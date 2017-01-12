Детские травмы зимой: как помочь пострадавшему ребенку

«Ватрушки», санки и... сотрясение мозга. Детский врач-травматолог Тимур Долидзе – об основных зимних травмах и их последствиях.

Зима – время травм? В зимний период травм значительно меньше, чем летом, за счет того, что дети меньше находятся на улицах. Пик травм приходится на апрель и май. Основные травмы зимой: – подворачивание голеностопного сустава при катании на коньках, чаще всего из-за неправильно подобранного размера обуви – коньки выбирают на вырост, в результате нога болтается, а должна быть зафиксирована; – черепно-мозговая травма, когда ребенок влетает на санках или на «ватрушках» в дерево, сталкивается с каким-нибудь препятствием; – компрессионный перелом позвоночника.

Подворот ноги – это просто «растяжение» связки, ничего страшного? Растяжение – это жаргон. Связка не может растягиваться, она рвется. Если бы связки растягивались, мы с вами не могли бы ходить. Но пациенту спокойнее, если он услышит слово «растяжение», поэтому оно прижилось. На самом деле это всегда разрыв: рвутся пучки связки, поэтому бывает значительный отек и даже кровоизлияние, проявляется такая травма выраженной болью, ребенок не может наступить на поврежденную ногу. Бывает, связка отрывается полностью, и по последствиям это хуже, чем перелом кости. Потому что восстановить такую связку очень трудно: нужно делать открытую репозицию, без операции тут, как правило, не обойтись. Но у детей такое случается редко. Вообще детский организм отличается от взрослого. Детские кости – более эластичные: они не хрупкие, они «гнутся», то есть не ломаются при воздействии, а возвращаются обратно в свою позицию. Из-за этой особенности у маленьких детей бывает поднадкостничный перелом, то есть ломается не кость целиком, а внутренняя ее часть, и надкостница, будучи более эластичной, просто меняет свою форму под перелом. Как с зеленой веткой – ее можно сломать внутри, но полностью сломать ее руками еще мало кому удавалось!

Нет возможности сразу поехать в травмпункт. Что делать? Если нет возможности сразу доставить ребенка в травмпункт, надо уложить его на кровать, обеспечить покой, приложить что-то холодное к травмированной лодыжке (обычно травмируют ее наружную сторону), зафиксировать ногу, не наступать на нее. Для фиксации можно использовать одноразовую шину из картона – такие сейчас продаются в аптеках. Некоторые в таком случае сразу используют эластичный бинт, но он предназначен уже для лечения, а лечить без диагноза нельзя. Опасность в том, что травма может оказаться и переломом, может понадобиться оперативное вмешательство, поэтому к врачу надо постараться попасть как можно быстрее. Уже на второй день, если не зафиксировать ногу, отек будет больше, и врачу труднее будет поставить диагноз.

Что надо знать о противовоспалительных и разогревающих мазях? Разогревающие мази детям не рекомендуются, потому что в большинстве случаев мы не знаем о возможной аллергии, о том, какая может быть реакция на такую мазь. Врач предупреждает: если после использования какой-либо мази, например «Фастум-гель» или «Кетопрофен», начнется покраснение, надо обратиться к врачу, чтобы он зафиксировал аллергическую реакцию.

На что обратить внимание, когда идешь на каток? Как и любую другую спортивную обувь, коньки нужно правильно подобрать. Они не должны быть велики, болтаться на ноге. Не надо покупать коньки на вырост. Обращайте внимание на качество льда – на детских площадках оно часто оставляет желать лучшего.

Чем опасны санки? Они неуправляемы. Человек сидит, ноги висят, если его унесло с кочки в сторону дерева, ничего не поделаешь – не остановиться, не выпрыгнуть. «Ватрушки», ледянки можно использовать на небольших горках во дворах или в специально предназначенных для этого местах. Бывает, что при катании на тюбинге в «ватрушку» садятся по два человека. Этого делать нельзя: из «ватрушки», рассчитанной на одного человека, второй может запросто вылететь. Ни в коем случае горка не должна выходить на проезжую часть. В случае выезда ребенка на дорогу машины не смогут вовремя затормозить, а грузовой транспорт может и просто не заметить малыша.

Как понять, что у ребенка – сотрясение? Признаки сотрясения мозга – тошнота, рвота, разбитость, светобоязнь. Хотя похожее состояние может быть при чем угодно – и при вегетососудистой дистонии, и при вирусной инфекции, и при беременности (последнее тоже вполне вероятно: детские поликлиники сейчас принимают и подростков до 18 лет, поэтому всякое может быть). Как определить, что это именно сотрясение? Никак. Если есть такие симптомы, надо вызвать врача на дом – не педиатра, который придет в течение дня, а скорую помощь. Врач или фельдшер на месте ставит предварительный диагноз и уже решает, куда везти пациента: в травмпункт или в стационар.

Может, просто отлежаться дома? Сотрясение головного мозга – нейрохирургический диагноз, поэтому врач в травмпункте может поставить лишь предварительный диагноз, уточняет его уже нейрохирург. Так что, если такой пациент уже попал к специалисту, ему четко поставлен диагноз «сотрясение головного мозга» и других повреждений не выявлено – можно лечить амбулаторно. На Западе такое ничем не лечат – только покой и наблюдение. Но надо понимать, что черепно-мозговая травма непредсказуема. Без вмешательства специалиста невозможно сказать, что конкретно произошло: все-таки мозг – это внутренний орган. За такими пациентами надо наблюдать как минимум дня три, поэтому травматологи рекомендуют повторную явку. Также в случае подозрения на сотрясение мозга рекомендуют вызывать скорую, а не идти самому в травмпункт. Если выявлен ушиб головного мозга – это видно на компьютерной томографии – пациент нуждается в длительном наблюдении. Могут произойти и очаговые изменения мозгового вещества. Хуже всего – внутричерепная гематома, возникающая, когда лопается сосуд, и внутри мозговых оболочек образуется шишка, она давит на головной мозг и может даже сместить его структуру. Небольшие гематомы головного мозга можно наблюдать, большие требуют оперативного вмешательства.

Перелом позвоночника можно не заметить?! У детей компрессионные переломы позвоночника – стабильные. Есть нестабильный перелом, он характерен для взрослых, когда позвонок буквально разрывается на мелкие кусочки, и его держат только окружающие ткани. При таком переломе будут и соответствующие симптомы: вы не сможете человека даже поставить на ноги, чтобы посадить в машину! При компрессионном переломе человек просто чувствует боль – иногда чуть выше, иногда чуть ниже позвонка, который сломался. Один из косвенных симптомов – апноэ (задержка дыхания). Пациент сам сообщает, что после падения он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть на протяжении нескольких секунд. Это происходит не потому, что позвонок сломался, просто сила удара была такова, что диафрагма несколько секунд не сокращалась. Этого признака может и не быть, но если он есть, стоит обратить на него внимание. Если это действительно перелом позвонка, мы направляем ребенка на обследования, при необходимости – в стационар. Часто родители привозят к нам своих детей на общественном транспорте, ничего не подозревая, принимая перелом за обычный ушиб. Если в результате перелома позвоночника перебит спинной мозг, человек действительно может терять чувствительность ниже места перелома. Но когда просто сломана кость, он может ходить, чувствуя боль в месте перелома. Все дети разные и по-разному реагируют на боль. Некоторые не могут толком сказать, болит или нет, некоторые боятся сказать (например, если ушли без разрешения и боятся признаться в этом).

Перелом копчика: почему опасно его пропустить? Любое повреждение позвоночника – показание для осмотра врачом, а копчик тоже относится к позвоночнику. Перелом копчика часто случается при катании на коньках. Это не страшное повреждение, оно проходит. Однако копчик может не просто сломаться, а загнуться. Для девочек это более неприятно, потому что им предстоит рожать. Допустим, в 10 лет девочка сломала копчик, он загнулся, к врачу родители не обратились, болеть перестало, все забылось. Но в будущем, когда придет время беременности и родов, ей может помешать этот загнутый копчик, особенно если к тому же у нее анатомически узкий таз. Ребенок, проходя через родовые пути, просто упрется в него. И копчик снова будет сломан. А такой перелом может уже не срастись, может образоваться киста. Если мы подозреваем перелом копчика, снимок в первый день не делается – пациента нужно подготовить, чтобы в кишечнике не было скопления газа. При подозрении на перелом можно сделать компьютерную томографию. Компьютерный томограф, аппарат МРТ, есть во многих детских поликлиниках, обследование бесплатное, оно входит в программу госгарантий.

Как быть, если переломы у ребенка случаются часто? Часто родители спрашивают, не надо ли пройти обследование, раз у ребенка переломы случаются часто. Раз в год – это не частые переломы. Как правило, в таком случае эндокринологи не находят никаких серьезных изменений, поэтому не стоит искать причину там, где ее нет. Существует генетическая патология, так называемые «стеклянные» дети, когда причиной перелома может послужить даже… обычный массаж! Но это редкие случаи.

Внесезонное развлечение: батут – а он-то чем опасен? Если соблюдать правила безопасности, риск травмироваться на батуте минимален. Но если дети набиваются туда по 2-3 человека, они рискуют столкнуться друг с другом. Маленьких детей со старшими не надо пускать на батут: малыш прыгнул, приземлился, а следом на него старший ребенок – может придавить. Рядом должен быть взрослый, чтобы следить за происходящим. Обувь на батуте надо снимать: можно, во-первых, подвернуть ногу, во-вторых, получить удар по голове ботинком, если детей несколько. Обычно в инструкции указано, в каких случаях ребенку противопоказаны прыжки на батуте: например, при эпилепсии, при сколиозе. При искривлении позвоночника компрессионный перелом может произойти вероятнее, чем при его обычном положении.

Что еще опасно зимой? Петарды – это очень опасно. Неразорвавшейся петардой, взятой в руки и сработавшей, может оторвать кисть. Это инвалидность. Поэтому важно соблюдение техники безопасности: не подносить петарду близко к лицу, ни в коем случае не брать в руки неразорвавшуюся петарду – это снаряд, он еще может взорваться. И главное, рядом должен находиться взрослый человек. Даже бенгальский огонь может привести к ожоговой травме, если ребенок не знает, как его правильно брать и держать – такие случаи бывают.

Скорая помощь. Когда вызывать? При любых травмах. Мы не говорим о ссадинах, мелких порезах или ушибах. Но если получена травма, которая не дает человеку ходить, или ему, например, трудно поднять руку (это может быть частичный разрыв связки, вывих плеча и перелом ключицы), можно вызвать скорую. Вообще, любой болевой синдром – показание для такого вызова.

Где в Москве есть отделения детской нейрохирургии? Отделения детской нейрохирургии есть в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке, Детской городской больнице №9 на Шмитовском проезде, в Морозовской больнице, в Тушинской детской больнице. Их не так много. Но это не значит, что ребенка с ушибом головы не примут в другой больнице: примут, проведут необходимые обследования, могут пригласить из другой больницы нейрохирурга, потому что при транспортировке состояние такого больного может ухудшиться.

Детские поликлиники и травмпункты работают и в праздники? Часто, особенно в новогодние праздники, родители не сразу приводят ребенка к врачу, объясняя это тем, что не знали, что поликлиника работает. Травмпункты работают ежедневно с 8 утра до 10 вечера, в будни и выходные, а поликлиники в праздники – в дежурном режиме. Всегда можно позвонить по телефону и узнать подробности. У врачей выходных не бывает.

Подготовила Валерия Михайлова