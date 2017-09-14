Детские автобусы в России оборудуют проблесковыми маячками

14 сентября. ПРАВМИР. Все российские автобусы, перевозящие детей, будут оборудованы проблесковыми маячками в 2018 году.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы предложили федеральным ведомствам создать единые диспетчерские центры мониторинга и фиксации данных, поступающих от электронных систем автобусов и реестр недобросовестных перевозчиков. С 2018 года все российские автобусы, перевозящие детей, будут оборудованы проблесковыми маячками», – цитирует Кузнецову «Российская газета».

По ее словам, принятые решения – реакция в том числе и на трагедию на трассе в ХМАО, где погибли дети.

В июле МВД провели масштабную проверку регионального пассажирского транспорта. За месяц были задержаны 227 пьяных водителей за рулем автобусов. Было зафиксировано 40,5 тысяч фактов эксплуатации неисправных автобусов. У 585 машин были обнаружены внесенные изменения, на которые не было разрешения.

В июле «Известия» сообщили, что министр по открытому правительству Михаил Абызов поддержал инициативу Кузнецовой по созданию системы по наблюдению за автобусами с детьми с помощью ГЛОНАСС.

Еще одна мера, направленная на повышение безопасности детских перевозок, будет реализована с 1 января 2018 года. Начиная с этой даты для перевозки детей нельзя использовать автобусы старше десяти лет.