, посмеивалась, осуждала этих “собако- и пупсомам”. Да, осуждала…

А потом я вспомнила историю одной моей знакомой. Я даже о ней как-то рассказывала.

 

Лучше бы детей рожала

Мила…

Тогда мы еще не были знакомы, но время от времени я ее встречала. Она живет в моем районе.

Мила – “песо-мама”. Бездетная хозяйка трех собак. А еще она очень хороша собой, ухожена, видимо, неплохо обеспечена и самоуверенна.

Помню, мы все ее терпеть не могли. Мы – это я, другие мамы с отпрысками, бабульки на лавочках, соседи и всяческие другие “доброжелатели”. Уж не знаю почему. Так сложилось. Видимо, она просто не вписывалась в нашу картину мира.

Больше всех Милу не любили, конечно, мамы человеческих детей. Ну это и понятно.

Пока мы из последних сил носились по парку за нашими чадами, она прогуливалась мимо со своими “шавками” и в ус не дула. И даже с какой-то издевательской ухмылкой посматривала в нашу сторону.

Не буду повторять, что мы о ней говорили, это было примерно то же, что я думала о той даме с болонкой, которую встретила тогда под дождем на подворье.

А однажды какая-то из бабушек с внуками “кинула” ей вслед:

– Лучше бы детей рожала, развела тут псарню!

Мила тогда сказала ей что-то очень грубое, и мы все еще больше убедились, что она “хамка, детоненавистница и эгоистка”.

А потом я с ней познакомилась. У нас в храме. Как сейчас помню, она стояла перед иконой Николая Чудотворца и плакала. Я тогда еще очень удивилась. Что она здесь делает? В моем представлении это была весьма бездуховная особа.

Когда я уже уходила, Мила неожиданно окликнула меня.

– Это же вы всегда гуляете в парке с четырьмя девочками?

– Я…

– А можно с вами поговорить?.. Вы знаете, я всегда смотрю на вас с дочками, на других мам, и прямо любуюсь…

– Вы?!? – удивилась я. И вспомнила ее “ехидные” взгляды в нашу сторону…

Так мы познакомились. И общаемся до сих пор.

Я не буду долго тянуть, расскажу главное.

Мила вышла замуж по большой любви. Но после диагноза “бесплодие” любимый муж быстро испарился.

По той же причине исчез и второй. Но до этого Мила чуть не умерла от внематочной беременности.

Потом был третий, четвертый, которые также сбегали, и опять внематочные.

– А я была готова отдать всё, лишь бы у меня был малыш!

Ей было уже за сорок.

Мила решила взять ребенка из детского дома. Но мальчика, который сам к ней подошел и спросил: “Ты будешь моей мамой?”, ей не отдали, потому что его мама не лишена родительских прав.

Потом была девочка, которую два раза брали в семьи и возвращали.

Кто-то в детдоме рассказывал, что когда вторая “мама” тащила ее обратно, она ползла за ней на коленях, хватала за юбку и кричала: “Мамочка, не отдавай меня, пожалуйста! Я больше не буду!”

Тогда в храме Мила как раз молилась об этой девочке.

Сейчас я знаю, что ей, увы, тоже не удалось ее удочерить. Она не уточняет, по каким причинам.

А собаки… Одну она просто завела – от одиночества. Другую ей отдали на передержку и не забрали. А третью Мила подобрала щенком зимой – замерзшую и умирающую.

Фото: VK/Татарстанская митрополия

Фото: VK/Татарстанская митрополия

Счастье, и другого не надо

Я вспоминаю Милу, которую я всегда считала чайлдфри и эгоисткой, которая просто живет в свое удовольствие. А это удивительный человек с очень сложной судьбой.

Я смотрела на своих девчонок, мужа, свою семью и думала, что зря я тогда злилась в тот дождь. Ведь это мое счастье, и другого мне не надо. И Мила отдала бы все, чтобы оказаться на моем месте.

Я думала о той девушке и ее болонке в коляске. О том, как улыбалась она, глядя на меня и моих девчонок. И о том, что я все за нее решила – кто она и как живет. Но на самом деле я ничего о ней не знаю. И не знаю, зачем она пришла в тот день в храм.

Да, наверное, сейчас время, когда кто-то предпочитает собак/кошек/хомяков/никого детям. Но имею ли я право их судить? Имеем ли мы вообще право судить?

И главное – мы не знаем, что за жизнь у этих людей. И не знаем, какими путями ведет их к Себе Господь.

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